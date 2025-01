JBL Tour One M3 : un nouveau casque qui redéfinit la connectivité audio

Le fabricant audio JBL vient de présenter son nouveau casque Tour One M3, accompagné d’une innovation majeure sous la forme d’un émetteur audio intelligent. Annoncé lors du CES 2025 à Las Vegas, ce modèle sera commercialisé à partir du 15 avril prochain.

JBL Tour One M3 // Source : JBL

La marque JBL a profité du salon du CES 2025 pour annoncer la commercialisation de son nouveau casque. Baptisé Tour One M3, il présente la particularité de pouvoir être associé à un émetteur JBL SMART Tx. Il s’agit d’un boîtier compact doté d’un écran tactile permettant de connecter le casque à toute source audio, qu’elle soit analogique ou numérique via USB-C.

S’inspirant du principe disponible au sein de l’étui des écouteurs JBL One Tour 3 figurant, parmi les meilleurs du marché, cette solution technique veut répondre à une problématique concrète : pouvoir utiliser un casque sans fil avec des équipements dépourvus de Bluetooth, comme les systèmes de divertissement en vol ou certains téléviseurs.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

En outre, notez aussi que l’émetteur ne se contente pas d’établir une liaison sans fil. Il offre également une interface de contrôle complète pour gérer la lecture, les appels, l’égalisation sonore et même la diffusion vers d’autres appareils compatibles Auracast. La technologie propriétaire utilisée promet une latence réduite et une stabilité accrue par rapport au Bluetooth traditionnel.

JBL Tour One M3 // Source : JBL

Performances audio et confort

Le Tour One M3 intègre de nouveaux transducteurs « Mica Dome » de 40 millimètres, associés à une réduction de bruit active adaptative utilisant huit microphones. Le système analyse et ajuste en temps réel le niveau d’atténuation selon l’environnement. Pour les communications, quatre microphones avec technologie beamforming assurent la captation vocale. Le casque est doté de coussinets garnis d’une mousse spéciale améliorant l’isolation passive. On peut compter sur la fonction de suivi des mouvements de tête avec le son spatial JBL 360.

Le système Personi-Fi 3.0, permet de personnaliser le rendu établissant un profil d’écoute sur mesure via l’application JBL Headphones.

JBL Headphones Télécharger gratuitement

En plus, l’égaliseur 12 bandes permet d’affiner la signature sonore selon ses préférences, avec une optimisation distincte pour chaque oreille.

JBL Tour One M3 // Source : JBL

Autonomie et prix du casque JBL Tour One M3

Avec une autonomie annoncée de 70 heures, le Tour One M3 se positionne parmi les plus endurants de sa catégorie. La charge rapide permet de récupérer 5 heures d’utilisation en seulement 5 minutes de connexion. Le casque sera proposé en trois coloris (noir, moka et bleu) au prix de 399,99 euros avec l’émetteur SMART Tx, ou 349,99 euros sans cet accessoire.