Test de l’Ultimate Ears Megaboom 4 : une beauté robuste au son timide

Submersible, haute en couleurs, plus puissante que la précédente, l’UE Megaboom 4 promet un son de qualité et à 360 degrés partout on l’emmènera avec soi. Que vaut-elle face à la nouvelle Boom 4 et à la concurrence ? Nous l’avons passée au crible et au banc de mesure.

L’enceinte nomade Ultimate Ears Megaboom 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

2024 aura Ă©tĂ© l’annĂ©e de la mise en conformitĂ© pour Ultimate Ears. Après la Wonderboom 4 et la Boom 4, c’est au tour de la Megaboom 4 de se voir greffer un port USB-C, dĂ©sormais obligatoire pour tout produit Ă©lectronique grand public rechargeable. Si les deux premières enceintes d’Ultimate Ears ne constituaient que des Ă©volutions timides de leurs devancières, la Megaboom 4 hĂ©rite de nouveaux radiateurs passifs, censĂ©s amĂ©liorer sa reproduction des sons graves. On peut donc s’attendre Ă du nouveau cĂ´tĂ© son.

Spécifications techniques

Modèle Ultimate Ears Megaboom 4 Dimensions 8,7 cm x 8,7 cm x 22,5 cm Autonomie annoncée 20 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.0 Poids 935 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Un design coloré et robuste

Ultimate Ears a toujours su marier design épuré et choix de couleurs attrayantes. La Megaboom 4 répond à ses critères et se présente sous la forme d’un long cylindre de 9 cm de diamètre et 22 cm de longueur, décliné en quatre teintes évocatrices : noir actif, bleu cobalt, rouge framboise et lilas enchanteur.

L’enceinte nomade Ultimate Ears Megaboom 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le rouge framboise de notre modèle de test n’est pas tout à fait rouge et tire un peu sur le rose, plutôt façon glace à la fraise — le sommet et la base de l’enceinte sont d’ailleurs rose crème. Avec le vert d’eau des boutons de volume et de la boucle en nylon, le triptyque de couleurs est vraiment bien trouvé.

Les boutons de volume sont très grands, mais seule leur centre peut être pressé // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Comme toujours chez Ultimate Ears, cette enceinte dispose d’énormes boutons de volume en façade, qu’il n’est toutefois possible de presser qu’au centre.

La partie supĂ©rieure de l’enceinte profite d’un revĂŞtement en silicone doux et accueille trois boutons rĂ©tro-Ă©clairĂ©s. Ceux-ci permettent de contrĂ´ler la lecture, mais aussi de lancer une playlist et d’associer la Megaboom 4 Ă d’autres enceintes Ultimate Ears, pour jouer plus fort ou mieux rĂ©partir le son dans l’espace.

Faute d’une boucle assez grande, il faut porter l’enceinte Ă pleine main // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le port de charge USB-C est dissimulé par une trappe étanche au bas de l’enceinte. L’UE Megaboom 4 est comme toutes les enceintes nomades du fabricant, certifiée IP67. On peut donc l’arroser copieusement sous la douche, l’installer négligemment au bord de la mer ou carrément la faire tomber dans une piscine. Elle flotte, mais ses transducteurs sont alors en partie immergés et le son étouffé.

Le port de charge USB-C de l’Ultimate Ears Megaboom 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

L’UE Megaboom 4 n’est pas qu’une enceinte élégante, elle est aussi solide et conçue pour résister aux chutes et aux chocs. Dommage que sa boucle de suspension soit à ce point petite qu’on ne puisse y glisser un doigt pour la transporter.

PrĂ©cision importante : l’enceinte est faite pour ĂŞtre positionnĂ©e verticalement et non horizontalement. Dans ce second cas, l’un des transducteurs est obstruĂ© et on ne peut donc pas profiter de toute sa puissance.

Design interne de l’UE Megaboom 4

La formule acoustique retenue par Ultimate Ears est dĂ©sormais classique pour ce type d’enceintes compactes. Deux transducteurs actifs de 5 cm de diamètre reproduisent tous les sons (des graves aux aigus), tandis que deux transducteurs passifs de 9×5 cm environ, vibrent aux grĂ© des mouvements des actifs pour renforcer les très basses frĂ©quences. La diffĂ©rence avec la Megaboom 3 se trouve Ă ce niveau, puisque les radiateurs passifs sont un peu plus grands et souples.

L’Ultimate Ears Megaboom 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Chose Ă©trange mais courante chez UE, les transducteurs actifs sont installĂ©s sur les cĂ´tĂ©s de l’enceinte, tandis que les passifs sont logĂ©s devant et derrière. Il faut donc se mettre de cĂ´tĂ© pour percevoir directement l’ensemble des sons.

Des fonctions intéressantes

L’UE Megaboom 4 brille par son ergonomie intuitive, centrĂ©e autour d’un bouton multifonction configurable. L’application UE Boom Ă©tend les possibilitĂ©s de personnalisation, permettant notamment d’assigner des raccourcis vers vos services de streaming prĂ©fĂ©rĂ©s. La compatibilitĂ© varie selon le système d’exploitation de votre appareil, offrant un Ă©ventail plus large d’options sur Android.

L’interface logicielle ne se limite pas au contrĂ´le de la lecture. Elle intègre des outils d’optimisation sonore, comme un Ă©galiseur paramĂ©trique, et facilite la crĂ©ation d’un Ă©cosystème audio en permettant la synchronisation de plusieurs enceintes UE. Une fonctionnalitĂ© originale appelĂ©e « mĂ©gaphone » transforme votre smartphone en micro sans fil, projetant votre voix Ă travers l’enceinte.

Performances Bluetooth et portée

La Megaboom 4 se dĂ©marque par l’intĂ©gration d’un module Bluetooth de classe 1, promettant une portĂ©e thĂ©orique de 45 mètres. Cette spĂ©cificitĂ© technique surpasse la norme du marchĂ©, mais son exploitation requiert une source compatible. La majoritĂ© des smartphones actuels, Ă©quipĂ©s de puces Bluetooth de classe 2, ne peuvent tirer pleinement parti de cette capacitĂ© Ă©tendue ; il faudra donc s’Ă©quiper Ă©ventuellement d’un ordinateur avec une clĂ© USB Bluetooth de classe 1.

L’Ultimate Ears Megaboom 4 ne craint pas le sable // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

NĂ©anmoins, dans un contexte d’utilisation domestique standard, la Megaboom 4 assure une connexion robuste, capable de traverser les obstacles courants sans perte de qualitĂ©, ni coupure.

Les amateurs de jeux vidĂ©o noteront un lĂ©ger dĂ©calage entre l’image et le son lors de son utilisation. Cependant, ce phĂ©nomène s’efface lors de la lecture de contenu vidĂ©o classique, oĂą la synchronisation s’avère impeccable.

Ultimate Ears a privilĂ©giĂ© la compatibilitĂ© universelle en optant pour le codec SBC. Ce choix pragmatique n’affecte pas significativement la qualitĂ© audio, les nuances sonores liĂ©es au codec Ă©tant peu perceptibles sur des enceintes de cette catĂ©gorie.

Pas prĂ©cisĂ©ment ce qu’on attendait

L’UE Megaboom 4 partage le même ADN que la Boom 4 et malgré des transducteurs un peu plus grands, ne parvient à faire mieux que sa petite soeur. La restitution est plate et sans guère de saveur. À nouveau, le point faible de l’enceinte concerne la reproduction des basses fréquences, guère meilleure que la Boom 4 alors que l’enceinte est plus grande. Clairement, les transducteurs embarqués sont trop petits et pas assez bien motorisés et comme UE les a couplé à des radiateurs passifs plus grands, ils peinent à s’exprimer. Certes, la Megaboom joue plus fort dans le grave que la Boom, mais le son est peu charpenté : pas de moelleux, ni de profondeur dans les basses. Pour autant, la balance tonale n’est pas désagréable et les fréquences médium et aiguës sont plutôt bien placées — tout du moins lorsqu’on écoute l’enceinte de côté (on y revient).

Courbe de rĂ©ponse Ă volume modĂ©rĂ© (bleue) et maximal (rose) de l’Ultimate Ears Megaboom 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Ultimate Ears annonce un volume sonore maximal de 90 dB à 1 m et la marque est bien atteinte, mais seulement au niveau des fréquences des voix (300-400 Hz). À plein volume, le son déséquilibré et agressif. À volume modéré (courbe bleue ci-dessus), l’équilibre est bon, mais les hautes fréquences sont en retrait, à cause du positionnement latéral des transducteurs.

Comportement dynamique et scène sonore de l’UE Megaboom 4

Même constat qu’avec la Boom 4, le manque de nervosité des transducteurs produit un son anémique et, dans ces conditions, les plans sonores sont tassés et l’on ne distingue pas grand chose. En somme, tout ce qu’on écoute sonne de la même manière.

On Ă©vitera d’utiliser l’enceinte Ă l’horizontale, car l’un de ses transducteurs est alors partiellement obstruĂ© // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

La scène sonore est Ă©triquĂ©e, malgrĂ© la diffusion en stĂ©rĂ©o. Autre problème, le son n’est absolument pas Ă 360 degrĂ©s puisqu’il n’y a que deux transducteurs actifs, alors qu’il en aurait fallu a minima quatre (face, arrière, flancs gauche et droit). Pour ne rien arranger, on n’entend pas toutes les frĂ©quences en Ă©tant face Ă l’enceinte. Pour cela, il faut l’Ă©couter de cĂ´tĂ© mais dans ce cas, on ne perçoit que le canal gauche ou le canal droit… mais pas les deux.

Autonomie confortable

Ultimate Ears annonce 20 heures d’autonomie pour la Megaboom 4, et nos tests confirment cette promesse, voire la dĂ©passent lĂ©gèrement. Ă€ 50 % du volume de mon iPhone, la Megaboom 4 a fonctionnĂ© pendant un peu plus de 21 heures.

L’Ultimate Ears Megaboom 4 est disponible en coloris noir actif, bleu cobalt, rouge framboise et lilas enchanteur (violet) au prix de 199 euros. C’est également le prix de la JBL Charge 5, nettement plus vive et entraînante. On peut s’intéresser aussi à l’excellente Beats Pill (2024), moins onéreuse, un peu plus petite mais nettement plus musicale et performante.