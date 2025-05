Avec cette offre, Amazon veut vider son stock d’iPad Air M2 maintenant que le modèle M3 est sorti

MalgrĂ© l’arrivĂ©e de la version M3, l’iPad Air de 2024 est une tablette qui reste très intĂ©ressante et surtout puissante avec sa puce M2. Aujourd’hui, elle n’a jamais Ă©tĂ© aussi peu chère sur Amazon : 549 euros contre 719 euros de base.Â

L’iPad Air M2 (2024) // Source : ChloĂ© Pertuis pour Frandroid

La version 2024 de l’iPad Air est dotĂ© de la puce M2 d’Apple. Cette dernière offre de bonnes performances et mĂŞme avec l’arrivĂ©e de la version M3, elle reste une bonne tablette iOS Ă conseiller, que ce soit pour un usage de productivitĂ© ou de la bureautique. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’elle se nĂ©gocie avec 170 euros de rĂ©duction.

L’iPad Air M2 11 (2024) plaĂ®t pour…

Son Ă©cran sublime

Ses performances au top

Sa durée de vie

CommercialisĂ© Ă 719 euros Ă sa sortie, l’iPad Air M2 11 (2024) d’Apple dans sa version 128 Go et WiFi se trouve actuellement en promotion Ă 549 euros sur Amazon.

Prix le plus bas constatĂ© sur le site d’Amazon pour l’iPad Air M2 11 (2024) // Source : keepa

Une tablette au design impeccable qui n’est pas sans dĂ©faut

Sans surprise, l’iPad Air M2 11 (2024) est une tablette au design rĂ©ussi. Elle affiche des bordures certes moins fines que celles du modèle très haut de gamme, mais les finitions sont impeccables. Au dos, la coque est faite d’aluminium brossĂ© du plus bel effet.

Côté écran, Apple a fait le choix de rester dans quelque chose que l’on ne connait que trop bien, à savoir une dalle LDC (Liquid Retina) avec un taux de rafraichissement limité à 60 Hz. Sur ce point, la firme de Cupertino déçoit quelque peu, face à la concurrence, mais cela reste satisfaisant.

Une puce encore puissante

La puce Apple M2 rend l’iPad Air presque aussi performant qu’un modèle Pro. Les applications, mĂŞme les plus gourmandes, tournent efficacement. Si vous utilisez votre iPad pour le travail, de la retouche photo ou du montage vidĂ©o, la tablette est rapide, intuitive et ergonomique.Â

L’interface iPadOS est intuitive, et l’essentiel (applications et widgets) est visible immĂ©diatement. Niveau autonomie, on peut compter sur 10 heures d’utilisation maximum, mais avec une charge très lente. Il est ainsi possible d’en profiter tout au long de la journĂ©e en usage intensif, ou tout au long de la semaine en usage lĂ©ger.

Enfin, on ne prend pas de photo avec une tablette en espérant avoir un bon résultat, mais vous avez droit à  un capteur selfie de 12 mégapixels, avec la fameuse fonction Cadre Centré, bien pratique pour les appels en visio.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet sur l’iPad Air M2 11 (2024) d’Apple.

Si vous souhaitez investir dans une tablette tactile, plus abordable, vous pouvez découvrir nos recommandations sur les meilleures tablettes pas chères afin de vous aider dans votre choix.

