Xiaomi anticipe le Black Friday et brade de 40 % son Mi TV Stick, sa clé HDMI abordable

Pour transformer son vieil écran en Smart TV moderne, les box TV et les clés HDMI sont les solutions les plus privilégiées. Les dernières, si elles sont moins performantes, sont plus simples à utiliser et à transporter partout avec soi, pratique lorsque l'on est souvent en déplacement, mais que l'on ne veut pas rater les derniers épisodes de sa série préférée. En ce moment, Xiaomi propose au rabais son Mi TV Stick qui passe de 49,99 euros à seulement 29,99 euros.

Cela fait maintenant plus de deux ans que Xiaomi a commercialisé son Mi TV Stick et celui-ci est toujours considéré comme l’une des meilleures alternatives pas chères aux clés HDMI 4K. Quand bien même la définition de son affichage est dégradée et qu’il ne prenne pas en charge certains formats de son et d’image, le Xiaomi Mi TV Stick a déjà le mérite de fonctionner sous Android TV mais aussi d’inclure le Chromecast. En ce moment, il profite d’une réduction de 40 % en boutique officielle.

Le Xiaomi Mi TV Stick en résumé

Une télécommande compacte et transportable

L’interface Android TV en Full HD

Le Chromecast intégré

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros en boutique officielle grâce à une remise de 10 euros au panier et à une réduction de 10 euros supplémentaires au moment de procéder au paiement grâce au code promo BF2023.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi TV Stick. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi TV Stick au meilleur prix ?

Une clé HDMI en Full HD, mais pas chère

Pour les personnes qui n’ont pas de TV connecté ou alors un modèle avec un logiciel obsolète, il y a les boîtiers multimédia comme les box et les clés HDMI. Ces boîtiers transforment n’importe quel TV en Smart TV à partir du moment où ceux-ci ont la connectique nécessaire. Par rapport aux box, les clés HDMI sont moins performantes mais peuvent être transportées partout avec soi afin d’avoir accès aux plateformes de streaming sur n’importe quel TV. Une fois les paramètres du compte enregistré, les données sont stockées dans la clé HDMI et il n’est pas nécessaire de les saisir encore lorsqu’elle est branchée à un nouveau TV.

Le Xiaomi Mi TV Stick affiche un écran en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il ne s’agit pas du modèle compatible avec la 4K qui, lui, est un peu plus cher. Ce modèle dispose d’un espace de stockage eMMC de 8 Go et une mémoire vive de 1 Go, il est également propulsé par un chipset ARM Amlogic S905 et un GPU Mali-450 MP3. Autant dire qu’il n’est pas adapté à certains usages comme les jeux, il vaut mieux se contenter de ses séries préférées avec cette clé HDMI.

Android TV, pour notre plus grand bonheur

Le Xiaomi Mi TV Stick tourne sous Android TV 9, l’un des OS les plus prisés, car en plus de donner un accès direct aux principales plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Molotov ainsi que les services musicaux et de cloud gaming, il intègre le Play Store de Google et son catalogue de milliers d’applications. Il faut cependant bien retenir qu’une grande partie d’entre elles sont inutilisables au vu des performances du Xiaomi Mi TV Stick.

Cette télécommande cache d’autres fonctionnalités, elle intègre par exemple le Chromecast de Google afin de diffuser du contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette sur le TV. Il intègre également l’assistant vocal de Google afin de contrôler à distance tous les objets connectés en plus du TV auquel il est relié. Enfin, il faut noter que cette clé HDMI dispose d’une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2 et d’un port micro-USB (non OTG) pour toute connectique en plus de son dongle HDMI.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Mi TV Stick.

Afin de comparer le Xiaomi Mi TV Stick avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs boîtiers multimédia pour Netflix, Disney+ et Canal+.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.