Poco F2 Pro, M365 ou Mi TV 4S : les produits Xiaomi font aussi les soldes

Les soldes d'été 2020 font également honneur aux produits Xiaomi avec de belles promotions sur quelques-unes des meilleures références du constructeur chinois, que ce soit pour ses smartphones, objets connectés et même téléviseurs. Retrouvez notre sélection ci-dessous.

La majorité des produits Xiaomi profite de base d’un meilleur rapport qualité/prix que la concurrence. Un fait forcément renforcé lorsque les promotions des soldes s’acharnent à faire baisser encore plus le tarif des smartphones, objets connectés, trottinettes électriques et téléviseurs de la marque chinoise.

Xiaomi Redmi AirDots à 14 €

Les Xiaomi Redmi AirDots sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs sans fil pas cher du marché. Ils proposent un design discret en forme de capsule tout en offrant un bon maintien dans l’oreille. Pour leur petit prix, ils sont tout de même compatibles avec le Bluetooth 5.0 et apportent une belle autonomie, estimée à environ 15 heures avec le boîtier (recharge via microUSB).

Notre prise en main des Redmi Airdots vous permettra d’en savoir plus.

En bref

Le Bluetooth 5.0 pour une connexion plus stable

L’autonomie généreuse (avec le boîtier)

Compatible avec Google Assistant

Les Xiaomi Redmi AirDots sont actuellement disponibles à seulement 14 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Mi Band 4 à 29 €

Le Mi Band 4 n’est plus le dernier modèle du bracelet connecté de Xiaomi, mais il reste recommandable. Cela étant dit, il intègre un petit écran OLED de 0,95 pouce, en couleur par rapport à l’ancien modèle. Il est également compatible Bluetooth 5.0, propose une étanchéité jusqu’à 40 mètres environ et dispose d’une autonomie estimée à environ deux semaines. C’est le parfait compagnon de toutes vos activités !

Retrouvez notre test du Mi Band 4 pour en savoir plus.

En bref

L’écran OLED en couleur

L’étanchéité jusqu’à 5 ATM

L’autonomie de deux semaines

Au lieu de 39 euros habituellement, le Xiaomi Mi Band 4 est aujourd’hui disponible à 29 euros sur fnac.com.

Xiaomi Mi TV Stick à 29 €

Le Xiaomi Mi TV Stick est un nouveau produit fraîchement annoncé par le constructeur chinois. C’est une sorte de dongle HDMI qui ressemble fortement à la solution Fire TV Stick d’Amazon, à la différence que celle-ci embarque Android TV avec la fonctionnalité Chromecast. On retrouve également une télécommande pour se balader dans les menus, et même de pouvoir effectuer des commandes vocales grâce au micro intégré.

En bref

Design discret et compact

De la vidéo en Full HD

Google Assistant

Au lieu de 39 euros, le Xiaomi Mi TV Stick est actuellement disponible à seulement 29 euros sur Cdiscount. C’est une belle offre de lancement qui tombe pile-poil pendant les soldes !

Xiaomi Mi Home Security à 29 €

La Xiaomi Mi Home Security 360° est une caméra de surveillance d’intérieur uniquement, compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Elle peut filmer en 1080p avec une vision panoramique à 360 degrés et propose des fonctionnalités plus que bienvenues : la détection de mouvement, la fonction « Talkback » pour passer des appels vidéos, ou encore la vision nocturne en infrarouge.

Retrouvez plus d’informations avec notre test de la Mi Home Security.

En bref

Full HD

Vision à 360°

Vision nocturne

Au lieu de 39 euros habituellement, la Xiaomi Mi Home Security 360 passe aujourd’hui à seulement 32 euros via Acheter sur Google en utilisant le code PROMOJUILLET8.

Pack Xiaomi Redmi Note 8T à 155€

Pour son prix, le Xiaomi Redmi Note 8T dispose d’une fiche technique solide grâce à son Snapdragon 665 qui répond à la majorité des besoins, même les jeux 3D, et sa batterie de 4 000 mAh qui lui confère une grande autonomie. Son module quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels apporte également une polyvalence photo appréciée sur ce segment. Bref, c’est une bonne affaire si vous avez un budget de moins de 200 euros pour changer de smartphone !

Retrouvez tous les détails dans notre test complet du Redmi Note 8T.

En bref

Une belle autonomie

Une belle polyvalence photo

Une belle puissance grâce au Snapdragon 665

Au lieu de 229 euros habituellement, le pack du Xiaomi Redmi Note 8T est aujourd’hui disponible à seulement 155 euros via Acheter sur Google en utilisant le code PROMOJUILLET8.

Xiaomi M365 à 299 euros

La Xiaomi M365 est tout simplement la trottinette électrique la plus populaire du marché. Son design robuste supporte des charges d’environ 100 kilos et propose même une certification IP54. Facile à utiliser, elle roule jusqu’à maximum 25 km/h selon la réglementation française et offre une autonomie estimée entre 20 et 30 km selon l’utilisation (en mode économie d’énergie ou normal). C’est l’un des meilleurs moyens de mobilité urbaine du moment !

Lisez notre test de la Xiaomi M365 pour tout savoir.

En bref

Facile à prendre en main

Le design robuste en aluminium

Une autonomie confortable de 25 km

Au lieu de 399 euros, la Xiaomi M365 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Mi TV 4S 43 pouces à 319 €

Eh oui, Xiaomi s’est également mis à faire des téléviseurs avec son Mi TV 4S. Ce dernier a la particularité de proposer une grande dalle LCD LED de 43 pouces (108 cm) avec des bordures très fines en alliage métallique. Il est compatible 4K, HDR, HDR 10 et affiche un taux de rafraîchissement à 60 Hz via son port HDMI 2.0. De plus, le son est loin d’être mauvais avec ses deux haut-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio et DTS HD.

En bref

Compatible 4K + HDR

Avec Android TV + Google Cast (Chromecast)

Pour un prix défiant toute concurrence

Annoncé à 399 euros, le Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces est vendu à 349 euros depuis le lancement. Cependant, on le trouve aujourd’hui à seulement 319 euros sur eBay, soit 80 euros d’économie sur le prix du téléviseur de Xiaomi.

Xiaomi Poco F2 Pro à 414 €

Comme son prédécesseur, le Xiaomi Poco F2 Pro met en avant un rapport qualité/prix défiant toute concurrence en intégrant encore une fois la puce Qualcomm la plus puissante de sa génération, à savoir le Snapdrahon 865 compatible 5G. Il peut également compter sur un bel affichage à l’écran avec sa dalle Super AMOLED de 6,67 pouces et sur une endurance hors-norme grâce à sa batterie de 4 700 mAh (rechargeable via USB-C). Cependant, force est de constater que des efforts sont encore à faire au niveau de la photo…

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F2 Pro.

En bref

L’écran Super AMOLED sans bulle ni encoche

La toute-puissance de l’excellent Snapdragon 865

L’autonomie prometteuse avec une batterie de 4 700 mAh

Au lieu de 549 euros, le Xiaomi Poco F2 Pro (version 128 Go) est actuellement disponible à seulement 414 euros par le biais d’une vente flash sur Gearbest.

Xiaomi Mi Laser à 1 104 €

Le Xiaomi Mi Laser est un vidéoprojecteur vraiment impressionnant. Il a la particularité de projeter une image de grande taille (environ 60 pouces) sur une très courte distance (à moins de 20 cm du mur). L’image peut atteindre jusqu’à 150 pouces avec un recul qui reste faible, soit 50 centimètres. Pour obtenir ce résultat, le projecteur utilise la technologie Digital Light Processing Projection (DLP) avec de nombreux miroirs. Il affiche enfin une définition Full HD et tourne sous Android TV.

Découvrez plus d’informations avec notre test complet du Mi Laser.

En bref

L’interface Android TV

Une image Full HD jusqu’en 150 pouces

Une bonne colorimétrie et une luminosité correcte

Au lieu de 1 590 euros depuis son lancement, le Xiaomi Mi Laser à courte distance focale est actuellement disponible à 1 104 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMOJUILLET8.

