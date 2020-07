Les soldes d’été d’Apple : retrouvez les meilleures offres de la marque à la pomme

C'est l'été ! Certains sont déjà en vacances et d'autres très bientôt. Le problème, c'est que c'est aussi les soldes, donc on a pensé à vous. Pas besoin de dénicher les bonnes offres, on l'a fait pour vous et voici un petit florilège des meilleures promotions d'Apple.

Les soldes sont l’un des rares moments où l’on peut acquérir des produits estampillés Apple moins chers. Nous avons sélectionné les meilleures offres disponibles pendant l’événement sur des iPhone, AirPods, Macbook et Apple Watch.

Voici les offres en un clin d’œil :

Smartphones

iPhone XR à 509 € au lieu de 809

Remplacé par l’iPhone 11, le XR d’Apple est clairement l’arternative la moins chère pour avoir un smartphone à la pomme avec un écran borderless, encore plus pendant les soldes. L’iPhone XR reste, malgré son année et demi d’ancienneté, un smartphone toujours aussi actuel avec une puce A12 Bionic toujours aussi performante. Son écran n’est pas OLED mais LCD et profite d’une excellente calibration. Enfin, le XR profite d’une batterie tout à fait suffisante pour tenir une bonne journée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’Apple iPhone XR dans nos colonnes.

En bref

L’écran LCD bien calibré

La forte puissance de l’A12 Bionic

Le suivi exemplaire d’Apple pour les mises à jour

L’iPhone XR 64 Go est aujourd’hui disponible à 509 euros sur Rue du Commerce au lieu de 809 lors de son lancement, soit une économie de près de 300 euros pour cet iPhone lancé en 2018.

Audio

Apple AirPods Pro à 239 € au lieu de 279

Grands concurrents des Sony WF-1000XM3, les Airpods Pro sont les intra-auriculaires sans fil d’Apple. Ils disposent par ailleurs de l’une des meilleures réductions de bruit du marché pour des écouteurs true wireless. Apple a rendu avec les Airpods Pro une excellente copie, ce sont tout simplement parmi les meilleurs écouteurs du marché.

Ils profitent de fonctionnalités exclusives à iOS comme le mode transparence qui permet d’être à l’écoute de son environnement, ou encore le célèbre « Dis Siri » possible avec ces écouteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet des Apple AirPods Pro dans nos colonnes.

En bref

Un design confortable, même à long terme

La réduction de bruit active plutôt efficace

L’autonomie de 24 heures avec le boitier (charge sans fil)

Au lieu de 279 euros, les AirPods Pro sont actuellement disponibles à 239 euros sur Rue du Commerce.

Montres connectées

Apple Watch Series 3 à moins de 200 € au lieu de 229

Si la Series 5 est la plus récente des montres de la firme de Cupertino, l’Apple Watch Series 3 n’a (presque) rien à lui envier. Elle n’embarque pas les dernières nouveautés mais dispose des fonctionnalités principales que l’on attend d’une montre connectée en 2020. Avec son écran OLED et sa résistant à l’eau – vous pourrez même aller surfer avec, c’est aujourd’hui la montre connectée la plus abordable d’Apple.

En bref

Un design toujours aussi actuel

L’autonomie estimée à 18 heures environ

Les nombreuses fonctionnalités et applications disponibles

Au lieu de 229 euros, l’Apple Watch Series 3 est aujourd’hui disponible à moins de 200 euros sur Darty pour le modèle 38 mm.

Si vous souhaitez la version plus grande de 42 mm, elle est aussi en promotion à 229 euros sur Darty au lieu de 259.

Ordinateurs et tablettes

MacBook Pro 13 à 1 350 € au lieu de 1 499

Il vient à peine d’être lancé et il profite des premières promotions du déconfinement, le nouveau MacBook Pro 13 pouces est lui aussi en promotion. Son Intel Core i5 de 8e génération cadencé à 1,4 GHz (Turboboost jusqu’à 3,9 GHz) et ses 8 Go de RAM font tourner sans problème les taches du quotidien. Avec cette nouvelle version, le MacBook Pro dispose d’un stockage SSD de base 256 Go, ce qui est plutôt appréciable.

Grande nouveauté de ce MacBook, le problématique clavier papillon ne fait plus partie de la gamme. Après avoir été remplacé sur le MacBook Pro 16 pouces, il disparait aussi sur ce modèle. On trouvera alors le nouveau Magic Keyboard pourvu d’une technologie ciseaux, plus robuste et plus fiable.

En bref

Un superbe écran Retina de 13 pouces

Le nouveau Magic Keyboard

Une puissance et une autonomie correcte

Au lieu de 1 499 euros, le MacBook Pro 13 pouces avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 1 350 euros sur Darty.

Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez retrouver la version 512 Go à 1 599 euros sur Darty au lieu de 1 749.

