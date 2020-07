Forfait mobile : les meilleures offres sans engagement des Soldes 2020

Eh oui, les offres des soldes d'été 2020 concernent aussi les forfaits 4G. Nous avons regroupé toutes les meilleures offres sans engagement de l'événement dans cet article pour vous aider à faire le choix de votre nouvel opérateur.

Les soldes d’été battent leur plein et les premières offres mobile avec un forfait sans engagement sont d’ores et déjà dévoilées par les différents opérateurs. Celles-ci sont assez diversifiées pour répondre à la majorité des besoins du grand public… voici une petite liste :

Si vous ne savez pas quel forfait 4G choisir, vous trouverez un plus d’explications en continuant la lecture un peu plus bas.

Sosh 100 Go

Le forfait en série limitée chez Sosh est à 16,99 euros par mois même après un an. L’offre est disponible jusqu’au 6 août 2020.

Le forfait inclut les appels SMS, MMS illimités en France Métropolitaine avec un niveau de data qui monte jusqu’à 100 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS, MMS sont également disponible en illimité depuis ces zones vers la France, ou l’inverse. Cependant, l’enveloppe 4G est réduite à 15 Go.

En bref

Les infrastructures Orange à petit prix

Avec 100 Go de 4G en France et 15 Go en Europe

Le tout via une offre sans engagement et sans prix qui double

NRJ Mobile 100 Go

Le forfait NRJ Mobile est quant à lui à 4,99 euros par mois, mais seulement pendant 6 mois. Il passe ensuite à 19,99 euros. L’offre est disponible jusqu’au 22 juillet 2020.

Il propose le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 100 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, uniquement vers un numéro français. Pour Internet, la data est réduite à 3 Go.

En bref

Le petit prix pendant 6 mois

Avec 100 Go de 4G en France et 3 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Cdiscount Mobile 50 Go

Le forfait Cdiscount mobile encore moins cher que les autres, puisqu’il est proposé à 2,99 euros par mois pendant 6 mois avant de repasser à 15,99 euros. L’offre est aussi disponible jusqu’au 22 juillet prochain.

Il propose les appels, SMS, MMS illimités et 50 Go de données 4G (débit réduit au-delà) en France métropolitaine. Ce qui est suffisant si vous avez l’habitude de jongler avec une connexion Wi-Fi… Depuis l’Europe et les DOM (avec un total de 38 destinations), on trouve les appels, SMS et MMS illimités uniquement vers un numéro français, avec une quantité de data réduite à 3 Go.

En bref

Un petit prix les 6 premiers mois

Avec 50 Go en France et 3 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Auchan Telecom 50 Go

Pour finir, Auchan Telecom propose deux offres distinctes. L’une avec 60 Go pour 3,99 euros par mois pendant 6 mois; puis 14,99. Et l’autre avec 10 Go de moins, mais avec un prix de 10,99 qui n’augmentera pas après un an – jusqu’au 26 juillet.

Quelle que soit la formule que vous choisirez, vous aurez accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous n’aurez cependant pas beaucoup de 4G à l’étranger avec seulement 3 petits gigaoctets.

Les offres sont respectivement disponibles jusqu’au 22 et 26 juillet prochain.

En bref

Des économies à court terme ou sur une longue durée

Avec 50 Go ou 60 Go depuis la France

Sans engagement

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

