Vous avez vu une offre intéressante chez la concurrence, mais vous êtes actuellement abonné à un forfait Orange ou Sosh ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour résilier un forfait chez l’opérateur historique.

Calculer les frais de résiliations

La première étape avant de résilier un abonnement est de bien vérifier les éventuels frais de résiliation. Attention, pour les offres « Open » qui cumulent un accès fixe à Internet et un forfait mobile, il faudra d’abord contacter le service client pour faire séparer les deux parties de l’offre. La résiliation est gratuite pour les abonnements Sosh qui sont sans engagement.

Pour les abonnements Orange, le calcul se fait en fonction de la durée d’engagement initiale du forfait et de la durée restante d’engagement. Pour les forfaits avec 12 mois d’engagement, c’est tout simplement les mois restant dus dont il faudra s’acquitter. Pour les forfaits avec 24 mois d’engagement le calcul est un peu plus complexe : les frais s’élèvent à la somme des mois restants sur les 12 premiers mois, puis 25 % des sommes pour les 12 mois suivants. Heureusement, Orange propose un service permettant d’estimer les frais de résiliation.

Résilier en gardant son numéro de téléphone

Si vous souhaitez garder votre numéro de téléphone, tout en profitant d’un nouveau forfait chez un autre opérateur (n’hésitez pas à utiliser le comparateur de forfait de FrAndroid pour faire votre choix), la procédure est beaucoup plus simple. En effet, la loi oblige votre nouvel opérateur à s’occuper de la résiliation de votre ancien forfait, simplifiant de fait les démarches. Il faut tout d’abord prendre connaissance de votre numéro RIO, l’identifiant unique associé à votre ligne téléphonique. Pour cela, il suffit de composer le 3179 (un service gratuit) depuis le téléphone associé à la ligne téléphonique. Un SMS sera automatiquement envoyé avec les informations concernant la ligne, comme la durée d’engagement et l’identifiant RIO.

Résilier sans prendre un nouvel opérateur

Il est également possible de résilier totalement une ligne mobile sans souscrire à un nouveau forfait. Dans ce cas, Orange propose une démarche simplifiée en ligne pour résilier un forfait mobile en toute simplicité. Pour cela, rendez-vous dans votre espace client en ligne, à la rubrique « Contrats et options », puis « Gérer votre offre et vos options ». Sur cette page, sélectionner « résilier votre offre » dans la partie « gestion du contrat ».

En alternative, il est également possible d’envoyer une lettre de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) à l’adresse suivante :

Orange Service clients Mobile 33 732 Bordeaux Cedex 9

Notez toutefois qu’il ne s’agit pas de la démarche recommandée par l’opérateur.

Résilier un forfait Sosh

Bien qu’appartenant à Orange, Sosh propose un site complètement différent de celui de l’opérateur historique. Cependant, la démarche est simplifiée comme dans le cas d’Orange. Il suffit en effet de se connecter à son espace client, puis de sélectionner « offre et options » puis « résilier votre forfait » en bas de la liste.

Modèle de lettre de résiliation

Orange et Sosh recommandent vivement de passer par la démarche simplifiée et gratuite, mais si vous avez choisi de plutôt passer par une lettre de résiliation classique, nous avons préparé un modèle de lettre à copier et compléter.

Objet : demande de résiliation d’un abonnement mobile Madame, Monsieur, Par le présent courrier, je vous prie de bien vouloir prendre en compte la présente de demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile [numéro de contrat], pour la ligne mobile numéro [numéro de ligne]. Conformément aux conditions générales de vente, je vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat d’abonnement qui nous lie. Je vous prie de supprimer de vos fichiers toute information relative à mes coordonnées postales et bancaires. Je m’oppose en particulier à toute utilisation, ou mise à disposition à des organismes extérieurs, de mes coordonnées personnelles à des fins commerciales (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Cordialement, Nom Prénom

Si vous êtes chez un autre opérateur

Ce guide permet d’apprendre à résilier en toute simplicité un forfait chez Orange ou Sosh. Nous proposons les mêmes guides pour les autres opérateurs principaux du marché mobile en France.