PC portable : voici notre TOP 7 des offres disponibles pendant les soldes

Si vous souhaitez changer de PC portable, les soldes sont l'occasion parfaite pour craquer ! Que ce soit pour un PC de jeu, un MacBook ou pour un PC dédié à la bureautique, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres pour vous aider à faire votre choix.

Pour les soldes d’été 2020, nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions disponibles sur les PC portables, qu’ils soient sous Windows, macOS ou ChromeOS.

En un clin d’œil

Le Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-110T à 1499 euros

Ce laptop gamer d’Asus est le mastodonte de cette sélection. Dédié au jeu vidéo, il embarque une fiche technique du tonnerre avec un processeur octa-cœur AMD Ryzen 7 4800HS couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM (extensible jusqu’à 24) en DDR4 et un écran Full HD de 14″. De plus, il est équipé d’un SSD de 512 Go, largement suffisant pour installer plusieurs jeux et d’en profiter dans les meilleurs circonstances. Bonus : cet ordinateur embarque même la technologie AniMe Matrix sur le châssis pour afficher différentes animations à l’aide de LEDs. Pour résumer, il s’agit de l’une des machines les plus polyvalentes disponible en 2020.

Le Asus ROG Zephyrus en bref

Un processeur Ryzen 7 4800HS

Couplé à une GTX 1660 Ti

L’intégration d’AniMe Matrix sur le châssis

Le PC Gamer Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-110T est disponible à 1499 euros à la Fnac au lieu de 1799 euros.

Apple MacBook Pro 2020 13 pouces à 1349 euros

Les MacBook Pro sont les fleurons des laptops Apple. En 2020, la firme à la pomme a mis à jour sa version 13,3 pouces pour y ajouter le nouveau « Magic Keyboard » et mettre à jour les composants. Le modèle « premier prix » embarque la TouchBar, un processeur Intel Core i5 à 1,4 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. On retrouve ensuite le toujours aussi magnifique écran Retina d’une définition de 2560 x 1600 pixels et macOS et toutes ses fonctionnalités liées à l’écosystème Apple comme SideCar avec l’iPad.

Le MacBook Pro 2020 13 » en bref

Le nouveau clavier MagicKeyboard

La surprenante TouchBar

macOS et toutes ses fonctionnalités

Le laptop Apple MacBook Pro 2020 13″ est disponible à 1349 euros chez Darty au lieu de 1499 euros.

Apple MacBook Air 2020 13 pouces à 1124 euros

Le MacBook Air a lui aussi reçu une petite refonte il y a quelques mois. L’ordinateur ultra portable à la pomme profite lui aussi du nouveau Magic Keyboard et d’une mise à jour des composants. Ce modèle 13 pouces embarque un processeur Intel Core i5 de 10e génération avec une cadence variable entre 1,1 GHz et 3,5 GHz, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et l’écran Retina 2560 x 1600 pixels. Ce MacBook Air en profite pour être très léger et très fin, il ne pèse que 1,29 kg avec 1,61 cm d’épaisseur ce qui le rend ultra simple à transporter.

Le MacBook Air 2020 13″ en bref

Le nouveau clavier Magic Keyboard

Un poids plume

macOS et son écosystème

Le Apple MacBook Air 2020 13 » est disponible à 1124 euros chez Darty au lieu de 1249 euros.

L’Asus VivoBook S533IA-BQ086T à 999 euros

Avec sa gamme VivoBook, Asus tente de concurrencer Apple et les MacBook avec des laptops très design avec une excellente qualité de fabrication. On peut dire que le tour est joué avec ce S533IA-BQ086T qui offre un design sobre et élégant avec la fameuse charnière Ergolift qui surélève le clavier pour améliorer le confort de frappe. L’ordinateur embarque un processeur AMD Ryzen 7 4700H, 16 Go de RAM, 1 To de SSD et un écran IPS de 15 pouces Full HD. Une fiche technique très honorable pour un laptop qui ne pèse que 1,8 kg.

Le Asus VivoBook en bref :

Un joli design

Un processeur octa-cœur (!) très puissant

Un poids en dessous de 2 kg

Le très récent Asus VivoBook S533IA-BQ086T est disponible à 999 euros chez Boulanger au lieu de 1099 euros.

Le Dell Inspiron 17 » 2 in 1 7791 à 976 euros

Voici le laptop 17 pouces de notre sélection. Avec son grand écran Full HD tactile, Dell nous offre un ordinateur portable 2-en-1 qui peut se transformer en tablette en rabattant l’écran vers l’extérieur. Ainsi, on se retrouve avec une grosse tablette très pratique pour les férus de création graphique. Pour sa fiche technique, on retrouve un processeur Intel Core i5 à 1,6 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une carte graphique NVIDIA GeForce MX250.

Le Dell Inspiron 17 en bref

Un grand écran 17 pouces

Dans un format 2 en 1

Avec une fiche technique en accord avec sa gamme de prix

Le 2 en 1 Dell Inspiron 17″ 7791 est disponible à 976 euros à la Fnac au lieu de 1149 euros.

Le pack HP 14S-DQ1009NF + souris + housse à 449 euros

Pour ce pack, Darty vise essentiellement les étudiants. On a un Ultrabook HP 14S à la fiche technique très agréable pour un premier prix avec un processeur Intel Core i3 à 1,2 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un écran 14 pouces HD. L’ordinateur est un excellent rapport qualité-prix pour toute personne cherchant un PC permettant de naviguer sur le web et d’utiliser une suite bureautique à la Microsoft Office pour pas trop cher. Avec la souris et la housse offertes, on évite même quelques dépenses supplémentaires !

Le pack HP 14S en bref

Un PC à la fiche technique honorable

Un excellent rapport qualité-prix

Souris et housse offertes

Le pack HP 14S-DQ1009NF + souris + housse est disponible à 449 euros chez Darty au lieu de 599 euros.

Le Chromebook Lenovo C340-15 81T90004FR à 349 euros

Pour finir, voici le Chromebook de la liste. L’OS de Google mise tout sur le online et ne demande que peu de ressources en termes de composant ce qui permet de proposer des ordinateurs à la fiche technique modeste sans pour autant faire l’impasse sur l’expérience utilisateur. Le processeur Intel Pentium couplé à 4 Go de RAM et 32 Go de eMMC ne sont donc pas un problème. La qualité de fabrication est réussie pour un ordinateur de ce prix et l’écran Full HD 15,6 pouces tactile fait de cet ordinateur un laptop 2 en 1 pour l’utiliser comme une tablette. ChromeOS s’est amélioré au fil des années au point de devenir un excellent système pour tous ceux cherchant un ordinateur dédié principalement à de la simple navigation sur le web.

Le Chromebook Lenovo en bref

Un design élégant

Un écran Full HD tactile

ChromeOS et sa fluidité

Le 2 en 1 Chromebook Lenovo C340-15 81T90004FR est disponible à 349 euros à la Fnac au lieu de 579 euros.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés ou les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.