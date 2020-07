Les meilleures offres trottinettes électriques des soldes avec Xiaomi et Ninebot

Vous voulez vous laisser tenter par une trottinette électrique à l'occasion des soldes d'été 2020, mais vous ne vous y retrouvez pas dans le flot de références ? On vous a fait une sélection des meilleures offres des soldes d'été.

Le temps passe et la mobilité dans la ville évolue. De nouveaux outils apparaissent et les trottinettes électriques semblent avoir conquis le cœur des citadins. Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale en 2020 pour se déplacer autrement. Avec les soldes d’été, l’occasion est arrivée de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun.

Voici les offres en un clin d’œil

La Xiaomi M365 Pro à 394 euros

Il s’agit sans hésiter de la trottinette au meilleur rapport qualité/prix du marché avec sa petite sœur, la M365. Cette version pro est une évolution de son aînée, elle propose une meilleure autonomie avec 45 km consécutifs à sa vitesse de pointe de 25 km/h. Son design sobre lui apporte robustesse et stabilité sur la route, pas crainte à avoir donc. Vous aurez en plus trois modes à votre disposition : éco, standard et sport, ce qui vous permettra d’adapter votre conduite en fonction de votre environnement.

En bref

Facile à prendre en main

L’autonomie confortable de 45 km

Une trottinette robuste et stable sur la route

La Xiaomi M365 Pro est aujourd’hui affichée à 394 euros via Acheter sur Google, avec le code promo PROMOJUILLET8, contre 499 euros habituellement.

La Ninebot Segway ES2 à 367 euros

Ninebot by Segway est aussi une des très bonnes marques de trottinette digne de confiance. Elles sont certes plus onéreuses, mais bénéficient d’une très bonne finition. La Ninebot ES2 est quant à elle tout en finesse et est moins imposante que les autres modèles de la marque. Ses 12,5 kg font d’elle une des trottinettes la plus légère.

Sa vitesse de pointe reste conforme à la loi avec 25 km/h. La particularité de cette trottinette est la possibilité de rajouter une batterie supplémentaire, pour rajouter 20 km aux 25 km existants. Cette trottinette profite elle aussi de trois modes afin de s’adapter à votre conduite.

En bref :

De bonnes suspensions

Une autonomie de 25 km

Trois modes d’utilisation différents

Habituellement à 549 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway ES2 est proposée à 367 euros via Acheter sur Google. Notez que pour atteindre ce prix, il faudra inscrire le code promo PROMOJUILLET8 lors de la transaction.

Retrouver la Ninebot Segway ES2 à 367 euros PROMOJUILLET8

La Xiaomi M365 à 299 euros

C’est l’ainée de la M365 Pro. Même si elle a quelques mois de plus, elle reste toujours aussi actuelle et bénéficie des mêmes fonctionnalités. On retrouve ainsi une vitesse maximale de 25 km/h et un design similaire. Avec ses 30 km d’autonomie, elle profite de la même robustesse que sa petite sœur pour assurer une bonne tenue de route.

En bref :

Une grande robustesse

Un design soigné

Une autonomie de 30 km

La trottinette électrique Xiaomi M365 est vendue 299 euros contre 345 euros habituellement sur Cdiscount.

Bonus : Go Ride 80 Hybrid à 99 euros

Une trottinette électrique à moins de 100 euros ? C’est (presque) possible. La Go Ride 80 Hybrid est, comme son nom l’indique, une trottinette hybride. Il faudra donc donner une impulsion mécanique pour que le moteur de la trottinette accompagne votre impulsion. Elle pourra vous accompagner avec cette assistance pendant 8 km. Si les performances ne sont pas aussi impressionnantes qu’une vraie trottinette électrique, on profitera, en plus du moindre prix, d’une compacité sans égale.

En bref :

Très bonne tenue de route

Une trottinette légère

Un tout petit prix

La Go Ride 80 Hybrid est disponible à 99 euros sur Cdiscount au lieu de 109 euros.

