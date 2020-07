Samsung Galaxy : gros déstockage pour les soldes chez Cdiscount, dont le S20 Ultra

Sommaire Soldes 2020

Pour les Soldes d'été 2020, Cdiscount propose une sélection d'offres inédites sur les meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment, avec notamment les Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy A51 et A71.

Si vous voulez profiter des soldes pour changer de smartphone, Cdiscount propose une vague d’offres sur les meilleures références de Samsung du moment. Du Galaxy 20 Ultra au Galaxy A51, les offres proposées en promotion sont assez variées et permettent de répondre à tous les budgets. Voici les offres qui méritent votre attention.

En un clin d’œil

Notez que pour profiter des offres sur les Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy S10+, il faut être membre Cdiscount à volonté (CDAV). Le service coûte 29 euros par an sans engagement et propose, en plus de la livraison en express incluse, de nombreuses offres exclusives régulièrement ainsi qu’un accès à plusieurs titres de presse via le service Cafeyn. Si vous n’êtes pas membre, il peut être intéressant de prendre une année d’abonnement avec le produit qui vous intéresse s’il est éligible à une offre liée afin d’en bénéficier.

Samsung Galaxy S20 à 709 euros au lieu de 909

Le Samsung Galaxy S20 fait partie du trio de flagships du coréen pour 2020. Bien qu’il représente le premier prix de la gamme premium du coréen, il reste un excellent smartphone haut de gamme qui propose une excellente prestation. Avec son design léché et ses finitions exemplaires, son exceptionnel écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, ses performances sont tout simplement excellentes et son interface OneUI est l’une des plus réussie sous Android, il est incontestablement un smartphone qui ravirait la majorité !

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy S20 dans nos colonnes.

En bref

Un écran AMOLED sublime

D’excellentes performances

Un design revu et très réussi

Le Samsung Galaxy S20 est disponible à 809 euros sur Cdiscount au lieu de 1 009 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Samsung Galaxy S20+ à 809 euros au lieu de 1 009

Si vous aimez le Galaxy S20 mais que vous recherchez un smartphone plus grand (6,7 pouces) et surtout beaucoup plus autonome, le Galaxy S20+ est sans aucun doute le choix par défaut. Avec sa batterie de 4500 mAh, il corrige l’un des seuls défauts du Galaxy S20, ce qui lui permet d’être sans aucun doute l’un de nos smartphone préférés de 2020 et assurément un bon rapport qualité/prix en haut de gamme avec cette offre.

Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

En bref

Le même, en plus grand

Une autonomie au dessus du lot

Un capteur ToF pour le mode portrait

Le Samsung Galaxy S20+ est disponible à 809 euros sur Cdiscount au lieu de 909 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Samsung Galaxy S20 Ultra à 1 159 euros au lieu de 1 359

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est le smartphone le plus premium proposé par le constructeur coréen (en dehors des gammes de smartphones pliants). Il s’agit tout simplement d’un smartphone premium sans aucune concession, à commencer par son écran colossal de 6,9 pouces. Il reprend la majorité des caractéristiques du Galaxy S20+, avec quelques différences majeures :

Une solution photo améliorée : 109+49+12 mégapixels (+ ToF) avec un zoom hybride x100

12 Go de RAM au lieu de 8 Go

Une batterie de 5000 mAh

Une compatibilité 5G sans surcoût

Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy S20 Ultra.

Notez que les offres sur le Samsung Galaxy S20 Ultra sont très rares, c’est d’ailleurs la première que nous relayons sur Frandroid depuis sa sortie.

En bref

Une bête

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est disponible à 1 159 euros sur Cdiscount au lieu de 1 359 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Samsung Galaxy S10+ à 619 euros au lieu de 799

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version la plus boostée du flagship coréen. Il commence par proposer des dimensions plus larges que les autres membres de la gamme, notamment avec une dalle Dynamic AMOLED affichant du QHD+ où la diagonale s’étend sur 6,4 pouces (contre 6,1 pouces pour le S10). Les bordures sont incurvées sur les côtés pour permettre au ratio screen-to-body d’atteindre 94 % de la surface totale.

Il est ensuite propulsé par l’Exynos 9820 et 8 Go de mémoire vive. Il propose des performances très élevées au quotidien pour convenir à absolument tous les usages (navigation web, réseaux sociaux, jeux gourmands, etc.). De plus, ce modèle est également réputé pour son autonomie très confortable grâce à sa batterie de 4 100 mAh, de quoi tenir deux jours. Il offre par la même occasion tous les avantages d’un smartphone premium, à savoir la charge rapide et la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10+.

En bref

Un excellent écran AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une bonne autonomie et une solution photo polyvalente

Au lieu de 909 euros à son lancement et 799 euros aujourd’hui, le Samsung Galaxy S10+ est disponible à 629 euros sur Cdiscount au lieu de 1 359 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Samsung Galaxy S10 à 1 159 euros au lieu de 1 359

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique de l’ancien fleuron coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) et offre une grande puissance grâce à l’Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il s’exprime merveilleusement bien en photo grâce à son triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels, où polyvalence et qualité sont au rendez-vous. De plus, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 400 mAh (compatible charge rapide et sans fil).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10.

En bref

Un excellent AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement et 699 euros aujourd’hui, le Samsung Galaxy S10 est disponible à seulement 549 euros sur Cdiscount pour les soldes.

Samsung Galaxy S10e à 479 € au lieu de 579

Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone compact. Son écran Dynamic AMOLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 5,8 pouces pour faciliter l’usage à une main. Il est également puissant avec son Exynos 9820 (comparable plus au moins au Snapdragon 855) et même doué en photo avec son double capteur 16 + 12 mégapixels. Le seul bémol vient de son autonomie qui peine à tenir toute une journée à cause de sa petite batterie de seulement 3 100 mAh.

Pour encore plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

En bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré une moindre polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement et 579 euros aujourd’hui, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 479 euros sur Cdiscount pour les Soldes

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449 € au lieu de 609

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est le smartphone le plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un stylet. Et même si ce dernier n’est pas aussi performant qu’avec un Note 10 classique, on apprécie tout de même son utilisation. Le Note 10 Lite intègre un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces et confère d’ailleurs une autonomie digne de la gamme Note avec sa batterie de 4 500 mAh. Il n’est en revanche pas aussi puissant qu’un nouveau smartphone premium, puisqu’il embarque l’Exynos 9810 qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus.

Voici notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Lite pour en savoir plus.

En bref

Le combo S Pen + One UI

L’écran AMOLED de bonne qualité

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite s’affiche pour les soldes à 449 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy A51 à 299 € au lieu de 379

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle. Il commence par se séparer de l’encoche sur son écran Super AMOLED de 6,5 pouces pour la remplacer par une bulle discrète. Il monte en puissance avec l’intégration de la puce Exynos 9610 (équivalent au Snapdragon 712) avec également plus de polyvalence en photo grâce à son quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels. C’est d’ailleurs toujours un modèle d’autonomie avec sa batterie de 4 000 mAh, compatible charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test détaillé du Samsung Galaxy A51 dans nos colonnes.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à seulement 299 euros via une ODR de 50 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy A71 à 399 € au lieu de 479

Comme entre le A70 et le A50, ce Samsung Galaxy A71 promet d’être plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo que le Galaxy A51. Son écran Super AMOLED s’étend alors sur une diagonale de 6,7 pouces, et non 6,5. Il est plus puissant avec son Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de RAM et également plus autonome avec sa batterie de 4 500 mAh. Le module photo est en revanche identique au A51, à l’exception du capteur principal qui passe à 64 mégapixels, au lieu de 48.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy A71 dans nos colonnes.

En bref

Plus grand,

Plus puissant,

Et plus autonome que le A51

Au lieu de 479 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A71 est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros via une ODR de 50 euros sur Cdiscount.

