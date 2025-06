Amazon brade à un super prix le Honor 200 5G, un smartphone performant sous Snapdragon 7 Gen 3 et doté d’une dalle AMOLED 120 Hz

Le Honor 200 5G coche encore les bonnes cases : fluiditĂ©, photo soignĂ©e, grosse autonomie… pour un prix qui garde les pieds sur terre. Et qui se trouve aujourd’hui bien amoindri sur Amazon : seulement 284,90 euros.

Le Honor 200 5G (grand frère du rĂ©cent Honor 400) a dĂ©barquĂ© avec des ambitions claires : sĂ©duire ceux qui veulent un smartphone rapide, Ă©lĂ©gant et performant sans flamber un SMIC. C’est toujours le cas en 2025, d’autant plus avec une rĂ©duction de 365 euros sur le prix de base de ce tĂ©lĂ©phone.

Les atouts du Honor 200 5G

Une dalle AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz

Un triple capteur photo dont deux en 50 Mpx

Une batterie solide de 5 200 mAh

Au lieu de 649 euros au lancement, mais maintenant plus habituellement vendu Ă 399 euros, le Honor 200 5G est aujourd’hui disponible en promotion Ă seulement 284,90 euros sur Amazon.

Un smartphone rapide et bien fini

Sous Android 14 avec l’interface MagicOS 8.0, le Honor 200 tourne comme une horloge. Le Snapdragon 7 Gen 3, épaulé par 12 Go de RAM, assure une navigation fluide, sans latence, et peut encaisser quelques parties de jeux 3D sans chauffer comme un four. Les 512 Go de stockage permettent de voir venir, même sans carte microSD.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces (FHD+) est un vrai plaisir : lumineux, bien calibré, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. C’est parfait pour les vidéos, les réseaux sociaux, ou simplement pour le confort au quotidien. Le tout dans un design arrondi, avec une finition blanche élégante qui tient bien en main.

Petit bémol : le chargeur n’est pas fourni, mais vous pouvez vous le procurer ici. Le smartphone est compatible avec une charge rapide à 100 W, pour un plein en moins de 45 minutes, si on a le bon bloc.

Des images nettes, des couleurs fidèles

Le Honor 200 ne cherche pas à rivaliser avec les monstres à mille euros, mais il tient sa place. Le capteur principal de 50 MP, épaulé par un ultra-grand angle et un téléobjectif, offre des clichés nets, bien exposés, même quand la lumière baisse.

Les portraits profitent d’un traitement logiciel inspiré du studio Harcourt, avec un flou d’arrière-plan plus propre que sur beaucoup de concurrents.

L’appli photo est rapide, les modes sont bien pensés et le zoom numérique x10 se défend honnêtement. Ce n’est pas un photophone pur jus, mais un très bon élève qui maîtrise les bases avec style.

