Les Honor 200 et 200 Pro Harcourt fuitent avant leur présentation

Les Honor 200 et Honor 200 Pro seront lancés en France en juin avec Harcourt. Une fuite chinoise dévoile une large partie de leurs fiches techniques présentant de belles avancées.

Le 13 juin sera lancé en France les Honor 200 et Honor 200 Pro. Ils viendront garnir la tranche haute du milieu de gamme du constructeur chinois avec un partenariat les liant au célèbre studio photo Harcourt.

S’ils seront au préalable présentés en Chine le 27 mai, on connaît déjà une large partie de leurs caractéristiques techniques dévoilés dans une capture d’écran postée sur le réseau social chinois Weibo.

Le dernier de la gamme que nous avons pu tester est le Honor 90, un modèle plein de contradictions et pris en sandwich entre le Google Pixel 7 et le Samsung Galaxy A54, côté tarif.

Et puisque nous n’avons pas eu la joie que les Honor 100 et 100 Pro transitent jusqu’à nous, nos espoirs reposent sur cette génération 200. Et sur le papier, on est plutôt alléché.

Un design nacré commun

Les Honor 200 et Honor 200 Pro partageraient bon nombre de caractéristiques, si l’on en croit le post Weibo sus-cité. D’un point de vue design déjà, il se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Il faut s’y reprendre à deux fois pour distinguer les différences.

Au dos, cela semble être du pareil au même avec un module photo oblong cerclé de métal d’un bel effet. Sur plusieurs coloris, on croit reconnaître de l’acétate comme Motorola en utilise sur son Edge 50 Pro, mais il peut tout aussi bien s’agir d’un verre nacré. Premier élément distinctif, une vague qui ne serpente que sur le Honor 200.

Honor joue également sur les coins des deux appareils. Ils sont bien plus arrondis sur le Honor 200. L’autre différence visuelle marquante c’est le capteur avant. Il est unique sur le Honor 200 et double sur le Honor 200 Pro, à l’instar du Magic 6 Pro, notamment.

Outre son capteur selfie il s’accompagne d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, identique à celui du Honor 100 et qui lui octroie une reconnaissance faciale 3D aussi sécurisée que le FaceID d’Apple.

Une luminosité stratosphérique (sur le papier)

Dernière subtilité, l’écran du Honor 200 Pro est légèrement plus grand que celui de son petit frère : 6,78 pouces contre 6,7 pouces. Cela entraîne une petite prise de poids : 187 g pour le 200 et 199 g pour le 200 Pro. Les deux dalles sont incurvées sur leurs quatre bords. C’est joli, mais souvent cher à remplacer en cas de casse.

Toutes deux affichent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1,5K. C’est entre du 1080p et du 1440p. Elles devraient avoir une luminosité très haute de 4000 nits. A titre de comparaison, le Xiaomi 14 Ultra vendu 1300 euros culmine à 3000 nits.

Des performances alléchantes

C’est en plongeant dans les entrailles de ces deux smartphones que l’on observe les divergences les plus notables. Et ça commence par leur SoC. Le Honor 200 hérite du Snapdragon 7 Gen 3 du Honor 100 quand le Honor 200 Pro passe au Snapdragon 8s Gen 3, gagnant presque une génération par rapport à son aîné le Honor 100 Pro. Aucune information sur la mémoire vive, ni le stockage des deux appareils.

Le capteur photo du Honor Magic 6 Pro

Pour le volet photo, Honor marque la séparation sur le capteur principal. Le Honor 200 hérite du Sony IMX906 des Honor 100 ( 50 Mpx, f/2.0, 27mm, 1/1.56″) alors que le Honor 200 Pro s’arroge les services d’un OmniVision OV50H (50 Mpx, f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3″).

Et ce n’est pas rien puisque c’est ce même capteur qui équipe le Honor Magic 6 Pro et qui lui a permis de se hisser tout en haut du classement DxOMark. Bref, ça sent bon tout ça. On a hâte de voir les résultats avec la touche Harcourt, célébrissime pour ses portraits en noir et blanc.

Les deux Honor partagent les mêmes ultra grand-angle (12 Mpx) et téléobjectif (50 Mpx, Sony IMX856). Ce dernier monte à x2,5 en optique et jusqu’à x50 en numérique.

Enfin, les Honor 200 et Honor 200 Pro font aussi batterie commune avec un modèle de 5200 mAh. Tous deux ont une charge filaire rapide à 100 Watts, mais seul le Honor 200 Pro a une charge sans fil à 66 Watts (réversible).