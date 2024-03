Pour une fois, le meilleur smartphone photo selon DXOMARK est vendu en France

Le Honor Magic 6 Pro s'octroie la première place dans le classement des meilleurs smartphones en photo chez DXOMARK. Contrairement aux deux modèles qui le talonnent, il est disponible en France.

Il y a un nouveau roi chez DXOMARK parmi les meilleurs smartphones en photo. Un rĂ©cent modèle vient en effet de s’attribuer la première place dans le classement du laboratoire spĂ©cialisĂ©. Il s’agit tout simplement du Honor Magic 6 Pro.

Il rĂ©colte la note de 158 et passe ainsi devant les Huawei Mate 60 Pro Plus (157) et Oppo Find X7 Ultra (157). Dans ce trio de tĂŞte, il n’y a donc que le Honor Magic 6 Pro qui est officiellement disponible Ă la vente en Europe et en France.

Ă€ noter que le quatrième du classement est le Huawei P60 Pro. Ce dernier est disponible sur le Vieux Continent, mais très difficilement recommandable en raison de l’embargo amĂ©ricain qui le prive des services Google.

Excellent, excellent et un peu plus excellent

Le smartphone a Ă©tĂ© fraĂ®chement dĂ©voilĂ© en Europe, Ă l’occasion du MWC 2024 et la photo/vidĂ©o occupe en effet une place majeure dans les opĂ©rations de communication menĂ©es par la marque autour de ce tĂ©lĂ©phone haut de gamme.

DXOMARK salue plĂ©thore de qualitĂ©s sur le smartphone de Honor. Le Magic 6 Pro propose ainsi une « excellente qualitĂ© d’image pour tous les types de photographie, en particulier en intĂ©rieur » selon le laboratoire.

Le spĂ©cialiste salue aussi les performances du mode portrait qui bĂ©nĂ©ficie d’une mise au point rapide, mais aussi du zoom « avec des images très dĂ©taillĂ©es dans la plupart des longueurs focales ».

Le Honor Magic 6 Pro se voit aussi complimentĂ© pour sa gestion des mouvements Ă l’Ă©cran et son impressionnante gestion du HDR sur les vidĂ©os en faible luminositĂ©. Et mĂŞme la camĂ©ra selfie a droit Ă une foultitude de louanges pour sa qualitĂ© globale en photo et en vidĂ©o.

Pour le négatif, DXOMARK regrette juste quelques instabilités sur les vidéos en basse lumière et un autofocus un peu capricieux dans ces situations. Toujours pour la vidéo, quelques petits soucis de stabilisation sont par ailleurs signalés pour le capteur frontal.

Les caractéristiques photo/vidéo du Honor Magic 6 Pro

Pour rappel, le Honor Magic 6 Pro a trois capteurs photo Ă l’arrière :

caméra principale de 50 Mpx, capteur de 1/1,3 pouce, ouverture variable (f/1,4 ou f/2,0) ;

ultra grand-angle de 50 Mpx, 122 degrés (f/2,0) ;

téléobjectif x2,5 de 180 Mpx, capteur de 1/1,49 pouce (f/2,6).

Pour les selfies, le smartphone s’appuie sur une camĂ©ra de 50 Mpx (f/2,0). Pour le prix, le Honor Magic 6 Pro s’est lancĂ© au tarif officiel de 1299 euros en France.



au meilleur prix ? OĂą acheter Le Honor Magic 6 Pro au meilleur prix ?