Prise en main du Motorola Edge 50 Pro : un outsider à prendre au sérieux

Nous avons pris en main le nouveau Motorola Edge 50 Pro. Un smartphone haut de gamme qui peut tenir le rôle d'outsider à ne pas sous-estimer.

Le Motorola Edge 50 Pro fait partie d’une famille composée de trois smartphones. Au milieu des deux autres modèles Ultra et Fusion, il sera le modèle le plus mis en avant par la marque en France. Et il faut dire qu’il a le potentiel d’une belle référence avec un positionnement haut de gamme, mais dont le prix reste raisonnable.

À 700 euros, il a des arguments intéressants à mettre en valeur. De quoi devenir une star inattendue ? C’est évidemment plus simple à dire qu’à faire, mais ne nous fermons aucune porte. Voici ma prise en main du Motorola Edge 50 Pro pour vous délivrer quelques premières impressions.

Un joli design et un écran qui envoie du lourd

Que l’on aime ou non, il faut reconnaître à Motorola une véritable envie de créer des smartphones au look atypique. L’Edge 50 Pro s’inscrit dans cette optique avec des coloris originaux, notamment le nôtre avec son dos en acétate dont les motifs à l’arrière sont uniques d’un appareil à l’autre.

Le smartphone est léger en main et plutôt agréable en main avec sa finition mate à l’arrière, ses bords en aluminium et un écran légèrement incurvé. Pas de tranches ou dalles plates ici, contrairement à bon nombre de smartphones dernièrement.

Soulignons aussi le bloc photo qui tente vraiment de se fondre aussi fluidement que possible dans le reste de la surface au dos. Visuellement, cela atténue nettement sa protubérance. Il faut poser le smartphone à plat sur une table pour se rendre compte que cette partie dépasse en relief puisque le Motorola Edge 50 Pro se révèle un peu bancal dans cette situation.

On notera enfin la bonne idée de Motorola de venir inscrire les inscriptions légales (norme CE, pays de fabrication, numéro de modèle…) sur la tranche basse du téléphone, à côté du port USB-C, pour que ces informations ne viennent pas enlaidir la face arrière. Au passage, sachez que le produit est étanche (dans une certaine mesure) avec une certification IP68.

À l’avant, l’écran est frappé d’un poinçon en haut, bien centré. Classique. La dalle propose une diagonale de 6,67 pouces avec un affichage Oled avec une définition de 1920 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz.

L’écran dépote bien, mais on se rend vite compte — après avoir pris quelques photos — que le mode par défaut propose des couleurs vives. Très vives. Trop vives. Le rouge est très saturé et, si j’ai bien apprécié au début, je suis plutôt parti sur le mode « Couleurs lumineuses » qui me parait un peu plus modéré. Une option pour des teintes naturelles existe aussi.

Il faudra évidemment un test à la sonde pour connaître tous les secrets de cette dalle, mais à première vue, nous avons affaire à une belle qualité d’affichage.

Une qualité photo prometteuse

Le Motorola Edge 50 Pro s’équipe de trois caméras à l’arrière :

grand-angle de 50 Mpx (OIS) ;

ultra grand-angle de 10 Mpx ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx (OIS).

J’ai eu l’occasion de réaliser quelques photos à la volée pour entrapercevoir ce que le smartphone avait dans le ventre. Dans l’ensemble, les photos produites sont réussies et jouissent d’un traitement plutôt réaliste des couleurs.

J’ai notamment apprécié le côté chaleureux et le contraste assez bien dosé sur quelques clichés nocturnes.

Le zoom x3 optique n’est pas en reste avec une bonne finesse, même dans certaines situations difficiles. Cependant, il faudra nous attarder un peu plus sur diverses situations pour vraiment nous forger un avis.

Un petit mot aussi sur le mode portrait qui met bien en valeur la personne photographiée avec un très bon niveau de détail sur le visage et un joli effet flou en arrière-plan. La délimitation de l’effet bokeh semble toutefois perfectible.

Enfin, sachez qu’il y a plusieurs modes photo avec lesquels jouer, notamment le light-painting et le mode tilt. Le premier permet de jouer avec la longue exposition et créer des filets de lumière. Le second sert à créer artificiellement du flou autour d’une zone que vous sélectionnez afin de créer quelques effets visuels sympathiques, mais j’ai eu du mal à obtenir des résultats probants avec cette option.

Une interface claire et des performances moyennes

C’est Moto UI avec Android 14 qui est aux manettes ici pour l’interface logicielle. Cette dernière s’approche volontairement beaucoup d’Android Stock, mais le constructeur a quand même voulu y mettre sa petite patte.

Ainsi, au niveau du design, de certaines personnalisations ou du look de quelques écrans dans les paramètres, on sent bien que l’on a affaire à un smartphone Motorola. L’Edge 50 Pro propose aussi quelques applications estampillées Moto.

L’une d’entre elles permet de découvrir tout un tas d’options et de raccourcis pratiques. Un autre service permet de définir des préréglages pour les moments où vous laissez votre smartphone à votre enfant. L’idée étant de contrôler son temps d’écran et de limiter son accès à certaines applications selon ce qui vous semble pertinent.

On trouve aussi de quoi connecter son smartphone à l’ordinateur pour profiter d’une continuité des écrans (et glisser-déposer des fichiers de l’un à l’autre par exemple). Globalement, tout a l’air très agréable à utiliser et on regrette surtout que le constructeur ne promette pas plus de trois ans de mises à jour majeures d’Android — pour quatre ans de patchs de sécurité. En 2024, cela devient juste.

Côté performances, le Snapdragon 7 Gen 3 qui anime le smartphone montre quelques limites en termes de puissance. Les premiers benchmarks du Motorola Edge 50 Pro laissent entendre qu’il saura, certes, gérer la plupart des tâches gourmandes sereinement, mais qu’il ne sera pas un monstre dans cet exercice.

J’ai ainsi obtenu un score de 860 148 sur AnTuTu contre 1 146 612 sur le Galaxy S23 FE (Exynos 2200) lancé au même prix en décembre. Même son de cloche sur GFXBench, un benchmark tourné vers les performances graphiques, où les scores obtenus sont un cran en dessous.

En revanche, le Motorola Edge 50 Pro remporte le duel sur PCMark qui simule des usages variés et intenses du smartphone : 14 422 contre 14 044.

Pour la batterie de 4500 mAh, vous pourrez compter sur un chargeur de 125 W qui promet de redonner assez d’énergie pour la journée en seulement quatre minutes.

Un outsider à ne pas sous-estimer ?

Après cette première expérience, le Motorola Edge 50 Pro semble être un smartphone efficace et convaincant à peu près partout sans non plus briller dans un domaine en particulier. Il a tout l’air d’être une référence sûre pour les personnes à la recherche d’un bel appareil capable de tout faire suffisamment bien pour un prix qui reste acceptable.

En d’autres termes, un smartphone que l’on pourrait recommander à un ou une proche pas forcément technophile, mais qui a un usage varié de son smartphone.

Prix et date de sortie

Le Motorola Edge 50 Pro se rend disponible en France au prix de 699 euros.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab a pu essayer le smartphone lors d’un voyage de presse organisé par Motorola à Marrakech.