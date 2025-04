Voilà un super prix pour ce puissant laptop Acer doté d’une puce Snapdragon X Plus et un écran 2,5K 120 Hz : 699 € au lieu de 999 €

Léger, performant, endurant et avec un bel écran, voilà ce qu’offre le PC portable Acer Swift Go 14 AI. Il fera un très bon compagnon, d’autant plus qu’il se négocie aujourd’hui à 699 euros au lieu de 999 euros de base.

Acer Swift Go 14 AI SFG14-01

La gamme Swift Go d’Acer compte parmi les plus équilibrés de la marque. Cette série est généralement bien lotie, car elle offre une fiche technique complète pour répondre aux besoins du quotidien. C’est le cas de ce modèle Swift Go 14 AI (SFG14-01) qui intègre un processeur Qualcomm et profite d’un format compact pour le transporter facilement. Mieux encore, ce dernier devient 300 euros moins chers grâce à cette offre.

Les forces de l’Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01)

Un design ultrafin et léger

Un écran 2K à 120 Hz de 14,5 pouces

La puce Snapdragon X Plus de Qualcomm

L’Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) est un PC portable vendu habituellement à 999 euros, mais aujourd’hui, il est possible de se le procurer pour 699 euros chez la Fnac et sur le site Darty.

Un bel affichage sur un ultraportable pratique à transporter

Acer propose dans son catalogue des PC portables équipés de dalle Oled, ici ce n’est pas le cas. Le Swift Go 14 AI se contente d’un écran IPS LCD de 14,5 pouces, mais de qualité. Ce dernier affiche une définition pouvant grimper jusqu’à 2 560 x 1 600 pixels. Pour assurer une bonne fluidité, sa dalle supporte un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Joliment conçu, ce laptop se veut avant tout compact pour vous accompagner partout. Avec 14 mm d’épaisseur et 1,36 kg, il sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Son châssis fin accueille tout de même une bonne connectique : deux ports USB-C, deux ports USB 3.2 Type-A, et une prise casque audio.

Une configuration solide pour le prix

Sous le capot, on a droit à une puce Snapdragon X Plus, certes moins performante (mais aussi moins chère) que la Snapdragon X Elite, mais qui se montre largement suffisante pour de navigation web, de la bureautique et un peu de travail de retouche. Ce processeur Qualcomm, dont la fréquence maximale atteint 3,8 GHz, est ici épaulé par 16 Go de RAM pour gérer le multitâche et complété par un SSD de 512 Go.

N’oublions pas non plus qu’il s’agit d’un PC Copilot+, une certification donnée aux PC portables fins, mais tout à fait puissants pour faire tourner de l’intelligence artificielle en local. Enfin, côté autonomie, l’Acer Swift Go 14 AI renferme une batterie de 75 Wh, ce qui devrait lui permettre de tenir jusqu’à 28 heures en utilisation normale, d’après la marque.

