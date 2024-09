Acer présente quatre nouveaux ultra portables puissants et parés pour l’avenir

Acer propose quatre nouvelles machines dans sa gamme Swift AI et introduit par la même occasion les nouvelles puces de Intel, AMD et Qualcomm. Des ultra portables puissants, peu onéreux et parés pour l’avenir.

Acer

Comme bien d’autres constructeurs, Acer a profité du salon de l’IFA se tenant à Berlin jusqu’à dimanche pour dévoiler de nouveaux PC portables intégrants les dernières puces de chez Intel, AMD et même Qualcomm.

Autant le dire tout de suite, il s’agit là d’un simple refresh pour accueillir ces nouveaux SoC, mais aussi pour annoncer en grande pompe la compatibilité des derniers processeurs Intel et AMD avec l’IA Copilot de Windows 11.

L’Acer Swift dédié à Copilot, mais pas que

Acer avait déjà affublé son Swift 14 d’un suffixe AI à l’occasion du lancement de la puce Snapdragon X Elite en juin dernier. La gamme accueille désormais les dernières puces de chez Intel (Core Ultra 200V) et AMD (Ryzen AI 300). Ces deux nouvelles architectures amènent avec elle un NPU (unité de calcul neuronal) dépassant les 45 TOPS (Trillions Of Operations per Second) pour être pleinement compatible avec l’expérience Copilot de Windows.

Acer

À noter que le pavé tactile s’illumine dès que les fonctions IA sont en cours d’utilisation. Toute une suite de logiciels IA est fournie par Acer sur les différentes machines, pour s’essayer à la génération d’image, le résumé de texte ou la vidéoconférence améliorée.

On reste ici dans le format ultra fin et portable de la gamme Swift avec un poids qui oscille entre 1,3 et 1,5 kg pour les deux modèles 14 et 16 pouces. Acer annonce ici jusqu’à 29 heures d’autonomie vidéo chez Intel et 27 chez AMD, des chiffres qui sont partagés par de nombreux constructeurs en cette rentrée sur ces nouvelles plateformes.

Acer a, semble-t-il, privilégié Intel qui s’invite aussi dans une version 16 pouces de la machine (Swift 16 AI), alors que la version AMD n’est proposée qu’en version 14 pouces (Swift 14 AI). Il reste possible de faire le choix entre un écran Oled ou LCD, tactile ou non. Les normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 sont heureusement supportés.

Le Acer Swift Go part sur du Qualcomm

La toute nouvelle puce milieu de gamme Snapdragon X Plus s’invite sur le Acer Swift Go AI, le rendant compatible avec Copilot. Une telle intégration permet à la machine de se vendre à 1000 euros tout juste, une promesse de Qualcomm pour les PC IA du second semestre.

Acer / Frandroid

Acer annonce une autonomie tout aussi énorme de 28 heures en lecture vidéo, mais attendez-vous à des performances bien moindres sur cette plateforme par rapport au X Elite. Le PC sera bien sûr compatible avec toutes les fonctionnalités Copilot de Windows 11, ainsi qu’avec celles proposées nativement par Acer.

Sans surprise, pas d’écran Oled pour le Swift Go version IA, mais une dalle IPS (2K ou 1080p) pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, un grand classique sur ce genre format désormais.

Prix et disponibilité

Les quatre machines ne seront pas disponibles toutes au même moment sur le marché, voici leurs différentes dates de lancement ainsi que leur tarification :

Acer Swift 14 AI (Intel) sera disponible au mois de septembre, à partir de 1199,00€, prix conseillé TTC.

L’Acer Swift Go 14 AI (Qualcomm) sera disponible en septembre, à partir de 999,00€, prix conseillé TTC.

Acer Swift 16 AI (Intel) sera disponible au mois d’octobre, à partir de 1299,00€, prix conseillé TTC.

L’Acer Swift 14 AI (AMD) sera disponible au 4ème trimestre 2024, à partir de 1 199,99€, prix conseillé TTC.