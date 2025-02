Amazon déduit 50 € sur le Xiaomi POCO X7, un smartphone récent, équilibré et avec un bel écran AMOLED 1,5K 120 Hz

Si vous cherchez un bon smartphone sortit récemment, donc avec de beaux jours devant lui en termes de suivi, vous avez le POCO X7 8+256 Go disponible à 249 euros chez Amazon.

En ce début d’année 2025, Xiaomi a choisi de renforcer son offre milieu de gamme en proposant les POCO X7 et POCO X7 Pro. Si ce dernier est un champion du gaming, de l’aveu même de notre testeur qui lui a donné 8/10, le premier est un modèle plus équilibré, aussi bien au niveau des performances que de son prix. Surtout qu’en ce moment chez Amazon, il est disponible avec 50 euros de réduction, alors qu’il est sur le marché depuis un peu plus d’un mois seulement.

Les points forts du Xiaomi POCO X7

Son écran AMOLED de 6,67 pouces, incurvé, 1,5K et 120Hz

Une autonomie qui monte jusqu’à une journée et demi

Sa certification IP68 le rend particulièrement résistant

Le POCO X7 classique a été lancé à 299 euros le 9 janvier 2025. À peine un mois après, vous le retrouvez déjà en promo à 249 euros chez Amazon.

Le POCO X7, un Redmi Note 14 Pro Plus qui ne dit pas son nom

Le POCO X7 adopte un design épuré qui rappelle fortement le Redmi Note 14 Pro Plus. Xiaomi mise sur une disposition centrale des modules photo et des tranches légèrement incurvées, pour une prise en main agréable. La présence d’une certification IP68 renforce la durabilité du smartphone, un atout rare dans cette gamme de prix. Ce smartphone mesure 162,33 x 74,42 x 8,4 mm pour 185,5 grammes, là où son concurrent direct fait 162,53 x 74,67 x 8,75 mm pour 210,14 g. Des dimensions qui se valent pour quelques grammes de moins.

Visuellement, il est plutôt joli, surtout qu’ici, il est proposé dans un vert très léger et agréable à l’œil. Toutefois, le logo imposant pourrait être plus discret. Et si on devait lui reprocher une autre petite chose, c’est que son capteur d’empreinte est positionné un peu trop bas.

Un écran AMOLED précis mais perfectible

Le POCO X7 est doté d’une dalle AMOLED 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, il bénéficie d’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, pour améliorer les contrastes et les couleurs. Sans compter la fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz qui optimise la réactivité de l’écran, notamment pour le jeu mobile. La colorimétrie par défaut est légèrement froide, mais elle peut être ajustée via les paramètres.

La puce Dimensity 7300 Ultra fait un très bon travail, tout comme la batterie de 5110 mAh compatible charge rapide 45W. Dommage que le chargeur ne soit pas fourni. Pour les photos, même s’il intègre un capteur supplémentaire par rapport au POCO X7 Pro, un macro de 2 Mpx, ce n’est pas son aspect le plus brillant, même si le rendu reste honnête. Par contre, l’ajout de l’IA sur le volet photo est un vrai plus qui vient améliorer le rendu aussi bien sur les images fixes que les vidéos.

