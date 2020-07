Soldes d’été 2020 : les meilleures offres pour s’équiper avec des objets connectés

Le monde des objets connectés continue de s'étoffer de jour en jour pendant que les prix s'adoucissent. Pour les soldes d'été 2020, les e-commerçants proposent de très belles offres que nous avons sélectionnées pour vous.

Que ce soit une ampoule, une enceinte ou une balance, tout peut à présent devenir plus intelligent et offrir une véritable plus-value. Cependant, les prix peuvent parfois en repousser certains, c’est là que les soldes d’été entrent en jeu !

Avec de nombreuses offres pour des objets de ce genre, nous avons sélectionné pour vous les promotions les plus intéressantes.

Google Assistant, Alexa, Siri, les assistants vocaux pour tout contrôler à la voix

L’une des premières étapes quand on veut connecter sa maison est de passer par un assistant vocal, une enceinte ou un écran servira de « hub » regroupant la plupart de vos objets que vous pourrez commander à la voix.

Marshall Acton II Google Voice

Avec la Acton II, Marshall a tenté de faire d’une enceinte déjà très populaire une enceinte connectée. Avec l’Assistant Google intégré, elle se transforme ainsi en Google Home avec le design si particulier basé sur les amplis qui ont fait le succès de la marque. Son avantage face à la gamme Google Home est, qu’en plus de pouvoir diffuser de la musique via Bluetooth et Wi-Fi, elle possède un port jack pour la brancher à de nombreux appareils comme une TV ou un lecteur MP3.

La Marshall Acton II Google Voice en bref

L’Assistant Google intégré

Une bonne qualité sonore

Le design iconique de Marshall

L’enceinte connectée Marshall Acton II Google Voice est proposée à 199 euros chez Darty au lieu de 299 habituellement.

Sony LF-S50G

Sony a lui aussi tenté la même chose que Marshall avec sa LF-S50G : intégrer le Google Assistant à une enceinte maison. La LF-S50G est une enceinte avec un design réussi et un format assez compact pour se ranger facilement sur un meuble sans l’encombrer. Elle offre un système de diffusion du son à 360° pour diffuser le son aux quatre coins de la pièce. On notera aussi la résistance aux éclaboussures si vous décidez de la poser dans la cuisine ou dehors. Attention cependant, elle n’a pas de batterie intégrée, elle devra donc rester branchée en toutes circonstances.

La Sony LF-S50G

Un design compact

Un son à 360°

L’assistant Google intégré

L’enceinte connectée Sony LF-S50G est proposée à 79 euros chez Darty au lieu de 149 euros.

Facebook Portal Mini (avec Alexa)

Facebook Portal est un écran connecté qui intègre l’assistant d’Amazon : Alexa et les services de Facebook comme WhatsApp et Messenger. Avec un écran 8 pouces et une webcam avec un angle de vision de 114°, le Portal se positionne comme un système de visioconférence pour appeler ses proches via les services Facebook. La partie sonore est également à l’honneur avec de très bons haut-parleurs pour vos appels ou simplement pour écouter de la musique.

Le Facebook Portal Mini en bref

Amazon Alexa intégré

Une webcam avec angle de vision de 114 degrés

De très bons haut-parleurs

Le Facebook Portal Mini est disponible à 99 euros chez Darty au lieu de 149 euros.

Lenovo Smart Display

Prenez un Google Home, mettez-lui un écran et paf ça fait un Google Smart Display. Lenovo s’est aventuré sur ce terrain avec deux formats : 8 et 10 pouces. C’est peu dire d’affirmer que ces produits nous avaient vraiment surpris. Ils deviennent vite de véritables compagnons, que ce soit en cuisine pour nous dicter des recettes ou dans un bureau pour diffuser une série Netflix via la fonctionnalité Chromecast par exemple. L’Assistant Google intégré permet d’avoir le contrôle sur tous vos objets connectés compatibles depuis cet écran.

Le Lenovo Smart Display en bref

Format 8 ou 10 pouces

L’Assistant Google intégré

Fonction Chromecast pour diffuser sur l’écran

Le Lenovo Smart Display est disponible dans sa version 8 pouces à 79 euros au lieu de 179 et dans sa version 10 pouces à 99 euros au lieu de 239 chez Darty.

Ampoules, balances, aspirateur, on connecte tout

Roborock S5 Max

Le Roborock S5 Max est un aspirateur robot très performant qui offre aussi la possibilité de passer la serpillière à votre place. Via l’application Xiaomi Mi Home, vous pourrez programmer à distance les passages de votre aspirateur pour qu’il nettoie le sol de votre appartement ou maison en votre absence. Vous pourrez par la suite le lier à votre assistant vocal. L’aspirateur va créer une carte virtuelle de votre maison au fil des passages pour optimiser ses passages.

Le Roborock S5 Max en bref

Un excellent aspirateur robot

Qui passe la serpillière

Qui est contrôlable à distance

L’aspirateur robot Roborock S5 Max est disponible à 399 euros chez Cdiscount au lieu de 549 euros.

Chromecast et Chromecast Ultra

Avec le Chromecast, Google veut faire de votre télévision une SmartTV. Ce petit dongle se branche sur un port HDMI et s’alimente sur un port USB de votre TV et vous pourrez ensuite diffuser sur TV de nombreux contenus depuis votre smartphone. YouTube, Netflix, Disney+, MyCanal ou Spotify, des milliers d’applications sont compatibles avec cette technologie qui, si vous optez pour le modèle Ultra, permet même de diffuser en 4K UHD.

Le Chromecast en bref

Votre TV se transforme en SmartTV

De nombreux services compatibles

Un format compact

Le Chromecast classique est disponible à 39 euros chez Darty et à la Fnac.

Le Chromecast Ultra est disponible à 59 euros chez Darty au lieu de 79 euros.

Xiaomi Mi Body Composition Scale

Avec la Mi Body, Xiaomi a lancé sa propre balance connectée en restant en accord avec « l’idéologie » de la marque : de bons produits à bas prix. La balance permet de mesurer plus que son poids, la masse musculaire, la masse osseuse, l’IMC, le taux de graisse corporelle ou encore l’humidité, où ces données sont toutes mesurées par la balance et sont retrouvables sur votre smartphone dans l’application Mi Fit pour suivre votre évolution.

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 en bref

De nombreuses fonctions

Simple à prendre en main

Un design élégant

La balance connectée Xiaomi Mi Body est disponible à 29 euros chez Cdiscount au lieu de 36 euros.

Kit de démarrage Philips Hue

L’un des objets connectés les plus populaires est l’ampoule connectée. Fnac / Darty propose un kit de démarrage Philips Hue pour rentrer dans cet univers comprenant deux ampoules couleur, un pont de connexion et un variateur. Connectez les ampoules et le variateur au pont de connexion et vous pourrez contrôler les ampoules depuis votre smartphone via l’application Philips ou votre assistant vocal ou via le variateur.

Le kit de démarrage Philips Hue en bref

Les excellentes ampoules connectées E27

Un variateur bien pratique si on est loin de son téléphone

Le pont de connexion pour relier le tout

Le pack de démarrage Philips Hue est disponible à 77 euros chez Darty au lieu d’un prix de base de 119 euros.

Xiaomi Home Security Camera 360°

Avec sa Mi Home Security, Xiaomi propose une caméra de sécurité pour un prix modique. Avec sa vision horizontale de 360°, cette caméra permet de voir ce qu’il se passe dans votre maison à distance depuis votre smartphone, et ce même de nuit. Son système de vision infrarouge lui permet de voir dans le noir et son détecteur de mouvement permet d’apporter une couche de sécurité supplémentaire.

La Xiaomi Mi Home Security en bref

Accessible à tout moment via l’application Mi Home

Un angle de vision horizontal de 360°

Détection de mouvement et infrarouge

La caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security est disponible à 27 euros sur Acheter sur Google au lieu de 39 euros grâce au code promo PROMOJUILLET8.

Retrouvez la Xiaomi Mi Home Security à 27 euros sur Acheter sur Google PROMOJUILLET8

Apple Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 a beau avoir 3 ans, elle reste une excellente montre connectée. Dédiée aux possesseurs d’iPhone, l’Apple Watch est une merveille. Le design et la qualité de fabrication sont dignes d’un produit Apple. Son but est de remplacer votre iPhone pour des tâches simples. La puce NFC permet d’utiliser Apple Pay, on peut lire et répondre à ses messages, passer des appels ou encore suivre son activité sportive avec le capteur de fréquence cardiaque, le GPS, l’accéléromètre, etc.

L’Apple Watch Series 3 en bref

La dernière mise à jour de WatchOS

Une qualité de fabrication digne d’Apple

Les nombreuses fonctionnalités

La montre connectée Apple Watch Series 3 est disponible à 199 euros chez Darty au lieu de 219 euros dans son format 38mm en Blanc ou en Noir.

Pour le format 44mm, elle est affichée au prix de 229 euros au lieu de 259 en Blanc ou en Noir.

Apple Watch Series 5

Ce qui sépare l’Apple Watch Series 5 de la Series 3, c’est surtout l’arrivée d’une fonctionnalité très attendue : l’Always-On Display. Le cadran est ainsi toujours allumé et vous n’avez pas à bouger votre poignet ou tapoter sur l’écran pour voir l’heure. L’écran est aussi encore plus borderless que sur ses prédécesseurs et on retrouve ensuite les améliorations habituelles : une puissance accrue, une meilleure autonomie, un support des mises à jour plus long etc.

L’Apple Watch Series 5 en bref

L’arrivée de l’Always-on display

Un écran encore plus borderless

Un plus long suivi des mises à jour de WatchOS

La montre connectée Apple Watch Series 5 est disponible à 309 euros sur Rakuten au lieu de 449 euros grâce au code promo RAKUTEN20.

Pack Honor MagicWatch 2 + Honor Band 5

La Honor Magic Watch 2 est un très bonne montre connectée, elle profite d’un écran AMOLED de 1,39 pouce avec l’Always On Display et d’une excellente gestion des données de santé, qu’il s’agisse du suivi d’activité, des différents sports proposés, du suivi du sommeil, du suivi GPS ou du suivi du rythme cardiaque. Son haut-parleur et son microphone permettent de passer des appels directement depuis la montre.

Le Band 5 est le parfait compagnon du sportif, avec son suivi d’activités et son format compact, il est un excellent bracelet connecté qui sera une alternative parfaite quand vous ne voudrez pas avoir votre montre au poignet.

Le Pack Honor MagicWatch 2 + Honor Band 5 en bref

Une très bonne montre connectée

Un très bon bracelet connecté

Dans un pack à prix réduit

Le Pack Honor MagicWatch 2 + Honor Band 5 est disponible à 199 euros chez Boulanger au lieu d’un prix de base de 253 euros.

Huawei Watch GT

La Huawei Watch GT a peut-être deux ans, ça ne l’empêche pas de rester un produit très complet. Sa décote lui permet de devenir une montre ultra intéressante pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser plus d’une centaine d’euros. Ses finitions sont toujours aussi réussies et il profite du très bon système LiteOS qui était déjà d’une fluidité et d’une rapidité exemplaire. Son gros point reste son autonomie puisque la montre peut rester près de deux semaines loin de son chargeur.

La Huawei Watch GT en bref

Des finitions exemplaires

Une autonomie de deux semaines

Le très efficace LiteOS

La montre connectée Huawei Watch GT est disponible à 99 euros chez Darty au lieu de 199 euros à son lancement.

Samsung Galaxy Watch Active

La Samsung Galaxy Watch Active est la montre connectée « compacte » du coréen. Elle tourne sous le toujours aussi simple et agréable à utiliser l’interface OneUI, elle séduira les sportifs avec de nombreuses fonctions de suivi de performances pour la course, la natation ou encore le vélo. Si vous n’êtes pas sportif, vous vous y retrouverez tout de même avec une jolie montre qui permet de lire ses notifications et envoyer des messages. De plus, elle a une très bonne autonomie : jusqu’à une semaine sans avoir à la recharger.

La Samsung Galaxy Watch Active en bref

Un format petit et compact

La simplicité de OneUI

Le suivi d’activités très précis

La Samsung Galaxy Watch Active est disponible à 136 euros sur Rakuten au lieu de 249 euros grâce au code promo RAKUTEN10.

