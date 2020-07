Soldes 2020 : les meilleures offres TV 4K avec Samsung, LG, Philips et Xiaomi

QLED, OLED ou LCD, vous êtes en quête d'un nouveau téléviseur compatible 4K et HDR ? Cela tombe bien, on a sélectionné pour vous les meilleures promotions des soldes d'été 2020.

2020 est une bonne année pour acheter un nouveau téléviseur. L’offre est importante, les technologies sont diverses et matures et puis la 4K / UHD est désormais un peu partout. Par ailleurs, les consoles Next-Gen arriveront en fin d’année et deux grands événements sportifs sont attendus en 2021 : les JO de Tokyo et l’Euro de football.

Pourquoi ne pas profiter des soldes pour offrir à votre salon un nouveau joujou à moindre prix ? Nous avons sélectionné les meilleures offres TV disponibles pendant l’événement.

Les TV OLED

LG OLED 55CX à partir de 1790 euros

LG a lancé sa nouvelle gamme TV CX (prononcez C10) au printemps et au début de l’été… et certains modèles ont déjà droit à de petites réductions. Vous pouvez ainsi économiser 200 euros sur les versions 55 et 65 pouces. Pour rappel, ces téléviseurs disposent de toutes les dernières technologies à la mode, dont le support du HDR 10, Dolby Vision et Audio, ainsi que le HDMI 2.1 (donc le VRR pour les consoles next gen) ou encore le dernier processeur d’image Alpha 9 (3e gen) de la firme. Bref, c’est sans doute le meilleur téléviseur du moment.

En bref

La qualité LG

Paré pour l’avenir

WebOS toujours plaisant à utiliser

Le LG OLED 55CX est disponible à 1790 euros au lieu de 1990 chez Boulanger, la version 65 pouces à 2790 euros au lieu de 2990.

Vous pourrez également retrouver des prix similaires à la Fnac.

LG OLED B9S 55 ou 65 pouces à partir de 1290 euros

Si vous cherchez un grand téléviseur OLED pour un peu moins cher, vous pouvez vous tourner vers l’ancien modèle et un peu moins haut de gamme : le B9S d’LG. Un peu moins haut de gamme certes, mais avec tout de même une bonne partie des plaisirs liés à la technologie dont bien évidemment ses contrastes infinis. La série B9 se distingue principalement des C9 et CX par un processeur d’image d’ancienne génération, l’Alpha 7 Gen2.

En bref

Les joies de l’OLED à « petit » prix

4K HDR, évidemment

Un modèle 2019 toujours doué en 2020

Le téléviseur LG OLED55B9S est aujourd’hui disponible à partir de 1 290 euros sur Boulanger.

Les téléviseurs QLED

Samsung QE55Q80T (gamme 2020) à 1290 euros

Si vous craignez l’effet de « burn in » de l’OLED, vous pouvez vous tourner vers la technologie QLED. Amélioration du LCD, le QLED offre moins de contrastes que l’OLED, mais des couleurs plus vives et généralement plus justes que le LCD. Bref, c’est souvent un bon compromis. Le QE55Q80T de Samsung a été lancé au printemps 2020 par Samsung, et constitue le milieu de gamme supérieur de la gamme 2020 du coréen.

Outre sa dalle 4K HDR à 100 Hz, il intègre également des ports HDMI 2.1. Comme nous le disons dans notre test du QE5580T, le téléviseur a le mérite d’avoir un input lag très bas ce qui le rend idéal pour le gaming. Ajoutez à cela la chouette interface Tyzen de Samsung et vous avez un téléviseur très plaisant à utiliser en plus d’être future proof.

En bref

Sans doute la meilleure option en TV QLED actuellement

Idéal pour le jeu

Et l’interface Tyzen

Au lieu de 1490 euros habituellement, le téléviseur QE55Q80T de Samsung est actuellement remisé à 1290 euros sur Boulanger.

The Frame 65 pouces (2020) à 1790 euros

La série The Frame de Samsung se distingue par son design. Livré avec un support mural ultra fin, qui ne laisse presque aucun espace entre le mur et le TV, ainsi que le boitier déporté One Connect, le téléviseur donne l’impression d’être un tableau une fois accroché au mur. L’illusion est encore plus parfaite si l’on affiche une oeuvre d’art dessus et que l’on opte pour un cadre en bois.

Le modèle 65 pouces 2020 (65QELS03T) est soldé à 1799 euros au lieu de 1999 euros. Il s’agit d’un dalle QLED 4K HDR 10 et 10+ (mais pas Dolby Vision), 100 Hz. La dalle correspond toutefois plus aux séries d’entrée de gamme de la marque, c’est la rançon du design.

En bref

Œuvre d’art ou TV ?

QLED, 4K et HDR 10

L’interface Tyzen

Avec 200 euros de réduction, le téléviseur Samsung The Frame 65 pouces de 2020 passe de 1 999 à 1 799 euros chez Darty.

The Frame 2019 à 699 euros au lieu de 799

Si c’est trop cher ou trop grand pour vous, le modèle 43 pouces de l’année dernière est disponible pour 699 euros seulement. Il s’agit également d’un TV 4K HDR 10 (et 10+). Contrairement aux modèles de 55 pouces ou plus, la dalle n’est en revanche pas 100 Hz, mais 50 Hz seulement.

Les TV LCD classiques

Philips The One 65 pouces à 699 euros au lieu de 999

Les Philips The One sont parmi nos téléviseurs LCD préférés, pour leur qualité d’image certes, mais pour la présence de la technologie Ambilight sur trois côtés. Cela leur donne du caractère et les distingue de la grande masse des téléviseurs LCD présents sur le marché.

Les TV disposent de dalle LCD 4K / UHD et sont compatibles HDR 10, 10+, Dolby Vision et Atmos. Si de base, la calibration n’est pas parfaite, on pourra retrouver une bonne justesse de couleur après quelques réglages. Vous profitez également de l’interface Android TV très plaisante au quotidien.

En bref

65 pouces, 4K, HDR

Les joies d’Ambilight

Et d’Android TV

Pendant les soldes vous pouvez trouver la version 65 pouces à 699 euros au lieu de 999… soit le prix du 58 pouces habituellement.

Mi TV 4S à 319 euros au lieu de 399

Eh oui, Xiaomi s’est également mis à faire des téléviseurs avec son Mi TV 4S. Ce dernier a la particularité de proposer une grande dalle LCD LED de 43 pouces (108 cm) avec des bordures très fines en alliage métallique. Il est compatible 4K, HDR, HDR 10 et affiche un taux de rafraîchissement à 60 Hz via son port HDMI 2.0. De plus, le son est loin d’être mauvais avec ses deux haut-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio et DTS HD.

En bref

Compatible 4K + HDR

avec Android TV + Google Cast (Chromecast)

Pour un prix défiant toute concurrence

Annoncé à 399 euros, le Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces est vendu à 349 euros depuis le lancement. Cependant, on le trouve aujourd’hui à seulement 319 euros sur eBay, soit 80 euros d’économie sur le prix du téléviseur de Xiaomi.

