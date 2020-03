La Xiaomi Mi TV 4S 65″ arrive en France à prix canon

Bien installé sur le marché des smartphones, Xiaomi s'attaque désormais au marché des téléviseurs avec son excellente Mi TV 4S à petit prix.

Xiaomi nous avait promis de dévoiler ses Mi 10 et Mi 10 Pro en Europe aujourd’hui et c’est en fait un festival de présentations qui ont eu lieu. Trois smartphones (dont un très bon rapport qualité/prix), un routeur, un purificateur d’air, des écouteurs true wireless ou encore… un téléviseur.

Comme un air de déjà vu

En novembre dernier, Xiaomi annonçait que le Mi TV 4S arrivait en Europe. Ce n’est donc pas une grosse surprise d’apprendre aujourd’hui son lancement en France, prévu pour le mois de juin.

Il s’agit d’un téléviseur qui affiche sur le papier des caractéristiques techniques plus qu’intéressantes. On est en présence d’une dalle 4K de 65 pouces compatibles HDR10+ et on retrouve à son bord Android TV, du Bluetooth, du Wifi 2,4 et 5 GHz, 3 ports HDMI, 3 ports USB et un système de contrôle vocal sur la télécommande.

Le son n’est pas en reste non plus avec deux haut-parleurs (2x 10 W) compatibles Dolby Audio et DTS HD. Il faudra bien sûr attendre un test complet pour savoir ce que cela rend réellement en situation.

Un prix à la Xiaomi

Mais le plus impressionnant, ce n’est pas tant la fiche technique de ce Mi TV 4S, mais plutôt son prix. En effet, cet écran sera commercialisé en juin à 649 euros seulement. Dans cette gamme de prix, il est très difficile de trouver un concurrent, si ce n’est peut-être le TCL 65EP680. Il faut rajouter quelques euros de plus avant de commencer à trouver des références plus intéressantes, comme le Samsung UE65RU7025.

Et comme le prix ne semble pas assez bas encore, Xiaomi a mis en place une offre de lancement à 549 euros la première semaine et un pack à 699 euros avec un routeur, un purificateur d’air et une ampoule connectée. Les ventes auront lieu uniquement sur le Mi Store et dans les boutiques Xiaomi agréées.

Après avoir récupéré la cinquième place sur le marché des smartphones, est-ce que Xiaomi pourrait réussir à se faire une place sérieuse sur un marché aussi difficile que celui des TV ? C’est en tout cas clairement un constructeur qu’il faut désormais garder à l’œil.