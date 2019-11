Xiaomi a officialisé la gamme Mi Smart TV 4S en Europe et en France. Voici leurs caractéristiques, et surtout leur prix et leur disponibilité.

Il était déjà possible de les acheter depuis Amazon Allemagne (la version 43 pouces peut être livrée en France), les Xiaomi Mi 4S viennent d’être officialisées en Europe (et en France). La marque chinoise a insisté sur le modèle 55 pouces, la diagonale la plus vendue actuellement, qui est 4K HDR avec le processeur MediaTek 6886, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Du point de vue du design, c’est une TV relativement sobre avec un cerclage métallique qui entoure une dalle Direct LED (43 et 55 pouces).

Elle dispose de 3 entrées HDMI, 3 ports USB 2.0, de l’Ethernet, du Bluetooth Low Energy et du Wi-Fi 5, on retrouve également une entrée analogique (pratique pour les anciennes consoles de jeux). Le plus important pour nous est la présence d’Android TV en version 9. Grâce à Android TV, la Mi TV 4S dispose du Play Store propose un large catalogue d’apps, et notamment la fonctionnalité Chromecast. Sans oublier le contrôle par la voix, avec Google Assistant. Le microphone se trouve dans la télécommande et possède une touche dédiée.

Xiaomi a fait quelques économies en omettant les dernières normes HDR, mais la Mi TV 4S est compatible HDR 10 bits via le HDMI 2.0. La partie sonore est assurée par deux haut-parleurs pour une puissance totale de 8 watts avec une compatibilité DTS et Dolby Audio.

Des TV abordables pour 2020 en France

Xiaomi se lance en Europe avec une gamme de TV composée de 3 tailles : de 32 pouces à 55 pouces en passant par le classique 43 pouces. Cette gamme est bel et bien prévue en France, courant 2020, à trois tarifs relativement attractifs : 32 pouces (179 euros, dalle HD), 43 pouces (349 euros) et 55 pouces (449 euros). Elles se positionnent en face des TV de TCL ou encore Philips, qui proposent également une expérience Android TV (9) à des prix plus ou moins similaires.