Mi TV 4S : le téléviseur 4K HDR de Xiaomi est déjà en promotion

Xiaomi vient de lancer officiellement en France sa gamme de téléviseurs 4K abordables et elle est déjà en promotion. Nommée Mi TV 4S, elle se décline en trois modèles : 43, 55 et 65 pouces. Cependant, seul celui en 43 pouces est actuellement disponible à la vente chez Fnac/Darty.

Après s’être fait principalement une place dans le monde des smartphones, des objets connectés et de la mobilité urbaine, Xiaomi s’attaque aujourd’hui à un nouveau terrain en France : celui des téléviseurs 4K. Comme à son habitude, le constructeur chinois arrive sur un marché fortement concurrentiel qu’il compte bien pénétrer avec des prix très agressifs.

En bref

Compatible 4K + HDR

Avec Android TV + Chromecast

Pour un prix défiant toute concurrence

Au lieu de 399 euros, le téléviseur Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces (109 cm) est aujourd’hui disponible à seulement 349 euros sur Darty et fnac.com. Cela représente tout de même une économie de 50 euros pour un produit fraîchement lancé.

Notez que Xiaomi France annonce normalement une expédition des Mi TV 4S à partir du 13 juillet 2020. Cependant, Darty affiche sur son site une livraison dès le 24 juin prochain.

On la trouve également à 289 euros via un vendeur tiers sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

À première vue, le Mi TV 4S de Xiaomi est très élégant. Il profite d’une fine bordure métallique tout autour de sa dalle pour s’afficher avec un design résolument moderne, celle du bas est toutefois légèrement plus prononcée avec l’apparition du logo « Mi » au centre.

Par défaut, le téléviseur est surélevé par deux pieds à chacune de ses extrémités, mais il est également possible de l’accrocher au mur grâce à un support dédié au montage mural. Cependant, ce dernier n’est pas inclus et il faut donc l’acheter séparément.

Le Mi TV 4S se décline en trois modèles (43, 55 et 65 pouces) qui partagent des caractéristiques communes. Ils sont tous compatibles 4K (définition 3 840 x 2 160 pixels), HDR et HDR 10, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. L’écran promet d’ailleurs d’être de bonne qualité avec des angles de vision annoncés à 178 degrés. Pour le son, on retrouve deux hauts-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio et DTS HD.

Ce n’est pas tout. Les téléviseurs abordables de Xiaomi embarquent la dernière version d’Android TV pour profiter de toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, avec même la présence native de Google Cast pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone, tablette ou le navigateur Chrome d’un PC ou d’un Mac. Google Assistant répondra également à toutes vos questions grâce au microphone de la télécommande.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives au même format, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR de 43 pouces en 2020.