Cdiscount baisse encore une fois le prix du Xiaomi Mi TV Stick

Le Xiaomi Mi TV Stick est un dongle HDMI efficace et pas cher pour donner à n'importe quel TV des fonctionnalités "Smart". Il est encore moins cher que d'habitude aujourd'hui puisqu'on le trouve à seulement 29 euros sur Cdiscount, au lieu de 39 euros en temps normal.

Il y a le Chromecast avec Google TV, le Fire TV Stick d’Amazon avec FireOS et enfin le Xiaomi Mi TV Stick avec Android TV. Ce dernier est sans aucun doute la solution la plus abordable pour profiter des fonctionnalités d’une Smart TV sur son téléviseur. D’autant plus que son prix baisse aujourd’hui de 10 euros.

En bref

Le format discret et compact

La fluidité exemplaire sur Android TV

Les nombreuses applications du Play Store

Au lieu de 39 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi TV Stick permet de transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV afin de profiter tous les bienfaits d’Android TV que cela implique, en passant des services de streaming tels que Netflix, YouTube, ou encore Disney+, jusqu’à d’autres fonctionnalités pratiques comme le Chromecast ou Google Assistant.

La petite clé HDMI embarque par ailleurs le même chipset ARM Amlogic S905 doté de quatre cœurs Cortex A53 avec GPU Mali-450 MP3 que la Xiaomi Mi Box S, mais épaulé ici par 1 Go de RAM au lieu de 2. Pas de 4K à l’horizon, mais les compatibilités Full HD, Dolby Vision et HDR10+ sont de la partie. L’interface sous Android TV est extrêmement fluide. Vous pourrez naviguer très facilement dans les différents menus grâce à la télécommande fournie.

Notez que le dongle HDMI de Xiaomi est alimenté via microUSB. Un câble avec adaptateur (DC 5V 1A) se trouve dans la boîte, mais le Mi TV Stick consomme très peu, à savoir 0,6 W quand il est en veille et entre 1,5 W et 5,4 W en fonctionnement. Théoriquement, votre téléviseur devrait pouvoir l’alimenter via l’un de ses ports USB sans avoir besoin de sacrifier l’emplacement d’une prise électrique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi TV Stick.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi TV Stick.

