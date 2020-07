Le premier moniteur PC de Xiaomi débarque en France : un écran 21:9 de 34 pouces à 144 Hz

Xiaomi vient d'officialiser son premier moniteur PC en France, il s'agit du Mi Curved Gaming Monitor 34” (également connu sous le nom de Mi Surface Display). Un moniteur IPS LCD avec une diagonale de 34 pouces, rapport d'affichage 21: 9 pour une définition de 3440 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Xiaomi vend de tout : smartphones, objets connectés, TV, trottinettes… la liste des catégories de produits est très longue. Il y a déjà deux ans, la marque a investi l’univers du gaming PC en produisant des périphériques ainsi que des ordinateurs portables et des moniteurs PC.

Aujourd’hui, Xiaomi France vient d’annoncer l’arrivée du moniteur 34 pouces en France : Mi Curved Gaming Monitor 34” (Mi Surface Display). C’est un produit que l’on a déjà pu découvrir plus tôt, il a été annoncé il y a quelques semaines en Chine à travers sa filiale Mijia. Ce nouveau moniteur coche de nombreux prérequis d’un bon écran gaming de 2020.

21:9, IPS, WQHD, 144 Hz et 1500R

Premièrement, c’est un écran en technologie VA qui propose un juste compromis entre les technologies IPS, QLED et TN. Ensuite, le ratio d’affichage 21:9 offre une meilleure immersion pour le jeu vidéo et permet de travailler plus efficacement en bureautique avec l’affichage de deux fenêtres simultanément.

De plus, il est incurvé avec une courbure 1500R. Ce n’est pas le champion de la courbure, Samsung propose deux moniteurs avec une courbure de 1000R. Ce nombre fait référence au rayon du moniteur incurvé en millimètres et le R à son rayon (par exemple, un moniteur 1500R correspond à un moniteur d’un rayon de 1 500 millimètres). Fait intéressant : cette mesure du rayon sert également de valeur maximale recommandée pour la distance de visualisation (comptez donc 1,5 mètre entre l’écran et vos yeux).

Sa définition d’écran est du WQHD (3440 x 1440 pixels) : le W signifie « Wide », QHD est lié à la hauteur de l’écran. Avec 1400 pixels de hauteur, cette définition est un juste équilibré entre qualité et performances. Il faudra néanmoins investir au moins dans une GeForce RTX 2060 ou une Radeon RX 5600 XT pour profiter d’une bonne qualité dans les derniers jeux vidéo AAA. Si vous souhaitez utiliser cet écran pour de la bureautique, c’est une définition prise en charge par la très grande majorité des puces graphiques, y compris l’unité graphique intégrée au CPU. Si vous voulez y brancher une PS4 Pro ou une Xbox One X, sachez que les consoles de jeu ne prennent pas en compte cette taille d’écran… l’affichage sera donc en 16:9 avec des zones noires à gauche et à droite.

Enfin, son taux de rafraîchissement de 144 Hz et sa compatibilité AMD FreeSync sont les aspects les plus importants d’un bon moniteur de jeu. Des taux de rafraîchissement plus élevés permettent un mouvement plus clair et plus fluide. Notez qu’il n’est pas compatible Nvidia G-Sync, certainement pour des raisons économiques.

Parmi les autres caractéristiques fournies par Xiaomi, le temps de réponse de l’écran est de 4 millisecondes et la luminosité maximale est de 300 nits. En termes de connectivité, le moniteur propose deux ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort.

Un prix contenu

En débarquant sur ce marché en France, Xiaomi se positionne face à LG, Samsung, Asus, Alienware (Dell), Acer, AOC, MSI ou encore Iiyama. Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34’’ sera disponible au lancement au prix de 399,99 euros, puis à 499,99 euros dans les magasins Mi Store ainsi que chez Cdiscount.