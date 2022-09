L’écran gaming incurvé 34 pouces et 144 Hz de Xiaomi coûte 200 € de moins

Pensé pour celles et ceux qui jouent sur PC, l’écran Mi Curved Gaming Monitor 34″ de Xiaomi est actuellement disponible à 359 euros contre 549 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi est présent sur de nombreux segments, dont les écrans PC dédiés au gaming. Le Mi Curved Gaming Monitor 34 est d’ailleurs le premier conçu par la marque. Il dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran, à savoir une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Ce qu’il faut retenir du moniteur de Xiaomi

Une définition WQHD sur une diagonale de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement qui monte à 144 Hz

Une courbure d’écran de 1500R et compatible FreeSync Premium

Lancé au prix de 549 euros, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 passe aujourd’hui à 359 euros sur le site de Xiaomi. Ce prix s’affiche une fois le produit ajouté dans le panier.

Un grand moniteur immersif

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 dispose d’une dalle incurvée qui favorise grandement l’immersion dans le jeu. Celle-ci est renforcée par la taille de l’écran IPS de 34 pouces, qui a la particularité d’être incurvée avec une courbure de 1500R et au format 21:9. Résultat : les joueurs peuvent voir plus d’informations sur l’écran lors d’une partie. Cette grande surface s’avère aussi très confortable et adapté pour de la bureautique et les créateurs de contenus.

Au niveau de l’écran, l’écran de Xiaomi offre une définition capable de monter jusqu’en WQHD de 3 440 x 1 440 pixels. Vous aurez alors un rendu très précis et finement détaillé.

Une bonne expérience en jeu à la clé

Au-delà de sa belle qualité d’image, le Mi Curved Gaming Monitor 34 dispose également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui promet un affichage très fluide, un critère indispensable lorsqu’on enchaîne des combos. Côté réactivité, on est loin de la milliseconde que certains moniteurs gaming peuvent proposer, mais vous pourrez tout de même compter sur un temps de réponse de 4 millisecondes.

Afin de jouer dans de bonnes conditions, le moniteur est aussi compatible avec AMD Freesync Premium afin de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour en profiter un maximum, il est préférable d’y associer une bonne carte graphique.

Pour finir, la connectique se compose de deux ports HDMI en version 2.0, deux DisplayPort 1.4, et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque.

