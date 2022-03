Un code promo fait chuter l’écran gaming incurvé de Xiaomi à un super prix

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor de 34 pouces est un écran qui possède tous les attributs nécessaires pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. Le prix de 549 euros n'était pas donné à tout le monde lors du lancement, mais il s'allège énormément aujourd'hui en passant à 383 euros grâce à un code promo.

Xiaomi est sur tous les fronts du monde de la Tech avec les nombreux produits de son catalogue. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est un moniteur essentiellement destiné à celles et ceux qui veulent passer de nombreuses heures à jouer sur PC, il se nomme Mi Curved Gaming Monitor 34. Si le nom est assez explicite par rapport à certaines caractéristiques de l’écran, vous serez ravis d’appendre qu’il va encore plus loin que ça pour vous proposer la meilleure expérience de jeux vidéo possible sur ordinateur. Et pour couronner le tout, cet écran profite actuellement d’une réduction de plus de 160 euros.

Que propose l’écran gaming de Xiaomi ?

Une définition WQHD sur une diagonale de 34 pouces

Un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz

Une courbure d’écran de 1500R

Un ratio allongé à 21:9

Au lieu d’un prix officiel de 549 euros en France, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 est aujourd’hui disponible en promotion à 383 euros sur Aliexpress en utilisant le code promo TSFRT40 avant de procéder au paiement de la commande. Notez que le produit est expédié depuis un entrepôt en Allemagne, avec une livraison estimée à 10 jours seulement.

Un grand écran idéal sur PC

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 est un écran qui voit les choses en grand. Il propose un design assez minimaliste avec de fines bordures, sauf sur la partie inférieure qui accueille une LED indicative sur le côté droit, mais sa particularité est sans aucun doute sa diagonale de 34 pouces avec un ratio 21:9, ce qui donne cet aspect assez allongé. C’est l’idéal sur PC pour profiter d’un maximum d’informations à l’écran, mais il faut savoir en revanche que ce format n’est pas du tout adapté aux consoles, et on pense notamment à la PlayStation 5 qui ne pourra tourner qu’en 1080p avec une image bien trop étirée.

Avec un ordinateur, vous pourrez en revanche profiter de la meilleure définition possible, qui monte ici jusqu’en WQHD de 3 440 x 1 440 pixels. Vous aurez alors un rendu très précis et finement détaillé, qui sera d’ailleurs bien immersif grâce à la courbure à 1500R de l’écran. Ce n’est pas du tout, la dalle est ensuite très lumineuse avec un score de 300 cd/m², mais elle ne vous fera pas mal aux yeux grâce à son mode lumière bleue faible. La couverture d’une large gamme de couleurs est enfin assurée avec un taux de 121% sRGB.

Tout pour le gaming

Si l’on imagine évidemment pouvoir faire de la bureautique et du multitâche avec un moniteur aussi grand, il faut tout de même se mettre dans la tête que le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 est, comme son nom l’indique, un écran dédié au gaming. Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 144 Hz pour une fluidité exemplaire et on retrouve même une compatibilité avec AMD FreeSync pour combattre le phénomène de tearing, traduit par des déchirures sur l’écran quand l’action se fait trop intense en jeu. On aime également son temps de réponse de seulement 4 ms, même si 1 ms aurait été un chiffre un peu plus apprécié sur cette gamme de prix.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4. Il est cependant important de préciser que le Mi Curved Gaming Monitor 34 n’embarque pas de haut-parleurs intégrés, il offre simplement la possibilité de brancher un casque via son port jack 3,5 mm.

Voyez plus grand avec l’Ultrawide

