Test de l’écran MSI Oculux NXG253R : à fond les performances

MSI propose un écran ne faisant aucune concession sur ses performances brutes. Un moniteur qui s'adresse aux joueurs les plus expérimentés qui veulent améliorer leur niveau en compétition. Un écran qui monte à 360 Hz, est-ce vraiment utile ? Voyons ça.

Dans les jeux compétitifs les plus nerveux, il y a d’abord les compétences de la joueuse ou du joueur derrière l’écran et puis il y a la qualité du matériel. Dans les plus hautes sphères des « diamants » « maitres » « crystal » et autres niveaux donnés dans les modes compétitifs, chaque milliseconde peut faire la différence.

C’est pour ces joueuses et ces joueurs que MSI a conçu un écran ne faisant aucune concession sur les performances. Le MSI Oculux NXG253R intègre notamment une dalle Full HD capable de monter à 360 Hz. Une telle fréquence est-elle vraiment utile ? C’est ce que l’on va voir.

Fiche technique

Modèle MSI Oculux NXG253R Technologie LCD Écran incurvé Non Taille d'écran 24.5 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 1920 x 1080 pixels Fréquence d'affichage 360 Hz Technologie Adaptive-Sync Nvidia GSync Temps de réponse (gris à gris) 1 ms Luminosité maximale 400 cd/m² Ports HDMI 2 Connecteur DisplayPort 1 Haut-parleurs Non USB Oui Poids 6.47 kilogrammes Dimensions 435 x 776 x 222 cm Prix 517 € Fiche produit

Ce moniteur nous a été prêté dans le cadre du test.

Design

MSI vise donc les joueuses et les joueurs avec cet écran, et veut faire une démonstration de performance. Cela se traduit par un design qui ne va pas faire des matières premium comme c’est le cas sur les écrans haut de gamme visant plutôt les créateurs de contenu. Ici, on a un boitier entièrement en plastique qui grince un peu quand on le sert sans ses mains.

L’écran a toutefois le mérite de proposer un traitement mat et des bordures plutôt fines à l’avant. Le design général de l’appareil et ses finitions ne sortent pas de l’ordinaire quand on est habitué à des écrans de jeu. À l’arrière de l’écran, il faudra faire avec un très large marquage Nvidia et MSI pour mettre en avant les qualités de l’écran.

On sent que le produit a aussi été pensé pour être installé dans des événements publics comme des compétitions esport. Dans ce genre de scénario, il est très important de mettre en avant la marque de l’écran utilisée par les athlètes. Comme vous pourrez le voir plus bas, c’est aussi un écran très épais pour sa taille. Sans aucun doute, le prix à payer pour refroidir l’électronique capable de monter à 360 Hz.

Dans l’ensemble, on ne va donc pas retenir cet écran pour son esthétique ou son design. Au prix où il est vendu et en 2022, on pourrait attendre mieux, mais on peut comprendre que le budget est passé dans ses composants.

Connectique

MSI propose tout de même quelques belles options avec son écran gaming. On a notamment le droit à un hub USB avec trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-A.

La connexion vidéo se fait avec un port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.0b. On aurait aimé que la marque intègre un deuxième port DisplayPort 1.4 pour basculer entre deux PC de jeux.

Support

Le pied d’écran fourni avec le MSI Oculux NXG253R est très complet. Vous pouvez régler l’angle d’inclinaison (de 5 à 20 degrés), la hauteur de l’affichage (0 – 13 cm) et faire pivoter l’écran à l’horizontale ou à la verticale.

On a également une compatibilité VESA 100 x 100 qui permet de monter le moniteur sur un bras acheté séparément.

Qualité de l’image

Avec un écran de jeu, on ne recherche pas forcément la précision des couleurs. Ici MSI fait tout de même le choix d’une dalle LCD IPS ce qui permet d’espérer de belles choses.

D’après notre sonde colorimétrique et le logiciel Calman Ultimate, on relève une dalle capable de couvrir à 98,8 % l’espace sRGB pour 66,8 du DCI-P3. La calibration est tout juste correcte avec un deltaE moyen de 2,93 en sRGB et 4,8 face au DCI-P3. La température moyenne des couleurs de 7235, la luminosité maximale de 240 cd/m2 et le contraste à 1116:1 complètent le tableau.

Vous ne ferez donc aucun travail sérieux de retouche d’image sur un tel moniteur, et il ne vous en mettra pas plein les yeux dans les derniers jeux AAA aux visuels explosifs. Il reste en revanche tout à fait correcte pour un usage de base : navigation sur le web, lecture de vidéo et bien sûr, jeux en ligne compétitifs.

Latence

C’est sur la latence que l’on attend un tel écran au tournant. Nous avons ressorti notre système Nvidia LDAT pour tester l’écran dans des conditions de jeux. Nous l’avions utilisé pour tester Nvidia Reflex, technologie très mise en avant pour cet écran puisqu’il s’agit là aussi de viser les jeux compétitifs avant tout.

Avec l’outil Nvidia LDAT, nous relevons une latence écran de seulement 2,2 ms. On parle ici du temps pris par l’écran pour réagir à l’envoi d’une image par la carte graphique. Notre caméra de 1000 Hz permet de détecter rapidement les changements de luminosité dès que l’écran a réagi au signal envoyé par la carte graphique, permettant de mesurer cette latence.

Si l’on parle d’une latence totale du système, en intégrant le PC dans l’équation, ce qui devient bien moins significatif pour l’écran, la latence passe à 21,7 ms de moyenne sur une partie de Fortnite. Il faut comprendre que ce chiffre intègre à la fois la latence de l’écran, celle de la souris, du PC et sa carte graphique, mais aussi le moteur du jeu. Cela permet d’avoir un aperçu sur une situation réelle, mais elle est moins importante à prendre en compte pour évaluer l’écran seul.

Concernant le temps de réponse des pixels, nous mesurons une moyenne de 9 ms pour du gris à gris. Il faut donc 9 ms en moyenne pour un pixel gris de l’écran devienne à nouveau gris.

Que ce soit le temps de réponse des pixels ou la latence écran, on obtient deux résultats très faibles et donc exemplaires. On ne pourra pas blâmer l’écran de MSI pour nos défaites sur Valorant ou Overwatch.

Alors le 360 Hz ? Ça se voit ?

La première question qui vient à l’esprit quand on découvre un écran à 360 Hz : est-ce que ça se voit ? Difficile de répondre à cette question très honnêtement. Si vous placez un écran à 144 Hz juste à côté, vous allez clairement voir la différence. Même sur le simple bureau Windows, on note immédiatement la sensation de fluidité sur l’écran MSI.

Dans les deux cas, une fois face à l’écran seul, on s’habitue très vite à cette fluidité et on oublie le reste. Donc oui, une fréquence de 360 Hz ça se voit, et ça se sent si vous êtes un joueur de haut niveau sur un titre compétitif. Mais votre vie ne va pas changer si vous avez déjà connu du 120 ou 144 Hz.

Interface

L’interface logiciel OSD du MSI Oculux NXG253R se manipule à l’aide d’un petit stick rouge à l’arrière de l’écran. Il est très efficace pour accéder rapidement à une option, et le clic est assez agréable. Ce n’est tout de même pas un élément que l’on va utiliser tous les jours.

L’interface logicielle est plutôt claire et met l’accent, sans surprise, sur le jeu vidéo. On a ainsi la possibilité d’activer Nvidia G-Sync et sa puce dédiée directement dans les options, mais aussi de choisir différents modes de réglages selon le type de jeu : RPG, FPS, RTS, etc.

Ça va à l’essentiel, vous ne pourrez peut-être pas régler finement la calibration des couleurs comme sur d’autres écrans, mais c’est très efficace. Les options sont claires et plutôt intuitivement rangées.

Consommation

En veille, notre écran MSI demande 24W à la prise, puis 45W une fois allumé sur l’écran Windows. Ce niveau de consommation reste le même en pleine partie d’un jeu compétitif.

Sur son site, MSI indique une consommation maximale de 90W pour l’alimentation externe fournie avec l’écran. Elle doit notamment permettre de gérer les périphériques branchés au hub USB.

Une alimentation externe a des avantages et des inconvénients. C’est mieux pour l’éventuelle réparation du moniteur, puisque s’il s’agit d’un problème d’alimentation, elle est facile à changer. En revanche, cela ajoute un bloc à votre bureau qu’il faut réussir à ranger, et vous ne pourrez pas moduler la longueur du câble entre l’écran et ce bloc, seulement entre le bloc et la prise.

Prix et disponibilité

