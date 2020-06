Xiaomi Redmi 9 officialisé en France : ça frappe fort dans l’entrée de gamme

Le Xiaomi Redmi 9 se lance aujourd'hui en France avec un prix très compétitif fixé à un peu plus de 150 euros. La grosse batterie et le quadruple module photo sont notamment mis en avant par la marque.

« Le nouveau gladiateur de l’entrée de gamme ». C’est avec ces mots qu’est officiellement présenté le Xiaomi Redmi 9 en France. Pour rappel ce smartphone avait déjà été annoncé dans d’autres pays européens et il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de le voir débarquer en France. Au programme : un appareil avec un prix très agressif et une fiche technique assez séduisante pour ce segment.

Pour aller plus loin

Quel smartphone à moins de 200 euros choisir en 2020 ?

Le Xiaomi Redmi 9 compte notamment sur un écran IPS LCD de 6,53 pouces et Full HD+ frappé d’une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure. À l’instar des récents Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S et Redmi Note 9, ce nouveau smartphone embarque également une batterie de 5020 mAh qui s’avérera très certainement tout aussi endurante. Un chargeur 18 W est par ailleurs livré dans la boîte. Le produit est propulsé par un SoC Helio G80 de MediaTek qui devrait assurer le nécessaire en termes de performances, sans plus.

La face avant du Xiaomi Redmi 9 // Source : Xiaomi Le dos du Xiaomi Redmi 9 // Source : Xiaomi

Côté photo, le Redmi 9 embarque pas moins de quatre capteurs à l’arrière. Le principal jouit d’une définition de 13 mégapixels (f/2,2) et il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), d’un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il faut compter sur un appareil photo de 8 mégapixels en façade.

Plusieurs autres points sont à souligner : le Xiaomi Redmi 9 a droit à une compatibilité NFC, à une prise jack 3,5 mm, à un support de deux nanoSIM et son stockage peut être étendu via microSD. Le lecteur d’empreintes, lui, est situé au dos du téléphone.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi 9 en France

Le Xiaomi Redmi 9 est disponible en France à partir d’aujourd’hui en trois coloris : gris, vert et violet. Vous le trouverez à partir de 159,90 euros dans sa déclinaison la plus modeste équipée de 3 Go de RAM et d’un espace de stockage de 32 Go et il faudra débourser 189,90 euros pour la version de 4/64 Go (avec une promotion sur le site de Xiaomi valable du 18 au 23 juin qui fait descendre le prix à 169,90 euros).

Xiaomi semble miser gros sur ce Redmi 9 en le mettant à disposition dans un très grand nombre d’enseignes : le site Mi.com et les Mi Stores, mais aussi chez Orange, SFR, Free, Fnac, Darty, Electro Dépôt, Conforama, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Casino, Coriolis, Welcom, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.