Le Xiaomi Redmi 9 est officialisé : petit prix et solide fiche technique

Xiaomi vient d'officialiser le Redmi 9 en Europe. Il entre par l'Espagne avec un petit prix : il est vendu à partir de 139 euros seulement.

Xiaomi ne facilite vraiment pas les choses : les Redmi sont nombreux très nombreux avec des nomenclatures très proches, pourtant ils partagent très peu de caractéristiques similaires. Nous avons donc le Redmi Note 9, le Redmi Note 9S, le Redmi Note 9 Pro et désormais le Redmi 9.

Solide fiche technique pour ce Redmi 9

Ce Redmi 9 était déjà connu grâce à des indiscrétions il y a quelques jours. C’est un smartphone entrée de gamme équipé d’un écran de 6,53 pouces de diagonale (IPS LCD, Full HD+) et d’un SoC MediaTek Helio G80 (GPU ARM Mali-G52) avec 3 ou 4 Go de mémoire vive en fonction des variantes. Pour le stockage interne, vous avez le choix entre 32 ou 64 Go, mais il y a également un slot microSD pour le stockage supplémentaire.

Comme vous allez le voir plus bas, il est vendu à un petit prix. Souvent sur ce segment de produits, c’est l’appareil photo qui est sacrifié : ici, on a quatre caméras arrière ! Une caméra principale de 13 mégapixels (ƒ/2,2), une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels (ƒ/2,2), une caméra macro de 5 mégapixels (ƒ/2,4) et une caméra de 2 mégapixels pour le mode portrait. À l’avant, c’est une caméra de 8 mégapixels qui est utilisée dans une encoche en forme de U.

Du NFC sur ce segment, c’est rare

Il a bel et bien un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, de l’USB Type-C en tant que connectique pour la charge et le transfert de données et une grosse capacité de batterie de 5020 mAh (avec charge à 18 Watts, n’appelons pas ça de la charge rapide). Le reste est complet : 4G+, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, GPS évidemment et même le NFC.

Au final, pas de sacrifices sur le plan technique : un grand écran Full HD, un SoC et une quantité de mémoire RAM suffisante, un appareil photo polyvalent, une grosse batterie et des connectiques très correctes.

À partir de 139 euros

Voici les prix pratiqués en Espagne, on attend désormais son officialisation en France :

La version 3 Go / 32 Go à 139 euros

La version 4 Go / 64 Go à 169 euros

Enfin, notez que ce sont des prix de précommandes environ 10 euros moins chers que les prix de vente prévus.