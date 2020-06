Le Xiaomi Redmi 9 reprendrait le design du haut de gamme de chez Redmi

Une première photo en fuite du Xiaomi Redmi 9 permet de découvrir à quoi devrait ressembler le modèle d'entrée de gamme de Xiaomi. Un design qui n'est pas sans rappeler celui du Redmi K30 lancé en fin d'année dernière.

Ça y est, Xiaomi a dévoilé l’ensemble de sa gamme Redmi Note 9 avec trois smartphones qui seront tous disponibles en France, les Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 et Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Mais si les modèles Note ont bien été dévoilés, manque encore à l’appel un modèle plus accessible, le Xiaomi Redmi 9.

C’est justement un cliché de ce modèle d’entrée de gamme qui a été mis en ligne ce jeudi sur Weibo par le compte Digital Mad Report. On peut y découvrir deux coloris de ce qui est présenté comme le Xiaomi Redmi 9, un dans un coloris bleu et l’autre dans une robe verte. Les informations partagées sur le réseau social chinois indiquent que le smartphone sera équipé d’une puce MediaTek Helio G80, d’une batterie de 5000 mAh et d’un écran de 6,53 pouces en Full HD.

Mais c’est surtout le module photo arrière du smartphone qui est mis en avant sur la publication. En effet, selon le leak, le Redmi 9 serait doté de quatre appareils photo à l’arrière, de 13, 8, 5 et 2 mégapixels, même si l’usage de chacun de ces capteurs n’est pas davantage détaillé. Surtout, les modules photo sont positionnés au centre du smartphone, à la verticale. Un emplacement similaire à celui du Redmi 8 l’an dernier, avec le lecteur d’empreintes en dessous.

Un module photo qui rappelle le Redmi K30

Néanmoins, Xiaomi semble avoir fait le choix d’entourer ces différents modules d’une zone ronde tout autour. Un choix de design qui n’est pas sans rappeler celui du Redmi K30 lancé en Chine en fin d’année dernière, même si contrairement au K30, le Redmi 9 semble profiter d’une deuxième rangée de modules photo sur la droite. On notera néanmoins qu’entre les deux coloris, une version indique la mention « AI quad camera 13 MP » tandis que l’autre en est exonérée. De quoi laisser penser qu’il s’agit plus de maquettes que de smartphones finalisés, comme le souligne GSMArena.

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi présentera officiellement son futur Redmi 9. Pour rappel, le Redmi 8 avait quant à lui été dévoilé en Inde le 9 octobre 2019 avant un lancement en France un mois plus tard.