Xiaomi renouvelle en profondeur son entrée de gamme pour cette fin d'année. Après les Redmi Note 8T et 8 Pro, voici l'arrivée du Redmi 8 en France.

L’agenda de Xiaomi est décidément chargé. Le géant chinois a lancé coup sur coup les Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T et Mi Note 10 et annonce aujourd’hui la sortie du Redmi 8 en France. Ce nouveau smartphone avait déjà lancé en Inde au mois d’octobre, avec quelques caractéristiques bienvenues sur cette gamme.

Entre tradition et modernité

Sur le papier, le Redmi 8 propose certaines caractéristiques bienvenues pour un appareil entré de gamme. Le design d’abord, avec à l’avant un écran recouvert de Gorilla Glass 5 et une petite encoche en goutte, et au dos un effet verre dont Xiaomi promet qu’il résistera aux éclaboussures, avec un lecteur d’empreinte digitale. Surtout on peut noter l’utilisation d’un port USB-C compatible charge rapide jusqu’à 18W, avec un chargeur de 10W dans la boite, en plus du port jack 3,5 mm et de l’infrarouge.

Le reste de la fiche technique nous rappelle que l’on a affaire à l’un des smartphones les moins chers de la marque, et donc moins performants :

Écran 6,22 pouces HD+ (1520 x 720 pixels)

SoC Qualcom Snapdragon 439

3 ou 4 Go de RAM LPDDR3

32 ou 64 Go de stockage eMMC 5.1

2 appareils photo : 12 mégapixels 2 mégapixels

Caméra de 8 mégapixels en façade

Batterie de 5000 mAh

Wi-Fi 4 (802.11n à 2,4 GHz)

Bluetooth 4.2

156,5 x 75,4 x 9,4 mm

Parmi les éléments plutôt gênants de cette fiche, on mentionnera surtout les performances limitées d’un Snapdragon série 400. Ce dernier impact aussi la connectivité sans-fil, résolument bloquée dans le passée, avec du Wi-Fi 802.11n à 2,4 GHz qui montrera facilement ses limites, en particulier en ville où cette fréquence est saturée. Le support de la 4G est également incomplet en France puisque le Redmi 8 ne gère pas la fameuse fréquence 700 MHz (B28).

Avec sa batterie de 5000 mAh, Xiaomi promet une autonomie en veille de 25 jours.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi Redmi 8 est disponible dès aujourd’hui en France à partir de 169,90 euros pour la version équipée de 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. La configuration avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM est commercialisée à 179,90 euros.

Il faudra attendre le test pour savoir ce que vaut ce smartphone, mais sur le papier il semble plus intéressant de se tourner vers des smartphones un peu plus chers comme le Redmi Note 8T qui offrent un vrai gap technique. En particulier concernant les seulement 20 euros de différence entre le Redmi 8 avec 64 Go de stockage, et le Redmi Note 8T avec la même capacité.