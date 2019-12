Redmi K30 : Xiaomi dévoile ses nouveaux smartphones à quatre module photo

Xiaomi a dévoilé ce mardi en Chine ses nouveaux smartphones porte-étendard de la gamme Redmi, les Xiaomi Redmi K30 et K30 5G. Ils profitent notamment d'un nouveau capteur de 64 mégapixels et de la nouvelle puce Snapdragon 765G de Qualcomm tout juste annoncée.

Ce mardi, comme prévu, Xiaomi a dévoilé ses nouveaux smartphones de la gamme Redmi en Chine, les Redmi K30 et K30 5G. Si l’on connaissait déjà nombre d’informations à leur sujet, ça a été l’occasion pour le constructeur de les officialiser et de les présenter en détail.

Pour rappel, Xiaomi avait déjà présenté ses Redmi K20 et K20 Pro — plus connus en France sous les noms de Mi 9T et Mi 9T Pro — en mai dernier. Il n’aura donc fallu que sept mois au constructeur pour renouveler la gamme. Mais il faut dire que les Redmi K30 et K30 5G n’ont pas grand-chose à voir avec leurs prédécesseurs dont ils ne reprennent par exemple pas la caméra pop-up en façade.

Ainsi, les deux Redmi K30 sont dotés d’écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400×1080 pixels. Ils profitent par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plus élevé donc que ce que proposent les Google Pixel 4 et OnePlus 7T. Pour les deux appareils photo en façade, ils sont logés dans un double poinçon en haut à droite de l’écran, et non pas dans un appareil rétractable.

Concernant l’appareil photo, les deux smartphones sont là aussi dotés de configurations quasiment similaires avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La seule différence réside dans le quatrième module macro, de 5 mégapixels pour le modèle 5G et 2 mégapixels pour la version 4G.

Aucune annonce en France pour l’instant

Concernant le SoC, on notera ici la principale différence, puisque le Redmi K30 5G bénéficie de la nouvelle puce Snapdragon 765G de Qualcomm, avec modem 5G intégré, tandis que le Redmi K30 classique se limite à une puce Snapdragon 730G. La batterie est similaire pour les deux modèles avec un accumulateur de 4500 mAh, mais elle peut se recharger à 30W pour la version 5G et 27W pour le Redmi K30 classique.

Pour l’heure, les Redmi K30 et K30 5G n’ont été annoncés qu’en Chine. Le Redmi K30 y sera proposé à partir de 1599 yuans (205 euros HT) pour la version 6/64 Go et jusqu’à 2199 yuans (282 euros HT) pour le modèle 8/256 Go. Le Redmi K30 5G s’affiche quant à lui à partir de 1999 yuans (256 euros HT) pour la configuration 6/64 et jusqu’à 2899 yuans (372 euros HT) pour celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour l’heure, aucune disponibilité n’a été annoncée pour le marché français ou même européen.