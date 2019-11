Alors que Samsung commence à reprendre le dessus sur le marché des capteurs photo hauts de gamme, Sony contre-attaque. L'équipementier a commencé à teaser les performances de son futur capteur, le Sony IMX686.

Cette année 2019 a été marqué par l’émergence de Sony sur le segment des capteurs photo de smartphone. Avec son IMX586, l’équipementier japonais a en effet fourni de nombreux constructeurs, qu’il s’agisse de l’Asus Zenfone 6, du OnePlus 7T, du Honor 20 Pro ou du Xiaomi Mi 9T Pro.

Autant dire qu’avec un capteur aussi prédominant dans l’industrie, Sony est attendu au tournant pour son successeur. La marque japonaise a finalement commencé à le teaser sur le réseau social chinois Weibo.

Ce jeudi, elle a mis en ligne une vidéo afin d’annoncer l’existence du capteur IMX686. Pour l’heure, on ignore encore tout des caractéristiques de ce nouveau capteur. Néanmoins, la vidéo permet de découvrir certains clichés qui ont pu être pris à l’aide de l’appareil photo. Sony note cependant que le smartphone utilisé ici n’est qu’un prototype et qu’il ne s’agira donc pas d’un modèle commercialisé.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Si l’on ignore encore les caractéristiques du capteur photo, qu’il s’agisse de sa définition, de son format ou de ses performances en vidéo, on peut cependant imaginer que Sony cherche à se mettre au niveau de son principal concurrent sur ce marché, Samsung. La firme coréenne a en effet lancé récemment deux capteurs de 64 et 108 mégapixels, les Samsung Isocell Bright GW1 et Samsung Isocell Bright HMX.

Reste que le Sony IMX686 devrait être dévoilé officiellement d’ici la fin de l’année. Le constructeur a en effet précisé sur Weibo qu’il sera disponible pour les constructeurs au début de l’année prochaine. On ignore encore quels seront les smartphones qui en bénéficieront.