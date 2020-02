Introduction

Oppo lance un nouveau challenger à moins de 240 euros : l'Oppo A9 2020. Sur le papier, le smartphone a plus d'un tour dans son sac mais est-ce suffisant pour lui dérouler le tapis rouge ? Réponse dans notre test complet.

L’Oppo A9 2020 semble avoir tout ce qu’il faut pour se placer sur le marché des smartphones à moins de 240 euros : un design dans l’air du temps, un grand écran de 6,5 pouces, le Snapdragon 665, une batterie de 5 000 mAh et un quadruple module photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. Mais qu’en est-il vraiment ?

Arrivera-t-il à concurrencer le très apprécié Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou le Realme 5 Pro qui avait réussi à nous convaincre fin 2019 ?

Fiche technique

Modèle Oppo A9 2020 Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.5 pouces Définition 1600 x 720 pixels Densité de pixels 269 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 665 Puce Graphique (GPU) Adreno 610 Mémoire vive (RAM) 4 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 75.6 x 163.6 x 9.1mm Poids 195 grammes Couleurs Violet, Vert Prix 259€ Fiche produit Voir le test

Déjà vu, déjà maîtrisé

Oppo ne fait pas dans l’originalité avec son A9 2020, mais se repose sur des bases solides. Il emprunte beaucoup à ce qui a longtemps été la ligne directrice des OnePlus : des bords assez fins avec un menton un peu plus grand et une petite encoche en forme de goutte d’eau. Mais surtout, il s’agit d’une copie presque conforme de son cousin le Realme 5 Pro. Rappelons que ces trois marques se trouvent dans la même firme multinationale BBK Electronics. Très classique donc, pour un smartphone de 2020.

Néanmoins nous ne pouvons pas reprocher à la marque de maîtriser son design. Et côté ergonomie, l’appareil tient bien en main et malgré son grand format les boutons sont facilement accessibles.

Si nous passons maintenant à l’observation du dos de l’appareil, nous constatons que là encore, le constructeur est resté relativement sage. Il reprend les habituelles lignes des smartphones estampillés Oppo. Le module photo se place à la verticale au centre et surmonte le capteur d’empreintes digitales. Le revêtement en plastique imite le verre et signe par la même avec le principal défaut de cette matière : les vilaines traces de doigts ! Un effort a été entrepris pour la couleur qui correspond à une variation de bleu et de vert. C’est plutôt joli, sans être trop clinquant.

Ensuite, en ce qui concerne les flancs du terminal, pas de surprise. Le bord gauche héberge le tiroir à cartes, celui-ci pouvant loger simultanément deux nano SIM et une micro SD. En dessous ont été intégrées les touches pour le réglage du volume audio. Placés assez bas, ils sont faciles à attraper. Sur le côté opposé, nous trouvons le bouton de mise en tension/verrouillage/déverrouillage. Enfin, la partie inférieure accueille le port USB Type-C, flanqué d’une grille de haut-parleurs, un micro et la prise jack.

Un écran en demi-teinte

Pour sa technologie d’écran, Oppo a choisi une dalle IPS LCD de 6,5 pouces affichant une définition 1 600 x 720 pixels pour une résolution de 296 ppp. Cela suffit pour l’ensemble des éléments présents sur l’écran, même si nous devinons les limites et les pixels dans les plus petites icônes. Le taux de contraste est de 1815:1 et la luminosité maximale de 497 cd/m². C’est amplement suffisant pour maintenir une bonne lisibilité, même sous le soleil.

Avec un le profil colorimétrique par défaut, la température des couleurs grimpe jusqu’à 7 405 K. C’est assez éloigné de l’idéal 6 500 K. Résultat, le blanc tire sur le bleu ce qui a tendance à rendre les couleurs un peu froides.

Notre sonde et le logiciel Calman Ultimate ont calculé que l’espace DCI-P3 est couvert à seulement 70 % contre 104 % pour le sRGB. Autrement dit, la variété de couleurs affichées se montre juste moyenne. Le delta E moyen ponctue à 6,03 ce qui l’éloigne d’un rendu véritablement naturel. Rappelons que plus cet indice est bas, mieux il représente avec fidélité les couleurs.

Pour résumer, l’écran du A9 est lumineux, toujours lisible, mais les couleurs manquent de réalisme. Dans cette gamme de prix, on ne lui en tiendra pas vraiment rigueur.

Android Pie et ColorOS 6

L’Oppo A9 2020 tourne sous Android Pie 9 et ColorOS 6.0.1, l’interface maison du constructeur. Cette dernière ne fait pas dans la discrétion et il peut même être difficile au premier coup d’œil de croire que nous avons bien affaire à l’OS de Google. Visuellement, cela ressemble un peu à iOS grâce ou à cause de la présence de widgets sur l’écran de gauche, mais le style des menus rappelle lui aussi le logiciel mobile d’Apple. Cependant, le soft profite tout de même d’un tiroir d’applications.

Ajoutons que des efforts ont été faits du côté de la traduction. Quelques bizarreries subsistent comme les différentes couleurs attribuées pour signifier qu’un raccourci paramètres est activé. Pourquoi diable deux couleurs pour traduire un même état ? Aussi, nous regrettons l’absence d’un mode sombre, une fonctionnalité devenue populaire ces derniers temps chez de nombreux autres constructeurs.

ColorOS ne plaira pas à tout le monde et demande un petit temps d’adaptation. Mais nous ne pouvons lui enlever le fait qu’il s’agit d’une interface complète : navigation par gestes, organisation de la grille, plusieurs modes nocturnes, cloner des applications pour utiliser plusieurs comptes, les paramètres d’affichage pour calibrer l’écran, etc.

Un peu trop complète ? Peut-être, car Oppo en a aussi profité pour préinstaller un important nombre d’applications qui font doublons avec celles de Google notamment. Toutes ne peuvent pas être désinstallées malheureusement. Enfin, le dernier correctif de sécurité remonte au 5 … novembre 2019 ! Là, ça commence à faire long, nous espérons donc qu’une prochaine mise à jour est prévue par la marque.

Le Snapdragon 665

L’A9 2020 embarque comme SoC un Snapdragon 665 de Qualcomm couplé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. À l’usage, l’appareil se montre assez fluide dans la navigation et l’exécution des tâches les plus quotidiennes. Cependant, il faut bien reconnaître que l’ouverture des applications ne se fait pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Si nous nous penchons un peu sur les résultats des benchs, nous observons qu’il se place en dessous de la concurrence, même avec un SoC semblable. L’A9 2020 se montre donc moins rapide et moins puissant que ce qui se fait chez Realme et Redmi.

Oppo A9 2020 Realme 5 Pro Xiaomi Redmi Note 8T Xiaomi Redmi Note 8 Pro SoC Snapdragon 665+ Snapdragon 712 Snapdragon 665 MediaTek Helio G90T AnTuTu 8.x 155 523 points 204 279 points 170 227 points 226 322 points CPU 62 003 points 74 609 points NC NC GPU 30 932 points 44 463 points NC NC MEM 34 466 points 41 537 points NC NC UX 28 122 points 43 670 points NC NC

Jeux vidéo

Et côté jeux vidéo, ça donne quoi ? Fortnite fonctionne sur l’A9 2020, mais nous avons connu des parties plus fluides ! Il arrive que nous constations des ralentissements, mais cela reste de l’ordre de l’acceptable. Ce n’est, certes, pas très agréable à l’œil, mais ça ne devrait cependant pas trop gêner votre jeu.

Avec Arena of Valor, ne comptez pas sur un affichage à 60 fps constant. Rien de bien méchant non plus qui viendrait gâcher votre partie. La configuration initiale de Call of Duty Mobile permet de gagner en fluidité en baissant un peu la définition des graphismes. Pour conclure, le smartphone d’Oppo réussit à faire tourner les jeux 3D gourmands, même si cela peut manquer un petite peu de fluidité par moment.

Quatre modules photo

Les appareils photo dorsaux du A9 sont au nombre quatre. Nous comptabilisons un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8), un deuxième de 8 mégapixels dédié à l’ultra grand-angle (f/2,25), le troisième et ses 2 mégapixels se consacrent au mode portrait tandis que le dernier sert au mode monochrome.

Le capteur principal

De jour, la caméra arrière principale réussit à capturer des clichés satisfaisants. Les couleurs gardent un rendu proche de la réalité. Celles-ci sont même un peu plus naturelles que chez les concurrents Redmi. Cela plaira à une partie des consommateurs alors que d’autres trouveront que cela manque de peps. Mais entre nous, il vaut mieux des clichés fidèles à la réalité et si l’envie vous en dit, d’appliquer un filtre ou pousser un peu plus les contrastes après coup.

Le traitement logiciel se montre efficace, mais aussi léger, ce qui ne se voit pas véritablement sur les clichés. Le nombre de détails demeure impressionnant pour un smartphone à 240 euros. L’appareil peut zoomer jusqu’à x2 et x5. Cela manque un peu de stabilisation, mais ça dépanne.

zoom x2 zoom x5 zoom x2 zoom x5

En basses lumières, cela se gâte un peu, mais très honnêtement, pour son tarif, cela reste très convenable. Nous pouvons notamment saluer la faible présence de bruit électronique. Il peut même se vanter de moins lisser ses photos que les smartphones de Xiaomi comme le Redmi Note 8 Pro. Le mode nuit permet d’absorber davantage de lumière et donc de conserver plus de détails, mais attention, le temps de pause grimpe jusqu’à 7 secondes ! Avec des scènes en mouvement, cela peut donner lieu à un résultat étrange.

Mode nuit Mode nuit

L’ultra grand-angle

Exception il y a encore quelques années, le mode ultra grand-angle fait dorénavant partie des incontournables. Globalement, ce deuxième capteur s’en sort relativement bien. Les couleurs conservent des tonalités naturelles et le nombre de détails et les effets de textures ne sont pas à déplorer. Quand la lumière vient à manquer, nous perdons beaucoup de détails puisque les clichés ont tendance à être un peu trop lissés. Cependant, il n’a pas à rougir face à un Redmi Note 8 Pro.

Les modes portraits

Le mode portrait peine à convaincre. Le sujet se voit assez mal détouré ce qui gâche l’effet de flou et de profondeur en arrière-plan. Et ce même quand les conditions lumineuses sont au beau fixe. Ce n’est pas la catastrophe non plus, mais, au regard de ce que propose la concurrence, c’est un brin décevant. Le dernier capteur sert à produire des photos monochromes, une technique plébiscitée pour les portraits. Ce noir et blanc tire un peu sur le sépia ce qui donne un résultat assez curieux. On dirait un simple filtre que nous aurions ajouté juste après.

Les autoportraits

La caméra avant et ses 16 mégapixels permet de capturer des selfies de qualité. Pour éviter l’effet peau de bébé, nous vous conseillons de retirer le mode beauté activé par défaut. Sans cela, les photos affichent assez de détails et les couleurs se rapprochent de la réalité.

Un smartphone endurant

Équipé d’une généreuse batterie de 5 000 mAh, l’A9 2020 jouit d’une belle autonomie. Il tient jusqu’à deux bonnes journées complètes sans problème, même avec une utilisation assez poussée comprenant la navigation sur Internet, la consultation de réseaux sociaux, quelques parties de jeux, de la photo ou encore la lecture de vidéos sur YouTube.

Une partie de vingt minutes sur Fortnite ne lui fait perdre que 8 % de batterie. Malheureusement avec un smartphone Oppo, comme bien souvent, il nous est impossible de lui faire passer à bien notre protocole de test d’autonomie automatisé SmartViser. Mais dans tous les cas, il se place dans le haut du panier dans sa catégorie.

Pour ce qui est de la recharge, il faut se montrer patient pour retrouver 100 % des capacités de la batterie. Comptez deux heures, là où son cousin de Realme, bénéficiant de la technologie VOOC, demande environ une heure et vingt minutes.

Réseaux et Communication

L’A9 2020 est compatible avec l’ensemble de nos bandes de fréquences françaises. Même la B28 chère aux abonnés de Free Mobile. Rien à déclarer du côté des appels téléphoniques, les voix sont claires et le bruit ambiant ne vient pas brouiller les communications. Le GPS fonctionne bien, même si nous vous conseillerons toujours de recalibrer la boussole avant de vous lancer dans un nouvel itinéraire.

Prix et date de sortie

L’Oppo A9 2020 est commercialisé à partir de 239 euros chez l’ensemble des opérateurs mobiles et de nombreuses enseignes et boutiques en ligne habituelles. Il fait donc face aux Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro et Realme 5 Pro.