Android 9.0 Pie est disponible pour certains smartphones et tablettes. Voici une liste des terminaux (Samsung, Huawei, Sony, Xiaomi, Honor, OnePlus…) actuellement compatibles ou qui seront mis à jour vers cette version, ainsi que la date de leur mise à jour.

Dossier mis à jour en juin 2019.

Android P a été officialisé en mars 2018. Simultanément, Google a mis à disposition de tous une version Developer Preview du système afin que les développeurs puissent essayer les nouveautés et s’habituer aux nouvelles API. Quelques mois plus tard, en août, la mise à jour définitive a été déployée sous le nom d’Android 9 Pie et certains appareils en profitent déjà. Voici donc une liste des mises à jour disponibles et à venir afin de savoir quand vous recevrez la mise à jour vers Android Pie sur votre smartphone.

Notez cependant que ne sont mentionnés ici que les terminaux confirmés par les constructeurs. Cela ne veut pas dire que ceux qui n’apparaissent pas dans ce tableau ne seront pas mis à jour, seulement que le constructeur en question n’a pas encore communiqué dessus.

Bon à savoir : Android 10 Q est disponible en bêta. Pour savoir si votre smartphone est compatible, la liste est consultable par ici.

Asus

Appareils Mise à jour vers Android P Zenfone 5 Mise à jour disponible Zenfone 5Z Mise à jour disponible Zenfone 5 Lite Mise à jour disponible Zenfone 4 Max Mise à jour disponible Zenfone 4 Selfie Mise à jour disponible Zenfone Live Plus Mise à jour disponible Zenfone Max Pro M1 Mise à jour disponible Zenfone Max Pro M2 Prévue en juin Zenfone 4 Prévue en juin

Le déploiement d’Android Pie a débuté début janvier 2019 sur les Asus Zenfone 5 et 5Z et continue de se déployer sur davantage de modèles.

Essential

Appareils Mise à jour vers Android P Essential Phone PH-1 Mise à jour disponible

L’Essential Phone PH-1 est le premier smartphone d’une autre marque que Googlez à avoir reçu Android 9.0 Pie. À noter que Essential a voulu montrer son sérieux en commençant le déploiement le même jour que la sortie d’Android 9.0 Pie pour les Google Pixel.

Google

Appareils Mise à jour vers Android P Pixel Mise à jour disponible Pixel XL Mise à jour disponible Pixel 2 Mise à jour disponible Pixel 2 XL Mise à jour disponible

Les Pixel sont bien sûr les premiers à profiter de cette nouvelle version d’Android, la mise à jour est disponible pour les deux premières générations de smartphones Pixel depuis le 6 août 2018. Notons que les Nexus ne sont plus concernés par cette mise à jour et resteront donc définitivement sur Oreo (officiellement tout du moins).

Honor

Appareils Mise à jour vers Android P Honor 10 Mise à jour disponible Play Mise à jour disponible View 10 Mise à jour disponible 8X Mise à jour disponible 8 Pro Mise à jour disponible 9 Mise à jour disponible

George Zhao, Président de Honor, a annoncé au cours de l’IFA 2018 que les Honor 10, Honor View 10 et Honor Play recevraient la mise à jour vers Android Pie, ce qui a été fait début 2019. À cette liste s’ajoutent les Honor 8 Pro et Honor 9 sur lesquels une bêta est déjà en cours. Le Honor 8X goûte déjà à la tarte.

Huawei

Le Huawei Mate 10 Pro commence à recevoir la mise à jour vers Android 9.0 Pie avec l’interface maison EMUI 9.0. D’autres modèles profitent pour l’instant de la bêta avant le déploiement final. En décembre, un message a promis EMUI 9.0 « très prochainement » sur les Mate 10 Pro, P20 et P20 Pro.

Appareils Mise à jour vers Android P Mate 10 / 10 Pro / RS Mise à jour disponible P20 / P20 Pro Mise à jour disponible P20 Lite Mise à jour disponible P10 / P10 Plus Mise à jour disponible Mate 20 Lite Mise à jour disponible P Smart+ 2018 Mise à jour disponible Mate 9 Mise à jour disponible

HTC

Appareils Mise à jour vers Android P U11 Mise à jour en cours de déploiement U11 Life Mise à jour disponible U11+ Mise à jour prévue fin juin 2019 U12+ Mise à jour prévue en juin 2019

HTC a promis que le HTC U11 serait maintenu à jour sur au moins deux versions majeures d’Android. Après avoir reçu Android O, le smartphone devrait donc recevoir Android P. Le U11 Life, sous Android One, a déjà vu le déploiement de la mise à jour commencer. HTC a confirmé que les HTC U11, U11+, U12+ et U11 Life seraient les premiers concernés par Android 9.0 Pie, avec un déploiement au second trimestre 2019 pour les U11, U11+ et U12+.

LG

Appareils Mise à jour vers Android P G7 ThinQ Mise à jour disponible V40 ThinQ Mise à jour disponible

LG n’a pas particulièrement communiqué sur les mises à jour de ses smartphones, mais une première bêta est d’ores et déjà disponible pour le V40 ThinQ en Corée du Sud et le G7 ThinQ a été aperçu sur Geekbench avec ce même firmware.

Motorola

Appareils Mise à jour vers Android P Motorola One Mise à jour disponible Moto G6 Play Mise à jour disponible Moto G6 Mise à jour disponible Moto G6 Plus Mise à jour disponible Moto X4 Mise à jour disponible Moto Z2 Play Mise à jour prévue Moto Z2 Force Mise à jour prévue Moto Z3 Play Mise à jour disponible Moto Z3 Mise à jour disponible

Motorola prévoit officiellement de mettre à jour huit de ses smartphones vers Android 9.0 Pie. On y retrouve surtout les fleurons des années précédentes, et quelques smartphones milieu de gamme. À cette liste s’est ajouté le Motorola One qui commence à goûter à la dernière douceur de Google.

Nokia

Appareils Mise à jour vers Android P Nokia 1 Mise à jour disponible Nokia 2.1 Mise à jour disponible Nokia 3 Mise à jour en déploiement Nokia 3.1 Mise à jour disponible Nokia 5 Mise à jour disponible Nokia 5.1 Mise à jour disponible Nokia 6 Mise à jour disponible Nokia 6.1 Mise à jour disponible Nokia 7 Plus Mise à jour disponible Nokia 7.1 Mise à jour disponible Nokia 8 Mise à jour disponible Nokia 8 Sirocco Mise à jour disponible

Nokia (HMD) a promis que tous ses smartphones sortis en 2017 bénéficieraient d’Android P. On peut facilement extrapoler en ajoutant ceux présentés en 2018 sous Android One. Cette promesse a été réitérée lors du lancement des Nokia 3.1 et 5.1 qui recevront également cette mise à jour. Le Nokia 7 Plus a été mis à jour à la fin du mois de septembre, rejoint en novembre par le Nokia 7.1 et le Nokia 8.

En janvier 2019, Nokia a annoncé sa feuille de route de mise à jour, promettant des mises à jour au plus tard au début du deuxième trimestre.

OnePlus

Appareils Mise à jour vers Android P OnePlus 6 Mise à jour disponible OnePlus 5T Mise à jour disponible OnePlus 5 Mise à jour disponible OnePlus 3T Mise à jour disponible OnePlus 3 Mise à jour disponible

Les OnePlus 6, OnePlus 5 et OnePlus 5T ont été mis à jour. Les OnePlus 3 et 3T ont même suivi alors qu’ils sont sortis en 2016 !

Oppo

Appareils Mise à jour vers Android P Oppo R15 Pro Mise à jour disponible

Oppo est l’un des 7 partenaires de lancement d’Android P Beta. L’Oppo R15 Pro sera mis à jour avant la fin de l’automne.

Pocophone

Appareils Mise à jour vers Android P F1 Mise à jour disponible

La marque Poco avait promis une mise à jour avant la fin de l’année 2018 pour son Pocophone F1 et c’est chose faite. Le téléphone à l’étonnant rapport performances/prix commence à recevoir Android 9.0 Pie avec une édition spéciale de MIUI 10.

Razer

Appareils Mise à jour vers Android P Razer Phone 2 Mise à jour disponible

Razer a annoncé que son second smartphone, le Razer Phone 2, bénéficierait de la mise à jour vers Android 9.0 Pie dès le 27 février. La navigation par geste — identique à celle des smartphones sous Android One — sera alors proposée par défaut. Par ailleurs, Razer a également adopté une interface Material Theming dans les menus, bien plus sobres.

Samsung

Appareils Mise à jour vers Android P Galaxy S9 Mise à jour disponible Galaxy S9+ Mise à jour disponible Galaxy Note 9 Mise à jour disponible Galaxy S8 Mise à jour disponible Galaxy S8+ Mise à jour disponible Galaxy Note 8 Mise à jour disponible Galaxy A8 Mise à jour disponible Galaxy A8+ Mise à jour disponible Galaxy A7 2018 Mise à jour disponible Galaxy A9 2018 Mise à jour disponible Galaxy Tab S4 10.5 Mise à jour disponible Galaxy J4 Mise à jour disponible Galaxy J4+ Mise à jour disponible Galaxy J6 Mise à jour disponible Galaxy J6+ Mise à jour disponible Galaxy A8 Star Mise à jour prévue (mai 2019) Galaxy J7 2017 Mise à jour prévue (juillet 2019) Galaxy J7 Duo Mise à jour prévue (août 2019) Galaxy Xcover4 Mise à jour prévue (septembre 2019) Galaxy J3 2017 Mise à jour prévue (septembre 2019) Galaxy Tab S3 9.7 Mise à jour prévue (septembre 2019) Galaxy Tab A 2017 Mise à jour prévue (octobre 2019) Galaxy Tab Active 2 Mise à jour prévue (octobre 2019) Galaxy Tab A 10.5 Mise à jour prévue (octobre 2019)

La mise à jour vers Android 9 Pie a été déployée sur les Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S8 et Galaxy Note 8, tandis qu’un planning complet et précis a été dévoilé pour les déploiements prévus en 2019.

Sony

Appareils Mise à jour vers Android P Xperia XZ2 Mise à jour disponible Xperia XZ2 Compact Mise à jour disponible Xperia XZ2 Premium Mise à jour disponible Xperia XZ1 Mise à jour disponible Xperia XZ1 Compact Mise à jour disponible Xperia XZ Premium Mise à jour disponible Xperia XA2 Mise à jour disponible Xperia XA2 Plus Mise à jour disponible Xperia XA2 Ultra Mise à jour disponible

Sony a publié son calendrier des mises à jour.

Vivo

Appareils Mise à jour vers Android P Vivo X21 Mise à jour prévue avant fin de l'automne

Vivo est l’un des partenaires de Google pour le lancement d’Android P Beta. Le Vivo X21 sera mis à jour avant la fin de l’automne.

Xiaomi

Appareils Mise à jour vers Android P Mi 8 / Mi 8 EE Mise à jour disponible Mi Mix 2S Mise à jour disponible Mi A1 Mise à jour disponible Mi A2 Mise à jour disponible Mi A2 Lite Mise à jour disponible Mi 8 Pro Mise à jour disponible Mi 8 SE Mise à jour disponible Mi Max 3 Mise à jour disponible Mi Mix 2 Mise à jour disponible Mi 6 Bêta publique disponible Redmi 6A Bêta publique Q2 2019 Redmi 6 Bêta publique Q2 2019 Mi Note 3 Mise à jour disponible Redmi Note 5 Mise à jour disponible Redmi S2 Bêta publique Q2 2019 Mi 9 Explorer Mise à jour prévue Mi 6X Mise à jour prévue Redmi Note 6 Pro Mise à jour prévue

Les Xiaomi Mi A1 et Mi A2, sous Android One, ont déjà reçu la mise à jour vers Android 9 Pie. Le Xiaomi Mi Mix 2S n’est pas sous Android One, mais après un passage sur Android P Beta, il a reçu la mise à jour officielle. Les Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Note 3 la recevront très bientôt.

Le Mi 8 a quant à lui reçu une première bêta en Chine.