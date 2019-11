Free Mobile est l'un des quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile en France. Voici notre dossier complet pour tout savoir sur le petit dernier des télécoms, depuis le détail de ses différents forfaits, les fréquences à privilégier ou encore la qualité de son réseau.

Free Mobile et son arrivée remarquée

Free Mobile est le quatrième et dernier opérateur à avoir obtenu des licences 3G et 4G en France. Son arrivée sur le marché en 2012 a durablement chamboulé le marché mobile en misant sur des forfaits sans engagement, et sans téléphone mobile fournis. En 2017, Free Mobile devient le premier opérateur à proposer un forfait tout illimité sans quota.

Free Mobile appartient au groupe Iliad, qui s’est par ailleurs lancé sur le marché italien de la téléphonie mobile en mai 2018 avec des forfaits très agressifs, réitérant la formule Free Mobile.

Au 3 septembre 2019, Free Mobile compte 13 314 000 abonnés. 7 928 000 d’entre eux sont abonnés au forfait Free 4G illimité.

Les forfaits

L’offre de Free Mobile est simple. L’opérateur propose seulement deux forfaits permanents. Pour les comparer à ceux de ses concurrents, n’hésitez pas à vous référer à notre comparateur de forfait.

Le forfait à 2 euros

Ce forfait entrée de gamme intègre pour 2 euros par mois :

2 heures d’appels

SMS et MMS illimités,

50 Mo de 4G en France et 50 Mo depuis l’Europe et les DOM.

Il n’est pas bloqué, toute consommation supplémentaire sera donc facturée en hors forfait. Les abonnés Freebox bénéficient d’une réduction de 2 euros par mois, ce qui le rend gratuit.

Le forfait Série Free à 10 euros

Ce forfait a été lancé par Free comme une offre »temporaire » à mi-chemin entre le forfait à 2 euros et le forfait à 20 euros, avant de finalement rejoindre officiellement le catalogue de l’opérateur. Il comprend :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

50 Go de 4G en France

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et DOM

4 Go depuis l’Europe et les DOM (au-delà : 0,0072 euros/Mo)

Au delà de 12 mois d’abonnement, les clients sont basculés vers le forfait à 20 euros par mois.

Le forfait à 20 euros

Il s’agit du forfait haut de gamme de Free. Pour 20 euros par mois, il propose :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

100 Go de 4G en France

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël

25 Go en 3G ou 4G depuis l’Europe — en fonction des pays — et les pays dans lesquels l’itinérance est disponible (dont les États-Unis, le Canada, Israël, l’Algérie ou encore l’Australie)

Attention, la consommation supplémentaire à l’étranger, après avoir consommé le quota du pass destination, est facturée en hors forfait à des tarifs prohibitifs (3 950 euros le Go en Russie par exemple).

Les abonnés Freebox ont le droit une réduction de 4 euros par mois et l’accès à la 4 G en France métropolitaine devient illimité sans quota. Cette réduction s’applique pour jusqu’à 4 forfaits associés à un abonnement Freebox.

Le réseau

Quelles sont les fréquences utilisées par Free Mobile ?

Free mobile ne dispose pas de licences 2G, l’opérateur bénéficie d’un contrat d’itinérance avec Orange pour cette génération. Sur la 3G, il dispose des fréquences 900 MHz et 2,1 GHz.

En 4 G LTE, Free Mobile utilise les fréquences 700 MHz (bande 28), 1800 MHz (bande 3) et 2 600 MHz (bande 7). Voici la répartition des antennes en service au 1er octobre 2019 :

700 MHz : 9 289 antennes

1800 MHz : 12 977 antennes

2600 MHz : 13 118 antennes

Quel est le taux de couverture du réseau (2G / 3G / 4G) de Free Mobile ?

La couverture en 2G est totalement assurée par un contrat d’itinérance avec Orange, l’opérateur historique. Un autre contrat d’itinérance lie les deux opérateurs concernant la 3G. Ce dernier doit prendre fin en 2020.

En 4G, Free Mobile couvre 93 % de la population (chiffre de juin 2019). Sur le territoire, cela représente 73 % de la surface.

Les débits offerts par le réseau de Free Mobile

Dans sa brochure tarifaire, Free Mobile indique que le débit maximum théorique est de 325 Mbit/s en 4G+ (50 Mbit/s en émission), de 150 Mbit/s en 4G et de 21 Mbit/s en 3G (11,5 Mbit/s en émission). En itinérance, le débit théorique maximum en 3G sur le réseau d’Orange est de 768 kbit/s (384 kbit/s en émission).

Dans les faits, le régulateur a noté un débit moyen de 34 Mb/s en téléchargements de fichiers, sur des zones diverses (rurale, intermédiaire et dense). Il monte à 37 Mb/s en zone dense et 38 Mb/s en zone intermédiaire.

Les pannes Free Mobile

Il arrive régulièrement que le réseau de Free ou de Free Mobile tombe en panne. Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion, vous pouvez toujours vous renseigner sur les sites Free-Reseau ou DownDetector afin de vérifier s’il s’agit d’un problème à grande échelle ou non.

Free et la 5G

Pour l’heure, les enchères concernant les fréquences 5G n’ont toujours pas eu lieu en France et les opérateurs peuvent difficilement dresser un calendrier prévisionnel précis. On s’attend néanmoins à ce que les 4 opérateurs soient prêts dans le courant de l’année 2020. D’ici là, des sites 5G ont été autorisés pour chacun d’entre eux afin de réaliser des tests en situation. En novembre 2019, Free Mobile est celui qui possède le moins de sites actifs avec seulement 7 antennes actives.

Les applications de Free

Free Mobile propose plusieurs applications pour les smartphones afin d’utiliser au mieux les forfaits de l’utilisateur.

Derrière son nom simpliste, l’application Messagerie Vocale Free permet de suivre sa consommation, accéder à la messagerie vocale visuelle de l’opérateur et configurer le smartphone pour se connecter au réseau Wi-Fi FreeWifi_secure.

Messagerie Free Télécharger gratuitement La messagerie vocale visuelle, vous permet d'accéder à vos messages téléphoniques sans avoir appeler votre répondeur, popularisée par... 3 raisons de télécharger cette application Gérez tous vos messages vocaux dans une application

Changez l'annonce de votre répondeur

Suivez votre consommation mobile (4G, SMS...)

Réponses aux questions fréquentes

Comment activer un forfait Free Mobile ?

L’activation d’un forfait chez Free Mobile ne se fait pas en appelant un numéro de téléphone, mais en se rendant sur le site de l’opérateur. Il faut se connecter à l’espace abonné et indiquer l’identifiant à 19 chiffres de la carte SIM reçue pour activer le forfait. Dès la carte SIM activée (et déverrouillée avec le code PIN 1234), le forfait peut être utilisé.

En cas de portabilité, il est nécessaire d’attendre la date de transfert pour profiter du forfait : Free Mobile ne propose pas d’activation avec numéro temporaire.

Comment contacter le service après-vente de Free Mobile ?

Free Mobile propose plusieurs moyens de contacter le service après-vente :

par téléphone, au 32 44 (+33 1 78 56 95 60 depuis l’étranger)

par mail, depuis un formulaire accessible après avoir navigué dans l’assistance en ligne

par visioconférence, avec le service « Face to Free » proposé gratuitement.

Comment changer de numéro de téléphone ?

Il est possible de changer de numéro de téléphone après l’inscription. Deux choix s’offrent à l’abonné : demander la portabilité d’un numéro déjà existant ou demander un nouveau numéro.

Dans le premier cas, l’opération se fait gratuitement depuis l’espace abonné en indiquant le numéro de mobile de l’ancien opérateur et le RIO obtenu en composant le 3179.

L’autre choix, la création d’un nouveau numéro de la part de Free, est facturé 5 euros et se fait depuis l’espace abonné.

Comment résilier son abonnement chez Free Mobile ?

Attention, si vous souhaitez résilier un forfait Free Mobile, mais conserver votre numéro de téléphone, il ne faut pas déclencher de procédure de résiliation chez Free Mobile. À la place, il faut s’inscrire directement chez le nouvel opérateur en indiquant le numéro de RIO (obtenu en composant le 3179 ou sur l’espace abonné), et c’est cet opérateur qui s’occupera de résilier l’abonnement.

Pour résilier sans conserver le numéro de téléphone mobile, il est nécessaire d’envoyer une lettre par courrier recommandé à l’adresse « Free Mobile Résiliation 75371 PARIS Cedex 08 » en indiquant le nom et prénom de l’abonné ainsi que le numéro de ligne concerné.

Plus de détails sont disponibles dans notre tutoriel détaillé pour résilier pas à pas son forfait Free Mobile.

Comment consulter son répondeur Free Mobile ?

Pour consulter votre répondeur chez Free Mobile, vous pouvez appeler l’un des quatre numéros suivants :

123

666

888

0653600011

Vous pourrez consulter vos messages (touche 1), personnaliser votre annonce d’accueil (touche 2) ou gérer votre messagerie (touche 8), pour notamment modifier le code d’accès.

Une fois le code d’accès configuré, vous pourrez consulter votre répondeur à distance. Pour cela, composez votre numéro depuis un autre téléphone, puis, lorsque le message d’annonce du répondeur est en cours, appuyez sur #. Enfin, entrez votre code secret et validez avec #.