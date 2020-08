Xiaomi Redmi 9 vs Redmi Note 9 : lequel est le meilleur smartphone ?

Xiaomi propose deux smartphones entrée de gamme avec ses Redmi 9 et Redmi Note 9. Cependant, lequel faut-il choisir entre les deux ? Nous vous aidons à répondre à cette question avec notre comparatif.

En 2020, comme chaque année, Xiaomi a grandement multiplié les références sur le marché. Avec cette marque, il est donc assez courant de s’y perdre entre tous les modèles qu’elle propose. D’aucuns peuvent donc hésiter entre le Redmi 9 et le Redmi Note 9, deux smartphones aux noms finalement assez similaires, mais qui ne proposent exactement la même expérience.

Pour vous aider à faire le meilleur choix, voici donc notre comparatif Xiaomi opposant le Redmi 9 au Redmi Note 9 afin de savoir lequel est le meilleur téléphone pour vous.

Fiches techniques des Xiaomi Redmi 9 et Redmi Note 9

Modèle Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi Note 9 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI MIUI Taille d'écran 6.53 pouces 6.53 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 395 ppp Technologie LCD LCD SoC Helio G80 Helio G85 Puce Graphique (GPU) Mali-G52 MC2 Mali-G52 MC2 Mémoire vive (RAM) 3 Go, 4 Go 3 Go, 4 Go Mémoire interne (flash) 32 Go, 64 Go 32 Go, 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 13 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 1080p 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 4 (n) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5020 mAh 5020 mAh DAS 0.71 N/C Dimensions 77.0 x 163.3 x 9.1mm 77.2 x 162.3 x 8.9mm Poids 198 grammes 198 grammes Couleurs Violet, Vert, Gris Noir, Blanc, Bleu Prix 119€ 189€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Encoche contre poinçon

Les deux appareils ici sont de grands smartphones. 163,3 mm pour le Redmi 9 et un tout petit peu moins, 162,3 mm, pour le Redmi Note 9 et pèsent le même poids : 198 grammes. Autant dire qu’ils ne sont pas vraiment destinés aux petites mains, mais ils restent cependant agréables en main grâce à leurs finitions de bonne facture, même si Xiaomi ne tente rien de vraiment innovant ici.

Le Xiaomi Redmi 9 embarque l’interface MIUI 11 // Source : Frandroid La face avant du Xiaomi Redmi Note 9 // Source : Frandroid

En regardant sa face avant, on remarque que le Redmi 9 opte pour une fine encoche afin de loger le capteur photo frontal. Le Redmi Note 9 préfère le trou dans l’écran, soit un design un petit peu plus dans l’air du temps en 2020.

Le Xiaomi Redmi 9 // Source : Frandroid Le poinçon du Xiaomi Redmi Note 9 pour le capteur selfie // Source : Frandroid

L’autre grande différence esthétique entre ces deux modèles concerne l’intégration du module photo. S’il y a bien quatre capteurs à l’arrière de part et d’autre, la disposition n’est pas du tout la même.

Sur le Redmi 9, trois capteurs se superposent sur l’axe central tandis qu’un quatrième surmonte le flash LED sur la droite. Cependant, c’est un module carré qui figure au dos du Redmi Note 9.

Le module photo du Xiaomi Redmi 9 // Source : Frandroid Le module photo du Xiaomi Redmi Note 9 // Source : Frandroid

Cela dit, le lecteur d’empreintes rond est positionné au même endroit à l’arrière des deux smartphones, bien centré, pas de différence sur ce point. Le Redmi 9 et le Redmi Note 9 s’habillent d’un dos en plastique, mais le premier mise sur un design strié quand le second préfère offrir quelques reflets. Une affaire de goût, comme souvent.

Un port USB-C et une prise jack 3,5 mm sont de la partie sur chaque appareil. Ainsi, nous avons ici affaire à deux designs très classiques, mais pas identiques.

Le dos du Xiaomi Redmi 9 // Source : Frandroid La face arrière du Xiaomi Redmi Note 9 // Source : Frandroid

À vous de voir ce que vous préférez entre l’encoche et le module photo linéaire d’un côté et le poinçon et la disposition en carré de l’appareil photo de l’autre.

Des écrans qui manquent de luminosité

C’est un écran plat LCD de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ qui équipe les deux Redmi. Au-delà de ces caractéristiques, les deux dalles partagent aussi leurs qualités et défauts. On ainsi globalement une bonne qualité d’affichage avec un contraste satisfaisant, mais la luminosité maximale est trop juste à chaque fois pour garantir une bonne lisibilité dans un environnement lumineux. C’est le principal reproche que nous pourrions faire.

Le Xiaomi Redmi 9 permet de lancer Call of Duty Mobile // Source : Frandroid La bordure inférieure du Xiaomi Redmi Note 9 // Source : Frandroid

Par ailleurs, par défaut, Xiaomi calibre ses écrans de manière trop froide. Il faut passer par les réglages du téléphone pour incorporer un peu plus de rouge dans l’équation afin de retrouver des tons relativement naturels.

MIUI 11 aux commandes

MIUI 11 est de la partie sur le Redmi 9 et le Redmi Note 9. Ce n’est pas donc pas ici qu’il y aura de grandes disparités entre les deux adversaires du jour. L’interface de Xiaomi est connue — et appréciée — pour les innombrables personnalisations qu’elle propose aux utilisateurs. C’est un véritable terrain de jeu pour rendre votre expérience assez unique. L’écosystème Google est cependant mis en avant et un grand nombre d’applications du géant de la tech sont préinstallées. À cela s’ajoute le fait que les clients SMS et Téléphone par défaut sont ceux de Google.

Hélas, MIUI 11 est aussi synonyme d’un trop grand nombre d’applications tierces préinstallées et d’un scan antivirus qui se lance lorsque vous téléchargez une application — même depuis le Play Store. Or, cette étape de sécurité est surtout un prétexte pour afficher de la publicité. Pensez à désactiver cette agaçante fonctionnalité.

Bonne nouvelle, les deux smartphones peuvent lire des contenus SvoD en qualité HD, car ils jouissent du DRM Widevine au niveau L1.

Photo : avantage au Redmi Note 9

Le Redmi 9 et le Redmi Note 9 ont tous deux succombé à la surenchère des capteurs photo. Il y a quatre au dos de chaque appareil avec les configurations qui suivent.

Sur le Redmi 9 :

capteur principal de 13 mégapixels (f/2,2) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Sur le Redmi Note 9 :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

Dans cette épreuve, c’est le Redmi Note 9 qui s’en sort le mieux. De jour, ses photos profitent surtout d’une meilleure gestion de la dynamique, alors que c’est sur ce point précis que pêche le Redmi 9.

Même commentaire pour les clichés de nuit. Le Redmi Note 9 n’est pas un as en la matière, mais il se montre largement plus efficace que le Redmi 9 qui a bien du mal à éclairer ses images dans ces conditions.

Photos prises avec le Redmi 9 :

Mode automatique du Xiaomi Redmi 9 (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode automatique du Xiaomi Redmi 9 (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode automatique du Xiaomi Redmi 9 (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode automatique du Xiaomi Redmi 9 (ultra grand-angle) // Source : Frandroid

Photos prises avec le Redmi Note 9

En outre, seul le Redmi Note 9 profite d’un mode nuit ainsi que de la possibilité de prendre des photos en 48 mégapixels pour profiter d’un plus grand nombre de détails (quand les conditions lumineuses sont bonnes).

Le mode portrait et surtout le mode macro peinent à convaincre aussi bien le Redmi 9 que sur le Redmi Note 9.

Un Redmi 9 étrangement plus puissant

Étrangement, l’Helio G80 du Redmi 9 s’est montré plus puissant que l’Helio G85 du Redmi Note 9. Au moment du test, ce dernier n’arrivait en effet pas à offrir des graphismes dépassant le niveau « faible » sur Call of Duty Mobile, alors que son adversaire y est parvenu.

Modèle Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi Note 9 AnTuTu 8 200 740 191 662 AnTuTu CPU 74586 N/C AnTuTu GPU 41825 N/C AnTuTu MEM 43234 N/C AnTuTu UX 40825 N/C PC Mark 2.0 N/C 8799 Lecture / écriture séquentielle N/C 297 / 244 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 16600 / 36700 IOPS Voir plus de benchmarks

On peut espérer qu’une mise à jour soit venue améliorer les choses entre-temps, mais ce que nous retiendrons vraiment c’est que dans le segment entrée de gamme, le Redmi 9 fait office d’une belle affaire en termes de performances quand le Redmi Note 9 impressionne un peu moins malgré une puce plus puissante sur le papier.

Grosse autonomie et recharge lente

L’autonomie est un gros point fort aussi bien pour le Redmi 9 que pour le Redmi Note 9. Chaque smartphone profite d’une endurance à l’épreuve des plus longues journées. Ils ont d’ailleurs la même batterie de 5020 mAh.

La tranche inférieure du Xiaomi Redmi 9 // Source : Frandroid Le port USB-C et la prise jack du Xiaomi Redmi Note 9 // Source : Frandroid

Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces deux smartphones, vous n’aurez pas à vous inquiéter du niveau de batterie restant à la fin d’une journée bien active. Cependant, le Redmi Note 9 a un très léger avantage : il est livré avec un chargeur plus rapide. Comptez tout de même plus de deux heures pour retrouver les 100 %. C’est long, mais comparez cela au Redmi 9 qui demande 45 minutes de plus.

Réseau et communication des Xiaomi Redmi 9 et Redmi Note 9

Les deux terminaux sont compatibles avec l’ensemble des bandes de fréquences 4G françaises. Pour la qualité des appels, le Redmi 9 va avoir tendance à compresse à beaucoup compresser la voix pour étouffer dans le même temps tous les bruits autour de vous quand le Redmi Note 9 compresse moins, mais filtre aussi plus laborieusement les voix des personnes à côté de vous.

Lequel choisir entre le Xiaomi Redmi 9 et le Redmi Note 9 ?

Finalement, les deux smartphones se ressemblent énormément dans l’expérience qu’ils proposent. L’écran, l’interface et la batterie sont identiques. Or, même s’il se montre étrangement plus puissant, le Redmi 9 se montre moins bon que le Redmi Note 9 en photo.

C’est sur ce point précis que votre choix pourra se baser, en plus du design différent des deux appareils et des différences en termes de capacité de stockage (voir plus bas). En payant le Redmi Note 9 un peu plus cher, vous profiterez d’un smartphone un peu meilleur pour immortaliser quelques souvenirs. À vous de voir, si cette dépense supplémentaire correspond à vos besoins ou non.

Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir nos avis complets sur les deux protagonistes de ce versus :

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi 9 et Redmi Note 9

Le Redmi 9 est vendu officiellement à partir de 160 euros, mais son prix a déjà bien baissé aussi bien sur la déclinaison composée de 3 Go de RAM et d’un stockage de 32 Go que sur celle de 4/64 Go.

Le Redmi Note 9 s’élance à un prix officiel plus élevé qui démarre à 200 euros, mais lui aussi connaît des réductions successives de son prix pour les versions 3/64 et 4/128 Go.