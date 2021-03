Mise à jour MIUI 12 (Android 11) : voici quand votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco sera mis à jour

Xiaomi va déployer globalement sa nouvelle version MIUI 12 basée sur Android 11 sur de nombreux modèles. On parle ici d'Android 11 et non d'Android 10. Bref, suivez le guide !

MIUI 12, nous l’avons déjà découvert et pris en main. Il s’agit de l’interface logicielle qui va équiper tous les smartphones de la famille Xiaomi, dont les Redmi mais aussi les Poco. Avec son interface MIUI, Xiaomi a toujours fait bande à part dans l’écosystème Android, proposant une approche bien distincte de celle de Google. Néanmoins, elle était toujours soignée. On parle ici de l’interface MIUI 12 basée sur Android 11, et non Android 10.

En janvier, Xiaomi a déployé sa mise à jour sur la série Redmi K30, mais aussi Mi Note 10 Lite ainsi qu’au Mi A3. Il y a eu plusieurs problèmes avec le Mi A3 – la mise à jour a bloqué certains téléphones – mais Xiaomi a résolu les problèmes et une version stable est maintenant disponible pour ce modèle. C’est ensuite les Mi 10T et 10T Pro qui ont eu droit à MIUI 12 avec Android 11.

Pour rappel, MIUI 12 est livré avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Par conséquent, pendant que vous attendez le téléchargement de l’OTA sur votre téléphone, assurez-vous de jeter un coup d’œil à toutes les nouveautés.

La liste des appareils mis à jour qui vont profiter de MIUI 12 (Android 11) très bientôt

Nous avions déjà communiqué une liste par le passé, voici une liste mise à jour des modèles Xiaomi vont profiter de MIUI 12.

Vous noterez que certains modèles ont déjà MIUI 12 mais n’apparaissent pas dans cette liste. Ils ont en réalité une version de MIUI 12 basée sur Android 10, et non Android 11. C’est le cas des Mi Mix 3 et 2, les Mi Max, les Redmi 6, 7 et 8, ou encore les Redmi Note 7 et 8.