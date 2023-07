Un pari ambitieux : ce smartphone promet sept ans de mises à jour logicielles

Dans un monde de technologies en constante évolution, assurer la durabilité des smartphones est un défi majeur. C'est là que Fairphone se démarque, en promettant un support logiciel sur sept ans pour ses appareils, défiant ainsi les géants de l'industrie tels qu'Apple, Samsung et Google. Une promesse ambitieuse, mais une étape importante vers un avenir technologique plus durable.

La durabilité de nos smartphones est un enjeu de plus en plus préoccupant. S’engager à fournir des mises à jour logicielles sur une période de 3, 4, voire 6 ans représente un véritable défi, tant sur le plan financier que technique. Pourtant, certaines entreprises osent relever ce défi. Dans ce contexte, Apple se distingue par son support logiciel de longue durée. L’iPhone XR, lancé en 2018, pourra par exemple profiter d’iOS 17, attendu pour l’automne prochain.

Fournir des mises à jour logicielles pour un smartphone au-delà de quelques années reste une promesse difficile à tenir. La principale raison est la charge financière et temporelle que cela représente : développer et tester des mises à jour pour une gamme de produits qui évolue constamment nécessite des ressources importantes et une organisation adaptée.

De plus, le support des composants utilisés peut également poser problème. Prenons l’exemple de Qualcomm, qui garantit un support logiciel pour ses processeurs pendant une durée limitée. Sans pilotes à jour pour tous les composants, il devient compliqué d’implémenter les mises à jour nécessaires.

En général, les constructeurs les plus généreux promettent un support logiciel de 3 ans, voire 4 ans pour les meilleurs. C’est là que Fairphone, une entreprise qui a fait de la lutte contre l’obsolescence programmée son cheval de bataille, se démarque.

Fairphone : un engagement pour la durabilité

Fairphone s’est engagé à construire un téléphone durable et vient de démontrer une fois de plus son engagement en annonçant sur Twitter que les utilisateurs de Fairphone 3 et Fairphone 3+ peuvent désormais installer Android 13 sur leurs appareils. Comme d’habitude, la mise à jour sera déployée en plusieurs vagues. Les utilisateurs qui ne peuvent pas encore télécharger le patch via les paramètres système devraient pouvoir le faire dans les prochains jours.

Le Fairphone 3, lancé en septembre 2019, était initialement livré avec Android 9. Bien que le constructeur n’ait alors promis qu’une seule mise à jour majeure d’Android, le Fairphone 3 et le Fairphone 3+ ont également reçu Android 11. L’omission d’Android 12 est due au fait que le processeur Qualcomm Snapdragon 632 ne supporte pas officiellement les nouvelles versions d’Android, ce qui a augmenté la charge de travail de l’équipe logicielle de Fairphone. Pour compenser cela, Fairphone a annoncé qu’il prolongerait le support logiciel du Fairphone 3 de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en août 2026.

Il reste à voir si les Fairphone 3 et Fairphone 3+ recevront d’autres mises à jour majeures d’Android, ou si seuls des correctifs de sécurité seront distribués au cours des trois prochaines années. Quoi qu’il en soit, le support logiciel de Fairphone est remarquable. Avec sept ans de support de mise à jour, l’entreprise dépasse même les géants de l’industrie comme Samsung, Google et Apple.

