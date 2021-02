MIUI 12.5 : voici le calendrier de déploiement et les smartphones éligibles

MIUI 12.5, la nouvelle version de l’interface logicielle signée Xiaomi, va débarquer sur une dizaine de smartphones de la marque chinoise au cours de l’année 2021. On fait le point sur le calendrier officiel communiqué par le groupe.

Lundi 8 février, Xiaomi a présenté en grande pompe son tout nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi Mi 11, lors d’une conférence virtuelle dédiée au marché européen. Cet événement a aussi été l’occasion d’évoquer le déploiement de MIUI 12.5, nouvelle version de son interface logicielle dont le planning de déploiement a été officiellement dévoilé par l’entreprise.

Pour aller plus loin

MIUI 12 : voici les smartphones Xiaomi qui auront droit à la mise à jour

Cinq heureux élus dès le Q2

Cette mise à jour intermédiaire va profiter à cinq appareils mobiles déjà triés sur le volet lors d’une première vague de lancement prévue à partir du second trimestre de l’année, soit en avril prochain. Voici le nom des cinq heureux élus :

Pour aller plus loin

Xiaomi Mi 11 : un modèle « Special Edition » sera bientôt dévoilé

Une seconde vague suivra ensuite pour onze autres terminaux. Le communiqué de presse envoyé à la rédaction ne précise pas le mois ou le trimestre choisi. Mais Xiaomi a dévoilé une petite information supplémentaire sur une image diffusée durant la conférence : le second lot devrait y avoir le droit à la fin du second trimestre. Même si nous ne sommes jamais à l’abri d’un léger retard. Voici la liste des onze sélectionnés :

La mouture MIUI 12.5 apportera avec elle de multiples nouveautés, comme la possibilité de désinstaller une application native, une bien meilleure convergence entre son téléphone et un PC Windows avec MIUI Plus, des nouvelles notifications sonores inspirées de la nature, une sécurité plus poussée, une gestion énergétique améliorée et une utilisation du processeur réduite de 22 %.