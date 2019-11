Introduction

Le Xiaomi Mi Note 10 débarque avec cinq appareil photo au dos dont un capteur de 108 mégapixels et une énorme batterie. Avec de tels arguments, il attire forcément l'attention et nous vous proposons donc un test complet pour vous livrer notre avis sur le smartphone.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Mi Note 10 Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.47 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 398 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 730G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 5 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5270 mAh Dimensions 74.2 x 157.8 x 9.7mm Poids 208 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque et que nous avons reçu avant la date d’officialisation.

Vidéo de prise en main

Tout est beau sauf le doigt sur le macro

Le Xiaomi Mi Note 10 est un peu lourd. Cela dit, ne comprenez pas cette phrase dans un sens négatif, car le smartphone n’est pas non plus trop lourd. En réalité, son poids est même plutôt satisfaisant dans la paume de la main, voire presque réconfortant grâce à un design bien soigné qui le rend très agréable à utiliser. D’aucuns pourraient le trouver trop épais, mais là aussi, les finitions du produit font oublier ce détail.

Sous nos yeux, l’écran du Xiaomi Mi Note 10 se veut très immersif avec ses bordures joliment incurvées. Cependant, le contour noir reste bien visible sans être trop large pour autant. Il en va de même pour l’encoche sur le front en forme de goutte d’eau. Au dos, si l’on regarde le smartphone d’assez loin, on peut le confondre avec le Huawei P30 Pro. La surface en verre, le positionnement du logo de la marque et l’alignement du module photo partagent en effet des traits commun sur les deux modèles.

Toutefois, sur le Mi Note 10, on ne peut pas passer à côté du fait qu’il y a cinq capteurs photo. Trois d’entre eux sont encastrés dans la même zone en protubérance. Trop en protubérance même : le smartphone est bancal lorsque posé à plat, c’est agaçant. Les deux autres capteurs sont placés plus bas, toujours dans une disposition verticale.

C’est d’ailleurs sur ce point précis que le principal défaut en termes de design se fait ressentir. Cela n’arrive pas systématiquement, mais il n’est pas rare que le doigt recouvre le petit objectif macro, situé en dessous des quatre autres capteurs, lorsqu’on utilise le smartphone. C’est tout de même assez dommage de laisser régulièrement des traces de doigt dessus et de potentiellement gâcher des prises de vue.

Sur la tranche de droite, on trouve les touches de volume et de déverrouillage tandis que le port USB-C et la prise jack sont situés en bas.

Pas laid l’AMOLED

L’écran AMOLED de 6,47 pouces offre une qualité d’affichage vraiment bonne avec une définition Full HD+. Les couleurs ressortent bien sans être trop vives et le contraste est excellent. En ce qui concerne la luminosité maximale, elle peut s’élever très haut. Hélas, le capteur de luminosité ambiante a parfois tendance à être un peu lent à la détente.

Il arrive donc que l’écran, quand il est en mode automatique sur ce paramètre, prenne plus de temps que nécessaire pour s’adapter aux conditions extérieures. Passée au crible fin de notre sonde colorimétrique et du logiciel CalMAN édité par notre partenaire Portrait Displays, la dalle montre qu’elle enveloppe très largement l’espace sRGB (156 %). Le DCI-P3, lui, est couvert à 104 %.

Le Delta E évalué à 4,37 est relativement correct et prouve que les couleurs affichées à l’écran ne s’éloignent que modérément de la réalité.

La luminosité maximale atteint les 572 cd/m², ce qui est largement suffisant pour distinguer ce qui s’affiche à l’écran. En outre, la température des couleurs tourne aux alentours de 7500 K. Ce n’est pas parfait (on viserait plutôt 6500 K pour cela), mais c’est tout de même dans la bonne moyenne des smartphones actuels qui ont tendance à préférer des couleurs légèrement plus froides. Vous pouvez d’ailleurs rectifier le tir comme vous l’entendez grâce à une palette dans les paramètres d’affichage du Xiaomi Mi Note 10.

Enfin, sans surprise sur de l’AMOLED, le contraste tend vers l’infini grâce aux pixels noirs éteints.

Audio : service minimum

La qualité audio du Mi Note 10 est très moyenne et ce n’est clairement pas ici que l’on pourra encenser le smartphone ni le critiquer amèrement. L’appareil fait le job, ni plus ni moins. Il s’en sort bien sur les médiums, mais rencontre plus de difficultés à retranscrire les basses. Pour les tons plus aigus, on peut entendre un peu de saturation quand le volume est à fond.

Ce qui m’a surtout chagriné, c’est le positionnement du haut-parleur en bas qui tombe trop facilement sous l’index lorsqu’on tient le smartphone à l’horizontale. Cela étouffe drastiquement les sons lors d’une partie.

De bonnes idées et des paramètres compliqués

Le Xiaomi Mi Note 10 tourne nativement sous une interface MIUI 11 propulsé par Android 9 Pie. L’ensemble tourne très fluidement, mais on soulignera un petit bémol sur certaines animations. La plupart du temps, elles sont très bien maîtrisées et apportent une belle dynamique à l’expérience utilisateur. Hélas, au déverrouillage, on doit composer avec l’animation du lecteur d’empreintes qui se superposent à celle de l’écran d’accueil. Le chevauchement n’a pas lieu systématiquement, mais quand il survient, il provoque une désagréable impression de clignotement.

Au-delà de ça, MIUI est toujours aussi éloigné de l’Android imaginé par Google, pour le plus grand bonheur des aficionados et au grand dam des puristes. L’interface offre une flopée de personnalisations et, plus globalement, profite de mises à jour régulières poussées par la communauté de développeurs. En contrepartie, l’organisation du menu des paramètres manque toujours de cohérence et il faut un peu de temps à un néophyte avant de s’y retrouver correctement.

La navigation par gestes par exemple n’est pas évidente à trouver. Logiquement, on pourrait penser qu’elle se cache dans la rubrique Affichage… Que nenni ! Il faut aller dans les paramètres supplémentaires pour trouver la fonctionnalité appelée Affichage plein écran. Là seulement, vous pourrez vous débarrasser de la barre de navigation.

En ce qui concerne la barre d’état, Xiaomi a le mauvais réflexe de désactiver par défaut l’affichage des icônes de notifications. C’est à vous d’aller changer cela manuellement. En outre, c’est un peu dommage, quelques petites erreurs d’affichage viennent se glisser par-ci par-là.

Cela dit, le vrai gros souci logiciel du XIaomi Mi Note 10 touche l’application de l’appareil photo comme nous le verrons dans la partie suivante de ce test.

MIUI 11 apporte un thème sombre sur l’intégralité du système. Pour ce faire, appuyez sur « Mode Nuit » dans les paramètres rapides et paf, vous voilà avec une interface noircie plus agréable pour les yeux sensibles aux lumières fortes.

La nouvelle mouture apporte aussi la fonction Mi Share. C’est exactement la même chose que l’AirDrop d’Apple, mais à la sauce de Xiaomi, Oppo, Realme et Vivo. Seules ces quatre marques sont compatibles, même OnePlus, pourtant membre du même groupe que les trois dernières citées (BBK Electronics), ne fait pas partie de ce club restreint. C’est dommage… et pour l’instant je n’ai pas réussi à utiliser cette fonctionnalité.

Plusieurs fonctionnalités pour personnaliser l’Always on Display sont mises à disposition et vous pouvez aussi profiter d’une application de prise de note avec une fonctionnalité ToDo List. Ajoutez les tâches que vous devez faire pendant la journée et créez un raccourci sur votre écran d’accueil : un balayage du bord de l’écran vers le centre fait apparaître ladite liste. Vous pouvez ajouter des notes orales si les écrire vous ennuie.

Bonne nouvelle, le Xiaomi Mi Note 10 profite du meilleur niveau de sécurité du DRM Widevine (L1) qui lui permet ainsi de lire les vidéos de plateforme SVoD telles que Netflix, Prime Video ou encore myCanal avec un flux HD. D’ailleurs, ce modèle évite le souci rencontré par le Redmi Note 8 Pro qui embarque Widevine L1, mais qui n’est pas reconnu comme tel par certaines applications. On est rassuré.

Enfin, sur un point agaçant : pensez à désactiver l’inutile vérification antivirus qui se déclenche par défaut dès que vous téléchargez une application depuis le Play Store. Vous gagnerez du temps. Pour l’espace de stockage, comptez sur 128 Go, mais oubliez la possibilité d’insérer une microSD. Le Mi Note 10 peut cependant être utilisé avec deux nano SIM.

Un bon quintuple photo vs une mauvaise application

Sur la photo, les ambitions du Xiaomi Mi Note 10 sont énormes avec sa « penta camera » particulièrement mise en avant par la marque. Voici la configuration de ces cinq capteurs photo dans un format de liste à puces pour que ce soit plus facile à retenir :

capteur principal de 108 mégapixels, f/1,69, 1/1,33 pouce ;

ultra grand-angle de 20 mégapixels, f/2,2, 117 degrés ;

téléobjectif x2 de 12 mégapixels, f/2,0 ;

téléobjectif x5 de 5 mégapixels, f/2.0 ;

objectif macro de 2 mégapixels avec mise au point auto de 2 à 10 cm.

J’aimerais m’atteler d’ores et déjà à la critique de ce quintuple module, mais je ne peux malheureusement pas satisfaire cette envie sans aborder, au préalable, l’application de l’appareil photo.

Des lenteurs

Pour le dire sans détour, le développement de cette application ne semble pas terminé. Le démarrage est souvent lent et l’interface est sujette à des lenteurs trop fréquentes — mais pas systématiques — quand on passe d’un mode de prise de vue à un autre ou quand on tente de prendre une photo en pleine définition de 108 mégapixels (le mode classique prend des photos de 27 mégapixels comme nous le verrons juste après). À deux reprises, en voulant prenant une photo en ultra grand-angle, l’application a planté et j’ai été forcé de redémarrer le téléphone pour y remédier pendant que le traitement logiciel du cliché à peine réalisé prenait une éternité à être finalisé.

Lors de la présentation du smartphone, nous avons été plusieurs journalistes à faire la remarque auprès des responsables de Xiaomi. Mes confrères et consœurs, même étrangers, avaient également remarqué des lenteurs. Cependant, le constructeur ne semblait pas avoir prévu de mise à jour spécifique pour les corriger. Reste à espérer qu’il change finalement d’avis et déploie un patch pour fixer tout ça. Le choix de ne pas intégrer un Snapdragon 855 peut par ailleurs être pointé du doigt. Une telle puce aurait sans doute pu gérer plus facilement ce quintuple module photo composé d’un capteur de 108 mégapixels.

Capteur principal

Ce défaut est d’autant plus frustrant que l’appareil photo du Xiaomi Mi Note 10 est vraiment très bon dans la grande majorité des situations. Rappelons que, par défaut, les photos prises avec le capteur de 108 mégapixels ont une définition de 27 mégapixels, car l’appareil utilise la méthode du pixel binning qui fusionne quatre pixels en un pour capter plus de lumière et être plus efficace dans les environnements sombres.

Hormis une gestion de la dynamique qui pourrait être améliorée dans certains cas, le capteur principal offre un haut niveau de détails et des couleurs qui ressortent bien.

Quand le ciel est bien bleu, celui-ci aura tendance à être saturé sur l’image, mais ce n’est pas vraiment un défaut. Le rendu est plus agréable à l’œil, même s’il s’éloigne un petit peu de la réalité.

En parlant de fidélité à la réalité, vous pouvez profiter d’un mode IA qui fait ressortir certains éléments de la scène photographiée. Dans les deux exemples ci-dessous, vous verrez l’herbe mieux ressortir sur la photo prise avec l’algorithme activé pour un résultat un tantinet surréaliste. Ci-dessous, le vert est plus flashy sur la photo de gauche.

En faible luminosité, le capteur s’en sort de manière très honorable et les bienfaits du pixel binning se font assez bien ressentir avec un niveau de bruits agréablement bas et des détails assez bien préservés, sauf sur les éléments au loin, ce qui n’est pas bien grave. La gestion des halos de lumière tels que les lampadaires restent un peu aléatoire, mais dans la plupart des cas, elle est satisfaisante.

Le Xiaomi Mi Note 10 propose aussi un mode nuit qui nécessite de rester immobile plus longtemps pour mieux éclairer la scène immortalisée. La fonction est plutôt pratique et efficace. Elle ne fait pas des miracles, mais elle se révèle assez bénéfique dans l’ensemble en exposant mieux les zones obscures sans créer de surexposition sur les autres zones de l’image. Ci-dessous, dans une situation difficile pour le capteur, la fonctionnalité a permis d’obtenir un meilleur résultat.

Si vous tenez absolument à prendre des photos de 108 mégapixels, une option vous le permet. En soi, l’œil humain ne percevra pas une foultitude de différences par rapport au mode de prise de vue par défaut. En zoomant dans le cliché, vous verrez toutefois que les détails sont plus précis, les lignes mieux définies. Cependant, il faut savoir qu’une photo de 108 mégapixels génère beaucoup plus de bruit en faible luminosité et, surtout, se montre pertinente essentiellement si vous souhaitez l’imprimer sur une très grande surface.

Ci-dessous, vous pouvez voir deux photos en 27 mégapixels et je vous invite à cliquer ici (17 Mo) et ici (21 Mo) pour voir leurs homologues en 108 mégapixels.

Sachez par ailleurs que vous pouvez prendre des photos au format RAW pour faciliter d’éventuelles retouches en aval. En parlant de retouche, le Mi Note 10 propose quelques filtres embarqués dans la galerie, dont une qui permet de modifier le ciel tout en adaptant l’exposition de la scène. C’est à la fois totalement gadget et un peu bluffant.

Enfin, pensez à désactiver le filigrane en bas à droite des images particulièrement agaçant.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle du Mi Note 10 montre un symptôme assez similaire à l’ultra grand-angle du Galaxy Note 10 de Samsung, à savoir : une inclination pour la saturation des couleurs. Celle-ci se fait surtout ressentir lorsque le temps est ensoleillé avec un beau ciel bleu. Le résultat chasse donc un peu le naturel qui ne revient pas au galop. Les clichés rendent bien et évitent de tomber trop profondément dans le piège de la distorsion sur les côtés.

Dans les environnements mal éclairés, l’ultra grand-angle perd beaucoup d’intérêt. L’image est au mieux un peu trop bruitée, au pire toute noire.

Zoom x2 et zoom x5

Les deux zooms optiques x2 et x5 réussissent à offrir des images d’assez bonne qualité dans des conditions de prise de vue clémentes. Dans la pratique, il s’agit surtout de solutions d’appoint qui serviront de temps à autre pour lire un panneau au loin.

On peut toutefois se demander si deux téléobjectifs ne sont pas un peu redondants. Cela dit, je dois avouer que le zoom x5 m’a permis de jouer les paparazzis de manière (pas très) discrète lorsque j’ai aperçu le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans mon avion.

J'ai pris en photo Gérald Darmanin dans l'avion avec le zoom x5 du Xiaomi #MiNote10…

Quelle drôle de journée 😅 pic.twitter.com/PmFAzQKZ33 — Omar Belkaab (@OmarBelkaab) November 6, 2019

En faible luminosité, ces zooms n’ont que peu d’intérêt.

Mentionnons aussi le fait que le Mi Note 10 offre un zoom hybride jusqu’à x10 avec un résultat encore exploitable.

En revanche, le zoom numérique x50 n’est pas du tout convaincant bien qu’impressionnant.

Objectif macro

L’objectif macro du Mi Note 10 permet de prendre en photo des objets de très près avec une mise au point automatique de 2 à 10 cm de distance. Le traitement des couleurs est parfois faussé malheureusement, mais avec un peu de réussite on obtient de temps à autre de jolis résultats qui se partagent bien sur les réseaux sociaux.

Mode portrait

Le mode portrait du Xiaomi Mi Note 10 est vraiment très impressionnant. Le visage de la personne photographiée est parfaitement délimité pour se démarquer élégamment de l’arrière-plan. C’est une vraie réussite, malgré quelques aléas au niveau de l’exposition qui ne suffisent pas à gâcher le tableau.

Selfie

Pour les selfies, il faut compter sur un capteur de 32 mégapixels qui préservent très bien les détails du visage avec une exposition de bonne facture au détriment, souvent, d’une surexposition de l’arrière-plan.

Le mode portrait est moins impressionnant que celui fourni par le module arrière, mais il reste assez correct.

Pour la vidéo, vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde, le 60 fps est réservé au 1080p. Les contenus enregistrés jouissent d’une belle gestion de la dynamique et d’une stabilisation assez efficace.

On aurait aimé un peu plus de puissance

Le Snapdragon 730G — appuyé par 6 Go de RAM — fait parfaitement l’affaire sur ce smartphone pour l’ensemble des tâches… sauf sur l’appareil photo comme nous l’avons vu plus haut. Un SoC Qualcomm de série 8 aurait sans doute été plus apte à faire fonctionner fluidement cinq capteurs, dont un de 108 mégapixels.

Outre ce (pas si) petit désagrément, la puce propose de bonnes performances. Elle est d’ailleurs censée être optimisée pour les jeux vidéo, d’où la lettre G ajoutée en suffixe pour signifier cet aspect « gaming ». Hélas, sur un jeu comme Fortnite, cela ne permettra pas de passer au-delà du niveau de qualité Moyen proposé par défaut. Les paliers supérieurs — Élevé et Épique — ne sont en effet pas accessibles.

En poussant la résolution 3D à 100 %, le Xiaomi Mi Note 10 réussit à tenir la barre de 30 images affichées par seconde sans souci… Quoique. Sur presque chaque début de partie, les 30 ou 40 premières secondes, le jeu souffrait de plusieurs saccades avec des chutes courtes, mais pas invisibles à moins de 20 fps. On dirait que le SoC a besoin de ce petit laps de temps pour concentrer les ressources nécessaires. Ensuite, aucun heurt n’est à signaler.

Sur Call of Duty Mobile, même en poussant les paramètres graphismes à fond les ballons, le jeu reste vraiment très fluide. On appréciera aussi le fait que le smartphone ne chauffe jamais, même quand les parties s’étirent.

[table id=1772 /]

Sur les benchmarks, on peut voir que le Mi Note 10 fait jeu égal avec l’Oppo Reno 2 équipé du même SoC, mais vendu à 100 euros de moins. À l’inverse, le OnePlus 7T et son Snapdragon 855+ le surpassent complètement pour un tarif conseillé de quelques dizaines d’euros supplémentaires.

Bon pour un marathon

Pas de surprise côté autonomie : la grosse batterie de 5260 mAh fait du très bon travail. Sur une utilisation assez intensive mêlant prise de photo sur de longues sessions, jeux vidéo, écoute de musique en Bluetooth, navigation web et lecture de vidéos sur YouTube et Netflix pendant plusieurs heures, le smartphone réussit à tenir une bonne journée et demie. On atteint sans peine les deux jours d’endurance, voire un peu plus, lorsqu’on se contente d’un usage un peu plus modéré.

Avec une si grande capacité, j’en attendais un peu plus du Mi Note 10, mais je pense que mes exigences étaient peut-être un tantinet trop élevées et je dois bien admettre que ce smartphone tient très bien la barre. L’appareil photo, cependant, et ces cinq capteurs se sont révélés assez gourmands en pourcentages de batterie.

En revanche, le fait de ne perdre que 6 à 8 % de batterie sur des sessions de 30 minutes de Fortnite est appréciable. En outre, le Mi Note 10 a tenu 13 heures et 29 minutes lorsqu’il a été soumis à notre protocole de test personnalisé ViSer. Cela ne le classe pas en tête des smartphones de 2019 sur cet exercice, mais il se glisse incontestablement dans le top 10 de l’année. Encore une fois avec un accumulateur aussi imposant, on aurait sans doute pu espérer un peu mieux, mais c’est déjà quand même très bien.

Notez qu’un chargeur rapide de 30 W est livré avec le smartphone.

Réseau et communication

En appel, le Mi Note 10 offre une qualité remarquable. Vos interlocuteurs vous entendront très limpidement sans jamais être perturbés par les bruits alentour. En outre, pour la 4G, je n’ai jamais rencontré de souci sur le réseau d’Orange en région parisienne, ni même en itinérance en Espagne. Notez d’ailleurs que le smartphone est compatible avec la bande de fréquence B28 (700 MHz) très importante pour les abonnés Free.

Quant au GPS, il s’est montré précis dans la plupart des situations avec quelques erreurs de temps à autre.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi Note 10 est annoncé en France pour le 18 novembre au prix conseillé de 549 euros. Il existe un Mi Note 10 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage lancé en Europe pour 649 euros.

Galerie photo