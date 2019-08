Xiaomi, Oppo et Vivo se sont alliés pour créer une alternative à AirDrop, la solution de partage de fichiers d’Apple.

« Ah bah si tu avais AirDrop ça aurait été plus facile… ». Nous sommes nombreux à avoir déjà entendu cette phrase. La solution de partage de fichiers propulsée par Apple est en effet très pratique pour tous les propriétaires de Mac et d’iPhone. Rappelons qu’AirDrop permet de faire passer facilement un document entre deux appareils situés à proximité l’un de l’autre. Cependant, cette option n’est disponible que sur les produits de la pomme.

Du côté d’Android, on peut évidemment utiliser le NFC — Android Beam voué à disparaître — ou certaines solutions maisons comme Huawei Share, mais elles souffrent souvent de la comparaison avec AirDrop. C’est pourquoi trois grosses écuries chinoises, Xiaomi, Oppo et Vivo, se sont alliées pour créer une alternative.

C’est ce que révèle en effet une publication du compte officiel de Xiaomi sur l’application WeChat, relayée par The Verge. Ladite alternative à AirDrop fonctionnera sur les interfaces Android respectives des trois marques : MIUI, ColorOS et FuntouchOS. Il est par ailleurs précisé que le protocole en question exploitera le Bluetooth pour l’appairage et atteindra des débits de 20 Mo/s. Les transferts se feront donc sans doute via une connexion Wi-Fi.

Bientôt la bêta

Une version bêta de cet AirDrop à la Xiaomi, Oppo et Vivo va être publiée d’ici la fin du mois. Le trio de constructeurs invite aussi d’autres acteurs du marché à adopter leur solution pour lui donner encore plus de poids.