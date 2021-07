MIUI 12.5 : Xiaomi accélère le déploiement de la mise à jour, plus de smartphones en profitent

La mise à jour vers MIUI 12.5 profite à un peu plus de smartphones Xiaomi. Voici les appareils qui commencent à recevoir la nouvelle version de l'interface.

Xiaomi avait promis un déploiement de MIUI 12.5 sur plusieurs appareils en 2021 et la firme met plutôt bien en œuvre En effet, les responsables de l’interface dédiée aux smartphones de la marque chinoise ont publié un article sur le blog officiel dédié aux déploiements globaux.

« Bonne nouvelle ! MIUI 12.5 est maintenant disponible sur de nombreux appareils et se déploie en ce moment même », écrit Xiaomi avant de donner la liste des smartphones mis à jour.

Les nouveaux smartphones Xiaomi mis à jour sur MIUI 12.5

Ci-dessous, vous trouverez les nouveaux smartphones Xiaomi qui reçoivent la version stable de MIUI 12.5. Ces derniers viennent s’ajouter aux appareils tournant déjà sur cette mouture en Europe tels que les Mi 11, Mi 11 Ultra ou Redmi Note 10 Pro.

Ci-dessous, nous ne listons donc pas l’intégralité des smartphones sous MIUI 12.5, mais seulement ceux qui commencent à goûter à la mise à jour, toujours sur Android 11.

Sur le site officiel de MIUI, vous trouverez les instructions et liens pour flasher vos smartphones (avec les risques que cela comporte) et installer la mise à jour. Sinon, vous pouvez tout simplement attendre le déploiement OTA classique.

Pour rappel, MIUI 12.5 promet une meilleure réactivité pour la navigation par gestes, une expérience plus rapide et fluide ainsi qu’une prise de notes simplifiée et plus de fonds d’écran.