Le Xiaomi Mi Smart Band 5 arrive en France avec son écran plus grand et ses 14 jours d’autonomie

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 débarque en France après avoir été officialisé en Chine il y a quelque temps sous un nom un peu différent. Au programme : un écran AMOLED de 1,1 pouce et une grosse autonomie.

En Chine, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 a été officialisé le mois dernier. Le voici qui débarque officiellement en France, mais sous un nom légèrement modifié : Xiaomi Mi Smart Band 5. La dénomination change donc un peu, mais on retrouve les mêmes caractéristiques.

Le point le plus important réside sans doute dans l’agrandissement de l’écran AMOLED qui se dote d’une diagonale de 1,1 pouce quand le Mi Band 4 composait avec 0,95 pouce. En matière de design, il n’y a pas de changement esthétique notable à signaler, mais le bracelet connecté a droit à quelques améliorations au niveau des fonctionnalités.

Ainsi, « le Mi Smart Band 5 affiche plus de statistiques en temps réel et permet également aux utilisateurs de personnaliser l’affichage de leur bracelet avec plus de 65 thèmes et modules aux fonctions personnalisables », affirme la marque. L’appareil se targue d’offrir un suivi de la fréquence cardiaque plus précis grâce à son capteur PPG (pour photoplethysmographie) « optimisé ». L’objet sait aussi reconnaître 11 types d’activités physiques (aviron, corde à sauter, yoga…).

Vous jouirez aussi d’exercices de respiration, d’un suivi du niveau de stress ou d’informations sur votre sommeil. Les personnes concernées pourront aussi d’un suivi de leur cycle menstruel si la marque a gardé cette fonctionnalité du modèle chinois.

Le bracelet de Xiaomi se charge facilement grâce à un câble avec un embout magnétique qui permet de facilement l’attacher au dos du cadran. A priori, vous n’aurez pas beaucoup besoin de faire cela : la firme annonce une autonomie de 14 jours pour le Mi Smart Band 5.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi Smart Band 5 en France

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 sera vendu en France à partir du 22 juillet au tarif conseillé de 49,99 euros sur le site et les magasins physiques de la marque ou chez Fnac, Darty et Boulanger.

Si vous précommandez l’appareil entre le 15 et le 22 juillet, vous aurez droit à une réduction immédiate de 15 euros.