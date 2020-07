Xiaomi travaillerait sur un quatrième smartphone avec capteur de 108 mégapixels

Xiaomi préparerait un quatrième smartphone doté d'un capteur de 108 mégapixels. Après les Mi Note 10, Mi 10 et Mi 10 Pro, le prochain produit porterait le nom de code Gauguin Pro. Il serait accompagné d'une déclinaison Gauguin avec un appareil de 64 mégapixels.

Xiaomi a été le premier constructeur de smartphones à intégrer un capteur photo de 108 mégapixels. C’était avec le Mi Note 10 lancé en fin d’année dernière, avant que Samsung ne décline cette définition sur son Samsung Galaxy S20 Ultra. Depuis, le constructeur chinois a lancé deux autres smartphones avec des capteurs similaires, les Mi 10 et Mi 10 Pro. Surtout, il s’apprêterait à en lancer un quatrième.

Comme l’a découvert le site XDA Developers, le code source de MIUI 12 fait mention de deux smartphones qui n’ont pas encore été présentés par la marque, et qui apparaissent sous les noms de code de Gauguin et Gauguin Pro. Si le premier devrait intégrer un capteur principal de 64 mégapixels, le second proposerait, quant à lui, un appareil photo avec une définition de 108 mégapixels. Toujours selon les informations de XDA Developers, les Gauguin et Gauguin Pro devraient être lancés sur trois marchés : en Chine, en Inde et en version Globale. Ils seraient également dotés de puces Snapdragon de Qualcomm, même si le modèle exact n’a pas encore été révélé.

Un smartphone encore inconnu

L’une des questions qui se posent concernant notamment le smartphone au nom de code Gauguin Pro est le modèle de capteur de 108 mégapixels qui sera utilisé. En effet, si Samsung est le seul fournisseur à proposer des capteurs photo avec une telle définition, il en a jusqu’à présent développé deux : le Isocell Bright HMX et le Isocell Bright HM1. Pour l’heure, Xiaomi n’a utilisé que la version HMX sur ses appareils. Le Isocell Bright HM1 a, lui, été porté par le constructeur coréen sur son dernier smartphone haut de gamme en date, le Samsung Galaxy S20 Ultra. De quoi permettre de proposer un zoom numérique x100.

Par ailleurs, on ignore encore sous quel nom commercial seront lancés les Gauguin et Gauguin Pro. Compte tenu du calendrier, il pourrait s’agir potentiellement des futurs smartphones de la gamme Mi Mix de Xiaomi, le Mi Mix 3 ayant été lancé il y a déjà plus d’un an. Le successeur du Mi Note 10 –qui pourrait se nommer Mi Note 11 ou Mi Note 20– n’est pas non plus à exclure, Xiaomi ayant présenté le CC9 Pro en Chine en novembre 2019 avant de le rebaptiser Mi Note 10 pour les marchés internationaux.