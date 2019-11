- Réduire Design

Comme prévu, Xiaomi a levé le voile en Chine sur le CC9 Pro, son nouveau smartphone milieu de gamme premium. Ce smartphone est attendu en France sous le nom Xiaomi Mi Note 10, mais grâce au CC9 nous avons déjà ses caractéristiques et son design.

Design

Pour son nouveau smartphone, Xiaomi propose un design plutôt premium rappelant sans peine le travail de Huawei, notamment avec le module photo aligné et l’impression du logo de la marque dans la même ligne.

Plus important, ce smartphone propose un écran bord à bord à l’avant avec des bords courbés sur les côtés et une encoche en forme de « U ». À l’arrière, on note en particulier les fameux 5 appareils photo et l’absence de lecteur d’empreinte, que l’on retrouvera sous la surface de l’écran.

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques du smartphone dévoilé par Xiaomi.

Écran 6,47 pouces 19,5:9 AMOLED Full HD+ 2340 x 1080 pixels DCI-P3 et HDR

SoC Qualcomm Snapdragon 730G

6 ou 8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage UFS 2.1

5 appareils photo : 108 MP 1/1,33 pouce objectif équivalent 25 mm f/1,69 téléobjectif 12 MP 1/2,6 pouce objectif équivalent 50 mm f/2,0 téléobjectif 8 MP 1/3,6 pouce objectif équivalent 94 mm f/2,0 ultra grand angle 20 MP 1/2,8 pouce objectif équivalent 16 mm f/2,2 mode macro 2 MP, 2 à 10 cm avec objectif f/2,4

Caméra en façade de 32 mégapixels

lecteur d’empreinte sous l’écran

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 5.0

Batterie de 5260 mAh

Charge rapide 30W

USB-C et port jack 3,5 mm

MIUI 11

157,8 × 74,2 × 9,67 mm

208 grammes

Prix et lancement

Le Xiaomi CC9 Pro est lancé en Chine à partir de 2799 yuans soit 360 euros HT environ pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix monte à 3499 yuans, 450 euros HT environ, pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.