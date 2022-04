D’outsider à meneur : comment Xiaomi s’est imposé dans la photographie sur smartphone

Voilà plusieurs années que Xiaomi multiplie les innovations sur la partie photo de ses smartphones. À tel point que le constructeur commercialise maintenant parmi les meilleurs photophones du marché. Retour sur avancées les plus marquantes de Xiaomi.

Si Xiaomi est reconnu pour ses smartphones aux excellents rapports qualité-prix, la marque s’attaque depuis maintenant plusieurs années au marché de l’ultra haut de gamme. Xiaomi s’en est donné les moyens en misant sur les innovations liées à la photographie.

Sur ce terrain, Xiaomi a beaucoup innové. Le constructeur a popularisé bon nombre de technologies dans le domaine. À tel point que les flagships de la marque chinoise figurent parmi les meilleurs photophones du marché. Du Xiaomi Mi Note 10 au tout récent Xiaomi 12 Pro, tour d’horizon des innovations les plus importantes sur ce terrain.

Xiaomi Mi Note 10 (2019) : le premier capteur 108 mégapixels

Ils sont maintenant légion, mais les capteurs de plus de 100 mégapixels n’existaient pas sur nos smartphones il y a encore quelques années. C’est Xiaomi qui a été le premier constructeur à commercialiser un appareil avec un capteur si bien défini : le Xiaomi Mi Note 10. Avec sa caméra principale de 108 mégapixels, il a imposé un nouveau standard que de nombreuses marques ont reproduit par la suite sur leurs appareils les plus premium.

Mais au final, quel est l’intérêt d’avoir un capteur avec autant de mégapixels ? On le trouve principalement dans la technique du pixel binning. Concrètement, l’algorithme de traitement de l’image va fusionner quatre pixels en un pour produire des clichés de 27 mégapixels. Vous obtenez ainsi des pixels qui apportent quatre fois plus d’informations et qui produisent donc des photos de meilleure qualité.

C’est notamment le cas lorsque les conditions lumineuses sont difficiles. Grâce au pixel binning, les smartphones récupèrent plus de lumière lors des photos de nuit. Les photos sont plus détaillées et avec moins de bruit.

Une option du Xiaomi Mi Note 10 permet toutefois de capturer des photos en 108 mégapixels. Ce mode, qui n’est à utiliser qu’en plein jour, vous permet d’obtenir des clichés extrêmement détaillés. Si vous avez l’habitude de retoucher et d’imprimer vos photos, c’est particulièrement pratique.

Xiaomi Mi 11 Ultra (2021) : le « plus grand capteur d’appareil photo » sur un téléphone

Lors de la présentation du Xiaomi Mi 11 Ultra, le constructeur annonçait fièrement que son smartphone possédait « le plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché ». Une avancée de taille, responsable du design si particulier de l’appareil. Si le bloc photo du Mi 11 Ultra est si protubérant, c’est parce qu’il a fallu loger l’énorme capteur d’une diagonale de 22,7 millimètres.

L’avantage d’un tel capteur est double. Tout d’abord, il offre une meilleure gestion de la dynamique des images. Comprenez qu’il ne sera pas mis en difficulté dans les scènes qui contiennent à la fois des zones sombres et lumineuses. Ce capteur permet ainsi d’éviter la présence de bruit numérique là où il fait sombre, tandis que les zones éclairées ne sont pas surexposées.

L’autre bénéfice d’un tel capteur est la gestion des effets de flou. Sa grande taille réduit la zone de netteté, celle où le sujet est bien mis en avant. En contrepartie, l’effet de flou (appelé bokeh) est aussi plus doux et naturel. D’autant qu’un système d’autofocus laser est également de la partie, afin d’améliorer la précision de la mise au point. Au final, le capteur de grande taille intégré au Xiaomi Mi 11 Ultra permet de se rapprocher du rendu des photos capturées par des appareils photo traditionnels. Il a d’ailleurs obtenu la première place du classement DxO Mark lors de sa sortie.

Xiaomi 12 Pro (2022) : 3 capteurs, tous à 50 mégapixels

Sorti il y a quelques semaines en France, le Xiaomi 12 Pro est le nouveau mètre étalon de Xiaomi pour l’année 2022. Il s’agit d’un smartphone ultra premium particulièrement polyvalent, et notamment en photographie. Une polyvalence que l’on retrouve sur la fiche technique du triple capteur arrière. Tous les trois profitent d’une définition de 50 mégapixels. Une caractéristique encore unique sur le marché.

Cette fiche technique permet ainsi au Xiaomi 12 Pro d’appliquer la technique du pixel binnig sur chacun de ses objectifs. Ainsi, que vous utilisiez le mode principal, le zoom × 2 ou l’ultra grand-angle, toutes vos photos ne manqueront pas de détails dans les zones sombres. Xiaomi apporte également son mode « 50 mégapixels » à tous ces capteurs. Voilà une bonne nouvelle pour profiter de photos très détaillées lorsque les conditions lumineuses sont bonnes.

Lentilles liquides : Xiaomi prépare déjà le futur de la photographie sur smartphone

Vous trouvez que la photographie sur smartphone stagne depuis quelques mois ? Alors, attendez l’arrivée des lentilles liquides sur les capteurs des smartphones Xiaomi. Le constructeur a d’ores et déjà annoncé travailler sur le sujet.

The new @Xiaomi #MiMix is going to feature liquid lens tech, an infinitely-variable design factor. More info in just 4 days! pic.twitter.com/czfUavcGW6 — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) March 25, 2021

Comme son nom l’indique, une lentille liquide est composée de deux liquides qui permettent de modifier la mise au point sans intervention mécanique. On retrouve finalement un fonctionnement similaire à celui de l’œil humain.

En théorie, un seul et unique capteur pourrait alors remplacer tous ceux que l’on retrouve actuellement au dos de nos téléphones. Grâce à une lentille liquide, le capteur pourrait ainsi adapter sa mise au point pour photographier des sujets qui se trouvent aussi bien à bonne distance qu’à quelques centimètres du smartphone. Il n’y aurait pour Xiaomi qu’à soigner les caractéristiques de son unique capteur, plutôt que de les multiplier. Reste encore à savoir quand cette technologie sera disponible pour le grand public. En 2023 ?