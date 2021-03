Le Xiaomi Mi 11 Ultra se hisse à la première place du classement DxOMark pour la photo

DxOMark a alloué le score de 143 points pour le module photo du Xiaomi Mi 11 Ultra. Un score qui le place à la première place du classement des meilleurs photophones.

Ce lundi, Xiaomi présentait toute une flopée de nouveaux smartphones parmi lesquels son nouveau modèle premium, le Xiaomi Mi 11 Ultra. À peine présenté, le smartphone a déjà fait l’objet d’un test par le laboratoire français DxOMark. L’occasion pour le constructeur chinois de récupérer, une nouvelle fois, la première place du classement des meilleurs smartphones pour la photo.

Un module photo bien équipé

Il faut dire que le Xiaomi Mi 11 Ultra ne lésine pas quant aux caractéristiques de son module photo arrière. On retrouve ainsi un appareil photo principal de 50 mégapixels au format de 1/1,12 pouce, associé à un objectif grand-angle ouvrant à f/1,95. Autant dire qu’avec un capteur d’une telle taille, le smartphone devrait parvenir à capturer des clichés particulièrement lumineux.

À ses côtés, Xiaomi a intégré un appareil ultra grand-angle de 48 mégapixels ouvrant à f/2,2 ainsi qu’un téléobjectif permettant un zoom optique x5 avec un capteur de 48 mégapixels f/4,1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette configuration optique semble avoir conquis DxOMark qui a alloué au Xiaomi Mi 11 Ultra le score global de 143. Décomposé, on a droit à un score de 148 pour la photo, 100 pour le zoom et 117 pour la vidéo.

Pour l’heure, le laboratoire français n’a pas encore détaillé son test, mais seulement partagé le verdict final : « Le nouveau modèle a un grand défi à relever, compte tenu des excellents résultats de son prédécesseur, le Mi 10 Ultra, et il ne déçoit pas. Avec un score global de 143, il s’agit du nouveau numéro 1 du classement DxOMark, chassant le Huawei Mate 40 Pro+ de la première place ».

D’excellents résultats pour le téléobjectif

Pour l’heure, les quelques sous-notes partagées par DxOMark semblent révéler une excellente qualité photo avec une bonne gestion des textures ou de l’exposition, un autofocus efficace et une bonne gestion des couleurs.

Il semble cependant que des artefacts soient visibles et que la fonction de prévisualisation soit un peu en deçà de ce qu’on pourrait attendre. DxOMark salue également l’efficacité du module téléobjectif, qui a reçu la sous-note de 101, contre seulement 54 pour l’ultra grand-angle.

Actuellement, le classement DxOMark des meilleurs smartphones pour la photo se décline donc ainsi :

Rappelons également que DxOMark teste, depuis quelque temps, la qualité audio des smartphones, mais également la qualité de leurs écrans.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra sortira en France à un prix encore inconnu. Pour l’ensemble de l’Europe, le prix annoncé en euros est de 1199 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.