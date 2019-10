Alors que le laboratoire était jusque-là spécialisé dans la mesure de la qualité photo, DXOMark a annoncé ce jeudi l'arrivée d'un nouveau protocole de test. Celui-ci vise à évaluer la qualité audio des smartphones.

On connaissait DXOMark pour ses mesures des performances photo des smartphones, avec son célèbre classement. Désormais, il faudra également faire avec ses tests audio. Le laboratoire français a en effet dévoilé ce jeudi son nouveau protocole pour mesurer la qualité sonore des smartphones, ainsi que ses premiers résultats.

Le nouveau protocole de test de DxOMark évalue non seulement la qualité des haut-parleurs des smartphones, mais également la qualité de l’enregistrement audio. Pour la qualité de lecture, DxOMark se base sur cinq critères différents : le timbre, la dynamique, la spatialisation, le volume et les artefacts. Si l’on retrouve ces cinq points également sur l’enregistrement, le laboratoire y a également ajouté la présence de bruit en arrière-plan.

Des tests en chambre anéchoïque

Les smartphones sont testés dans une nouvelle chambre anéchoïque — dans laquelle les sons ne sont pas reflétés sur les murs — pour des mesures les plus précises possible, mais également dans une salle plus classique. Pour le test de lecture, DxOMark se contente néanmoins du son émis par les haut-parleurs, et ne vient donc pas mesurer la qualité audio du DAC pour les smartphones proposant une prise jack.

Pour l’heure, seuls sept smartphones ont déjà été évalués par DxOMark pour leurs performances audio. Voici donc le classement, forcément très provisoire :